У берегов Турции затонуло грузовое судно, есть жертвы

Как изначально сообщили местные власти, на борту было девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян. В то же время посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил в Twitter, что из 13 членов экипажа 11 - украинцы. По его данным, погибли четверо соотечественников.
Позднее посольство РФ в Анкаре заявило, что граждан России на борту сухогруза не было, пишет mk.ru.
На данный момент известно, что спасены семь моряков, также найдены тела шестерых погибших. В спасательной операции участвуют самолет, три вертолета и два судна. Причины ЧП устанавливаются.
По информации Arab News, судно следовало из российского порта Азов с грузом угля. Турецкие СМИ, в свою очередь, сообщают, что при затоплении судно раскололось на две части.
Ранее, в понедельник, власти Турции сообщили о смерти россиянина - капитана грузового судна, направлявшегося к проливу Дарданеллы.
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