Цена на нефть Brent превысила психологическую отметку

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Москва. 10 декабря. Kazakhstan Today - Стоимость нефти марки Brent превысила психологическую отметку в 50 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РИА Новости , по состоянию на 20.40 по времени Алматы стоимость февральских фьючерсов на североморскую смесь Brent увеличивалась на 2,66%, до 50,16 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 2,75%, до 46,77 доллара за баррель.

Цены на нефть, как и тенге , стали укрепляться после недавних решений ОПЕК+. На прошлой недели участники организации решили нарастить добычу черного золота с января 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки. Общая квота российских компаний - 125 тысяч баррелей в сутки.

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