Система Orphus

Теракт в Стамбуле: подозреваемую обучали американские военные

15.11.2022, 16:55 5726
Теракт в Стамбуле: подозреваемую обучали американские военные
Фото: кадр из видео
Стамбул. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле обучалась в разведшколе Рабочей партии Курдистана (РПК) в сирийском Кобани, где преподавали американские военные.
 

Альбашир призналась в связях с сирийским филиалом РПК во время допроса. Террористка рассказала, что прошла обучение в так называемой разведывательной школе РПК в Айн-аль-Арабе (Кобани), где также давали уроки американские солдаты в Сирии, и что ее готовили как офицера специальной разведки", - сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak.

 
Кроме того, подозреваемая рассказала о контактах с доверенным лицом главаря организации PKK/YPG/SDG в Айн-аль-Арабе, который давал ей инструкции. Следуя этим указаниям, девушка незаконно въехала в Турцию через Африн-Адлиб четыре месяца назад.
 
По данным полиции, она передвигалась по Стамбулу с мужчиной - членом организации, чтобы пара выглядела как муж и жена и не вызывала подозрений.
 
Напомним, на прошлой неделе на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Погибли шесть человек, пострадал 81.
 
Подозреваемую в совершении теракта Ахлам Альбашир задержали. МВД Турции заявило, что Анкаре известны координаторы теракта в Стамбуле. По данным ведомства, указание совершить теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани.
 

При обысках у девушки нашли паспорт, крупную сумму денег, цифровые устройства и материалы по организации теракта. Также прошли обыски по 21 адресу, в общей сложности силовики задержали 50 человек", - сообщает РИА Новости.

 
Альбашир обещали переправить в Грецию, но, по имеющейся у полиции информации, организаторы теракта собирались убить девушку прямо в Стамбуле.
 
Накануне глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона в связи с терактом в центре Стамбула, отметив, что ему известно, где координировалось нападение, и у Турции "больше нет терпимости к этим вероломным поступкам".
 

новости по теме

Tesla сообщила о новых авариях со смертельным исходом

16.11.2022, 14:21 906
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Еще две аварии со смертельным исходом произошли с участием управляемых автопилотом автомобилей Tesla.
 
Об этом автопроизводитель сообщил в национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA), сообщает Bloomberg.
 
По данным агентства, в обоих случаях оказались неисправны системы помощи водителю, в числе которых есть функция автопилота.
 
Всего за этот год произошло уже 16 аварий. В июне 2021 года NHTSA издала приказ, требующий от автопроизводителей и технологических компаний немедленно сообщать обо всех авариях с участием передовых систем помощи водителю (ADAS) и автоматизированных систем вождения.
 
Напомним, на днях в Китае вышедший из-под контроля автомобиль поехал по улицам на огромной скорости и насмерть сбил двух человек. Американская компания Tesla заявила, что поможет полиции расследовать смертельный инцидент с участием своего автомобиля.
 

СМИ: лидеры G20 одобрили итоговую декларацию

16.11.2022, 13:42 1106
Джакарта. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Лидеры стран "Большой двадцатки" одобрили декларацию по итогам саммита в Индонезии, сообщают СМИ.
 

В итоговом заявлении большинство членов G20 осудили конфликт на Украине, но были и "другие мнения по поводу этой ситуации". Также подчеркнута важность зерновой сделки и недопустимость угроз применения ядерного оружия и его непосредственного использования", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

 
Напомним, саммит G20 проходил на Бали 15-16 ноября.
 
Текст проекта коммюнике согласован в понедельник вечером после нескольких дней разногласий между западными бюрократами и чиновниками из России и Китая, отмечается в сообщении агентства.
 

В Индонезии завершилась встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена

14.11.2022, 19:44 12541
В Индонезии завершилась встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена
Фото: AP Photo / Alex Brandon
Джакарта. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Двусторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена завершилась на полях саммита G20 в Индонезии.
 
Встреча продолжалась 3 часа 12 минут, сообщает РИА Новости.
 
Переговоры в понедельник стали первой очной встречей Си Цзиньпина и Байдена после того, как Байден занял пост президента США. Последний раз они встречались очно в 2017 году в Давосе, тогда Байден был вице-президентом США.
 

МВД Турции заявило, что Анкаре известны координаторы теракта в Стамбуле

14.11.2022, 16:39 14231
Анкара. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Турция отказалась принимать соболезнования от США после теракта на улице Истикляль в Стамбуле, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу.
 

Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства. Мы не вероломны ни к кому, но у нас больше нет терпимости к этим вероломным поступкам. Улица Истикляль - наше дитя. Если бы мы не поймали нападавшего, он бы сегодня бежал в Грецию", - цитирует министра РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Türk.

 
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что США осуждают акт насилия, который произошел в Стамбуле, а также выражают соболезнования родным погибших.
 
Напомним, накануне на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, в результате погибли шесть человек. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем. В их числе также трое россиян.
 

Китай смягчил требования для прилетающих в страну казахстанцев

14.11.2022, 13:48 15906
Китай смягчил требования для прилетающих в страну казахстанцев
Фото: pixabay.com
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Китай обновил требования к получению кода здоровья для пассажиров, направляющихся из Казахстана в Китай, сообщает посольство Китая в Казахстане.
 
Согласно новым требованиям пассажирам, направляющимся из Казахстана в Китай, нужно:
 
1. В течение 48 часов до вылета сдать один ПЦР-тест в лаборатории, официально зарегистрированной на территории РК (включая OLYMP и INVIVO, но не ограничиваясь ими). Отсчет времени начинается с момента забора биоматериала.
 
