Тенге значительно укрепился вслед за решением ОПЕК

Нур-Султан. 4 декабря. Kazakhstan Today - Американская валюта подешевела на 2,22 тенге по итогам дневных торгов Казахстанской фондовой биржи, передает Kazakhstan Today.

По результатам дневных торгов курс тенге к американской валюте составил 420,79 тенге за доллар США. Таким образом, доллар США за день подешевел на 2,22 тенге. Этот курс будет официальным курсом Нацбанка на выходные и понедельник.

По мнению экспертов, начавшееся сегодня укрепление тенге к доллару США может найти своё продолжение и на следующей неделе, благодаря соглашениям членов ОПЕК+.

Члены ОПЕК+ договорились менее резко повышать добычу с началом 2021 года. Так, изначально предполагалось, что с нового года объем сокращения добычи нефти странами-участницами соглашения снизится с текущих 7,7 млн до 5,8 млн баррелей в сутки, что по сути означает увеличение текущих мощностей добычи сырья сразу на 1,9 млн баррелей в сутки. Теперь же страны договорились, что с 1 января они повысят добычу лишь на 0,5 млн баррелей в сутки, в результате чего объем сокращения добычи снизится не до 5,8 млн баррелей в сутки, а до 7,2 млн баррелей в сутки", - говорится в сообщении Telegram-канала Tengenomika.

Изначально на фоне резкого падения спроса на нефть весной этого года страны ОПЕК+ совокупно сократили добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Эти условия действовали с мая по август текущего года. После, начиная с августа, по мере роста мирового спроса объем сокращения добычи был уменьшен до упомянутых 7,7 млн баррелей в сутки.

Текущий пересмотр соглашения в сторону меньшего наращения добычи нефти связан со второй волной пандемии, которая сейчас наблюдается в большинстве стран мира. В свою очередь, данная новость развернула котировки нефти вновь в сторону роста. Так, баррель нефти Brent прибавляет больше процента и приближается к отметке в 49 USD.

Этот фактор, наряду с рекордным за последние 2,5 года снижением индекса доллара, способствует укреплению "нефтяных" валют", - пояснили эксперты.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства