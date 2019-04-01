У берегов Турции затонуло грузовое судно, есть жертвы

Астана. 8 января. Kazakhstan Today - Грузовое судно "Волга-Балт 214", шедшее под флагом Панамы, затонуло в Черном море у берегов Турции, в 80 километрах от Самсуна, передает Kazakhstan Today.





Как изначально сообщили местные власти, на борту было девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян. В то же время посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил в Twitter, что из 13 членов экипажа 11 - украинцы. По его данным, погибли четверо соотечественников.





Позднее посольство РФ в Анкаре заявило, что граждан России на борту сухогруза не было, пишет mk.ru





На данный момент известно, что спасены семь моряков, также найдены тела шестерых погибших. В спасательной операции участвуют самолет, три вертолета и два судна. Причины ЧП устанавливаются.





По информации Arab News, судно следовало из российского порта Азов с грузом угля. Турецкие СМИ, в свою очередь, сообщают, что при затоплении судно раскололось на две части.





Ранее, в понедельник, власти Турции сообщили о смерти россиянина - капитана грузового судна, направлявшегося к проливу Дарданеллы.





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