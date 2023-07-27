Цинь Гана сняли с должности главы МИД Китая

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Пекин. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел, его сменит глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, сообщает - Парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел, его сменит глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, сообщает РИА Новости





В результате голосования было принято решение отстранить Цинь Гана от должности министра иностранных дел КНР, назначить Ван И министром иностранных дел", - говорится в решении 4-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.





На заседании председательствовал глава постоянного комитета Чжао Лэцзи, соответствующий указ подписал председатель КНР Си Цзиньпин.





О причинах таких кадровых перестановок не сообщается.





Тема "исчезновения" главы китайского МИД начала циркулировать в западных СМИ после того, как 11 июля ведомство сообщило, что Цинь Ган по состоянию здоровья не сможет принять участие во встрече министров иностранных дел стран АСЕАН, которая проходила в Джакарте. Тогда вместо него в Индонезию поехал Ван И.





С тех пор МИД КНР не давал никакой дополнительной информации о местонахождении и состоянии здоровья министра, хотя журналисты на брифингах неоднократно спрашивали об этом.





Цинь Ган родился в марте 1966 года в Тяньцзине. С 1988 года занимал различные дипломатические должности, в том числе в 2010-2011 годах возглавлял посольство КНР в Лондоне. С 2018 по 2021 год был вице-министром иностранных дел, с июля 2021-го - послом в США. Министром иностранных дел стал 30 декабря 2022 года.