Казахстан поддержал консенсус в соглашении ОПЕК+

Нур-Султан. 4 декабря. Kazakhstan Today - Вчера, 3 декабря, в формате видеоконференции состоялось министерское заседание стран участниц соглашения ОПЕК+, передает Kazakhstan Today.

Казахстан на заседании ОПЕК+ представлял министр энергетики Нурлан Ногаев. По его словам, соглашение ОПЕК+ благоприятно влияет на мировую нефтяную индустрию, поддерживает баланс спроса и предложения и стабилизирует рынок нефти и нефтепродуктов.

По итогам заседания было принято решение об увеличении предложения нефти в январе 2021 года, с общего увеличения добычи стран ОПЕК+ на 500 тыс. баррелей в сутки, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.

Общее ограничение добычи стран участниц ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 млн баррелей в сутки от базового уровня.

Для Казахстана уровень обязательств в январе 2021 года составит 1,417 млн баррелей в сутки.

Также страны-участницы соглашения договорились о проведении ежемесячных министерских заседаний, начиная с января 2021 года, для обзора текущего состояния нефтяного рынка и для корректировки дальнейшего уровня ограничений.

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