Тест-система для определения коронавируса зарегистрирована в РФ

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Москва. 14 февраля. Kazakhstan Today - В России зарегистрирована тест-система для определения коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека получила регистрационные документы на российскую тест-систему для определения коронавируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сообщает RT .

11 февраля 2020 года получено регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9677 на тест-систему для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР, разработанную ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что региональные организации ведомства обеспечены тест-системами, определён алгоритм лабораторной диагностики.





Напомним, китайские врачи нашли способ лечения коронавируса . Предварительные результаты исследований показали эффективность переливания плазмы крови в лечении пациентов, у которых было диагностировано заражение COVID-19.

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