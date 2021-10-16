Токаев предложил учредить логистический хаб по оказанию международной гуманитарной помощи Афганистану

8 октября подобный теракт произошел в шиитской мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана. Тогда в результате взрыва погибли не менее 150 человек, около 200 получили ранения. Ответственность за случившееся на себя взяли боевики группировки "Исламское государство в Хорасане".

КАБУЛ. 16 ОКТЯБРЯ - Исламское государство взяло ответственность за подрыв мечети в Кандагаре, в результате которого погибли как минимум 47 человек.

ПЕКИН. 15 ОКТЯБРЯ - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-13" стартовала к строящейся орбитальной станции КНР "Тяньгун", на борту корабля находятся три космонавта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Запуск состоялся в соответствии с графиком в 0.23 субботы по местному времени с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщает РИА "Новости"

В состав экипажа корабля "Шэньчжоу-13" вошли Чжай Чжиган, который в сентябре 2008 года, будучи командиром экипажа "Шэньчжоу-7", стал первым китайцем, вышедшим в открытый космос. Вместе с ним на орбиту отправляется женщина-космонавт Ван Япин - член экипажа корабля "Шэньчжоу-10", миссия которой состоялась осенью 2013 года, а также Е Гуанфу, для которого предстоящий полет будет первым в карьере.

Все трое были в составе дублирующего экипажа "Шэньчжоу-12", который был первым на китайской космической станции и провел там три месяца. Экипаж "Шэньчжоу-13" проведет на станции как минимум 180 дней.

Примечательно, что запуск "Шэньчжоу-13" состоялся на следующий день после 18-й годовщины первой пилотируемой космической миссии КНР, 15 октября 2003 года на корабле "Шэньчжоу-5" в космос отправился первый китайский космонавт Ян Ливэй, благодаря чему Китай стал третьей после России и США мировой державой, реализующей самостоятельную космическую программу.

Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля этого года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ". Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году. На станции одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.

Планируется, что в 2022 году к станции пристыкуют лабораторный модуль "Вэньтянь" и исследовательский "Мэнтянь". Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания. Основной модуль станции длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра получил название "Тяньхэ", сейчас это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубометров), также в модуле проводят некоторые научные и технологические эксперименты.

Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей.