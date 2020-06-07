Трамп приказал сократить численность военных США в Германии

Вашингтон. 6 июня. Kazakhstan Today - Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность войск в Германии почти на 10 тыс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, передает Kazakhstan Today.

Эту информацию подтверждает The Wall Street Journal (WSJ), также ссылаясь на высокопоставленного чиновника США, пишет РБК

Сейчас на территории ФРГ размещено 34,5 тыс. американских военных. Трамп приказал Пентагону сократить его на 9,5 тыс., утверждают собеседники Reuters и WSJ.

Кроме того, глава государства распорядился ограничить число единовременно находящихся в Германии американских военнослужащих до 25 тыс. человек вместо допустимых сейчас 52 тыс.

Собеседник WSJ, знакомый с решением Трампа, рассказал, что сокращение военного контингента, дислоцированного в ФРГ, обсуждается в Белом доме с сентября прошлого года и никак не связано с решением немецкого канцлера Ангелы Меркель не участвовать во встрече G7, которую Трамп хотел организовать в Вашингтоне в конце июня.

На прошлой неделе американский лидер сообщил, что решил перенести саммит на сентябрь и планирует пригласить на него Россию

Летом прошлого года Трамп допустил увеличение контингента США в Польше в полтора раза. Тогда президент говорил, что для этого часть американских военных будет переброшена из Германии. На встрече с Трампом в Вашингтоне президент Польши Анджей Дуда объяснил просьбу прислать дополнительные американские военные подразделения, чтобы укрепить защиту от "российской угрозы". В 2018 году Дуда уже обращался с подобной просьбой к США, пообещав даже построить для них специальную военную базу стоимостью $2 млрд, однако Белый дом отказался от этой идеи.

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