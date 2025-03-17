Трамп приостановил финансирование “Голос Америки” и “Радио Свобода”

Фото: kabar.kg

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Бишкек. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали договор о государственной границе.





Церемония подписания прошла в Бишкеке, в здании "Ынтымак-Ордо", в рамках государственного визита Рахмона в Киргизию. Она сопровождалось длительными аплодисментами", - сообщает РИА Новости.





После этого президенты по видеосвязи открыли закрытые более четырех лет КПП на кыргиыско-таджикской границе - "Кайрагач" и "Кызыл-Бель".





Напомним, в среду, 12 марта, в Бишкеке встретили прибывшего в Кыргызстан с государственным визитом президента Таджикистана Эмомали Рахмона.





Как сообщает ИА "Кабар", Бишкек и Душанбе пошли на взаимные уступки и компромиссы, чтобы снять напряженность на спорных участках, обезопасить приграничные территории и создать условия для совместного взаимовыгодного развития.





Земля и вода в густонаселенной Ферганской долине имеют особую ценность, и именно эти ресурсы становились причиной большого количества конфликтных ситуаций. У каждой стороны есть свои интересы, поэтому на территориях, где граница в буквальном смысле петляла по дворам и улицам населенных пунктов, риски многократно возрастали. 30 лет, как в Бишкеке, так и в Душанбе, не могли найти общие подходы к решению проблемы, ни один из бывших руководителей Кыргызстана всерьез этим и не занимался.





В 2021 и 2022 годах на границе дважды произошли серьезные вооруженные столкновения. Во время тех конфликтов проявились очень четкие признаки того, что разногласия сторон по приграничным территориям используются в том числе и внешними силами. В Кыргызстане и Таджикистане сложилось однозначное понимание того, что нужно садиться за стол переговоров, и политико-дипломатическим путем урегулировать все спорные вопросы, чтобы выработать взаимоприемлемый вариант территориального размежевания и обсудить поле для манипуляций, направленных на создание напряженности и недоверия между народами.