Цена на нефть Brent превысила психологическую отметку

Москва. 10 декабря. Kazakhstan Today - Стоимость нефти марки Brent превысила психологическую отметку в 50 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 20.40 по времени Алматы стоимость февральских фьючерсов на североморскую смесь Brent увеличивалась на 2,66%, до 50,16 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 2,75%, до 46,77 доллара за баррель.
Цены на нефть, как и тенге, стали укрепляться после недавних решений ОПЕК+. На прошлой недели участники организации решили нарастить добычу черного золота с января 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки. Общая квота российских компаний - 125 тысяч баррелей в сутки.
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