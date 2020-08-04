Центральное народное правительство КНР поддержало решение о переносе выборов в Законодательный совет САР Сянган

Пекин. 3 августа. Kazakhstan Today - Центральное народное правительство Китая изложило свою позицию по вопросам, связанным с переносом выборов в Законодательный совет седьмого созыва Специального административного района (САР) Сянган, передает Kazakhstan Today.

Был получен доклад о переносе выборов в Законодательный совет САР Сянган 2020 года. Центральное народное правительство внимательно следит за новой волной распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в САР Сянган и готово предоставить этому району необходимую помощь и поддержку в противоэпидемической борьбе в соответствии с потребностями, чтобы эффективно защитить жизнь и здоровье его жителей", - говорится в заявлении.

Отмечается, что, во-первых, центральное народное правительство поддерживает решение отложить выборы в Законодательный совет седьмого созыва САР Сянган на один год, которое было принято главой администрации САР Сянган совместно с Административным советом САР Сянган в соответствии с законом и с учетом общественных интересов и реальной обстановки в Сянгане.

Во-вторых, решением вопросов, связанных с вакансией Законодательного совета, вызванной переносом выборов, будет в соответствии с законом заниматься Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей по поручению Центрального народного правительства КНР. САР Сянган должен в соответствии с законом надлежащим образом выполнить работы, связанные с переносом выборов в Законодательный совет седьмого созыва", - цитирует Синьхуа текст заявления.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства