Токаев выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дербенте

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Каир. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году во время паломничества в Мекку в Саудовской Аравии погибло более тысячи мусульман, - В этом году во время паломничества в Мекку в Саудовской Аравии погибло более тысячи мусульман, сообщает РБК.





По сообщениям арабских СМИ, количество погибших столь велико из-за большого числа незарегистрированных паломников. Люди долгое время оставались без еды, воды и кондиционеров, в то время как температура в Мекке превышает 51 градус.





Позже глава хадж-миссии России Хизбулла Асуев сообщил, что в числе погибших семь россиян.