2. Своевременно подать заявку на получение кода здоровья, загрузив и отправив необходимые документы (см. таблицу ниже), включая результат ПЦР-теста. После обработки заявки посольством или генконсульством Китая в Казахстане будет своевременно выдан "зеленый код здоровья". При прохождении регистрации на рейс предъявить сотруднику авиакомпании открытый через мобильное приложение "зеленый код здоровья" (заранее сделанный скриншот не принимается), оказывая содействие при его проверке.
 
Список необходимых документов для получения "зеленого кода здоровья":

  • отрицательный результат ПЦР-теста в течение 48 часов до вылета;
  • главная страница паспорта;
  • авиабилеты с указанием маршрута.
 
3. Пассажиры, вылетающие из Казахстана и следующие транзитом через третью страну, или пассажиры, вылетающие из третьей страны и следующие транзитом через Казахстан в Китай, могут пройти ПЦР-тест и подать заявку на получение "зеленого кода" в любом из пунктов транзита или отправления в соответствии со своим маршрутом поездки пассажиров. Пассажиры должны убедиться, что "код здоровья" все еще действителен, только при посадке в самолет в конечном транзитном пункте (при вылете в Китай).
 
Полезные советы:

  1. Граждане КНР для подачи заявки на получение кода здоровья должны открыть мобильное приложение WeChat, перейти на страницу "противоэпидемический код здоровья - международная версия", войти в систему, заполнить анкетные данные, загрузить результаты ПЦР-тестов и отправить заявку. Иностранные граждане для подачи заявки на получение кода здоровья должны перейти по ссылке, пройти регистрацию, заполнить анкетные данные, загрузить результаты ПЦР-тестов и отправить заявку.
  2. При подаче заявки на получение кода здоровья, если вы вылетите из Астаны, нажмите "Подать заявку на получение кода здоровья в посольстве Китая в Казахстане" в графе "Выберите учреждение для ПЦР-теста" в системе декларирования. Если ваш рейс вылетает из Алматы, нажмите "Подать заявку на получение кода здоровья в Генеральном консульстве Китая в Алматы" в графе "выберите учреждение для ПЦР-теста" в системе декларирования.
  3. В целях предотвращения задержки в Казахстане, у пассажиров, направляющихся транзитным рейсом из третьей страны в Китай через Казахстан, в принципе должен быть действительное разрешение на возвращение в страну пребывания (виза и т.д.).
  4. Если заявка была подана не вовремя, информация в ней оказалась не полной или ошибочной, заявитель лично несет ответственность за такие последствия, как не пройденная проверка, задержки рейса, репатриации и т.д. Невозможно получение кода здоровья в случае выяснения умышленного сокрытия имеющегося заболевания, обнаружения подделки результата ПЦР-теста, или заполнения ложной информации. Лица, нарушившие закон, будут привлечены к ответственности.
  5. Заявки на получение кода здоровья обрабатываются сотрудниками посольства и генконсульства Китая в Казахстане своевременно. При обработке заявок просьба не беспокоить телефонными звонками об их скором рассмотрении, в случае отсутствия экстренной ситуации. Заявки, отправленные заявителями до 23.00 обрабатываются в тот же день. Заявки, отправленные заявителями после 23.00, обрабатываются на следующий день с 08.00.
 

В Китае Tesla вышла из-под контроля и насмерть сбила двух человек

14.11.2022, 11:53 17316
В Китае Tesla вышла из-под контроля и насмерть сбила двух человек
Фото: Кадр с видео
Пекин. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Китае водитель электрокара Tesla потерял контроль над автомобилем, в результате чело автомобиль разогнался до огромной скорости.

Машина двигалась по дороге, снося все на своем пути. По всей видимости, водитель не смог справиться с управлением транспортным средством.

Остановиться машина смогла лишь после столкновения со зданием, сообщает портал «Известия».

Сообщается, что в результате происшествия два человека погибли, трое получили травмы. Как сообщает Reuters, американская компания Tesla заявила, что поможет полиции расследовать смертельный инцидент с участием своего автомобиля.

 

Подозреваемый в организации взрыва в Стамбуле задержан

14.11.2022, 11:44 17776
Подозреваемый в организации взрыва в Стамбуле задержан
Фото: Кадр из видео
Стамбул. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Турецкая полиция задержала подозреваемого, который мог оставить бомбу на улице Истикляль в Стамбуле, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу.

Человек, оставивший бомбу, задержан", - приводит слова чиновника РИА Новости.


По его словам, первоначальные данные указывают на то, что за взрывом стоят организация "Рабочая партия Курдистана" (РПК) и курдские "Отряды народной самообороны" (YPG).

РПК и YPG признаны в Турции террористическими.

В воскресенье, 13 ноября, в туристическом центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек.

 

МИД РК: казахстанцев среди пострадавших и погибших при взрыве в Стамбуле нет

13.11.2022, 21:23 20931
МИД РК: казахстанцев среди пострадавших и погибших при взрыве в Стамбуле нет
Фото: Кадр с видео
Стамбул. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан заявили, что информации о пострадавших и погибших казахстанцах в результате взрыва в Стамбуле нет.
 

Генеральное консульство Казахстана в Стамбуле находится на связи с турецкими властями. Информации о гражданах Казахстана нет", - информирует пресс-служба МИД РК.

 
 
По сообщениям правоохранительных органов Турции, в воскресенье, 13 ноября, в туристическом центре Стамбула произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным, четыре человека погибли, 38 ранены.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов