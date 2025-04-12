Тоннель строящегося метро обрушился в Корее

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Пекин. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Китай повысил пошлины на товары из США с 84 до 125%. Это стало ответом на увеличение американских пошлин до 145% на китайский импорт.





Китай повысил пошлины на американские товары с 84 до 125%, они вступят в силу с 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.





Накануне, 10 апреля, США увеличили пошлины на китайские товары до 145%. В Минфине КНР заявили, что больше нет "никакой возможности рыночного принятия" американских товаров, экспортируемых в страну по текущим пошлинам.





Если американская сторона впоследствии продолжит вводить пошлины на китайские товары, экспортируемые в США, китайская сторона не будет обращать на это внимания", - говорится в заявлении.





Кроме того, после последнего повышения тарифов США Пекин подал новый иск к Вашингтону во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает китайский телеканал CGTN со ссылкой на Министерство торговли страны.





До этого Китай обратился с жалобой в ВТО, после того как 9 апреля президент США Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары со 104 до 125%. Республиканец объявил, что новые условия вступают в силу немедленно. При этом в Белом доме уточнили, что итоговая ставка пошлин составит 145%, так как тарифы в размере 20% были введены ранее.





Трамп объяснил решение поднять пошлины "неуважением, которое Китай проявляет к мировым рынкам". Пекин принял против Вашингтона ответные меры, подняв ставки на все импортируемые из США товары с 34 до 84%, а до этого ограничил экспорт редкоземельных элементов, которые используются в производстве высокотехнологичных товаров.





2 апреля американский президент объявил об импортных пошлинах от 10 до 50% для 211 стран и территорий, включая крупнейших торговых партнеров США. Мировые рынки негативно отреагировали на допсборы. По словам Трампа, уже более 75 стран обратились к нему с просьбами пересмотреть решения по тарифам и торговым барьерам. С критикой по поводу введенных американских пошлин выступили несколько миллиардеров - сторонников Трампа.





9 апреля республиканец приостановил действие повышенных импортных тарифов для всех стран, кроме Китая, на 90 дней. Эта отсрочка также не затронет Канаду и Мексику.