Трамп: присутствие России в G7 облегчит решение многих проблем

Нью-Йорк. 3 июня. Kazakhstan Today - Участие России в саммите Группы семи в Соединенных Штатах в 2020 году облегчило бы решение многих проблем. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему телекомпании Fox Брайену Килмиду, передает Kazakhstan Today.

Журналист попросил Трампа объяснить, почему было бы целесообразно пригласить президента России Владимира Путина на саммит. "Он помог нам с нефтяной отраслью, что было хорошо и для него", - ответил Трамп. По его словам, это позволило стабилизировать цены на нефть и "сохранить миллионы рабочих мест" в США, пишет ТАСС

Вопрос не в том, что он сделал. Это вопрос здравого смысла", - добавил американский лидер.

Говоря о мероприятиях в рамках саммита, Трамп подчеркнул: "Половина встреч посвящена России, если бы он был там, было бы гораздо проще найти решение".

Проблема в том, что многое из того, что мы обсуждаем, касается Путина", - добавил Трамп. Как он отметил, такие обсуждения без присутствия России являются "пустой тратой времени". "Потому что после завершения встречи кто-то должен звонить Путину и взаимодействовать с ним по многим вопросам", - отметил президент США.

Трамп также заявил, что присутствие России на саммите позволило бы проще "решать вопросы". "Я хочу, чтобы было соглашение по ядерному оружию", - констатировал президент США, не пояснив, какие именно страны, по его мнению, должны в нем участвовать. По словам Трампа, "безопасный атом - это важнейшая в мире проблема".

На прошлой неделе Трамп сообщил, что переносит саммит Группы семи с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. 1 июня во время телефонного разговора он проинформировал об этой идее Путина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Трампа, отметила, что идея "идет в верном направлении", но без участия Китая универсальное представительство на мероприятии обеспечено не будет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена получить больше информации о предстоящем саммите G7 по дипломатическим каналам, поскольку пока остается много неясностей.

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