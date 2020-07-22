Система Orphus

У станции метро в Киеве прогремел взрыв

21.07.2020, 18:37 4861
Киев. 21 июля. Kazakhstan Today - Взрыв прогремел в Киеве возле станции метро "Минская". Видеозапись момента взрыва опубликована во вторник на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook, передает Kazakhstan Today.
 
Пресс-служба управления полиции в Киеве сообщила, что взрывотехники по результату проверки сообщения о заминировании площади у метро, "обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский", пишет ТАСС

Остатки изъяты на экспертизу. На месте продолжают работать правоохранительные органы и проверять прилегающую территорию", - говорится в сообщении.

 
Анонимное сообщение о минировании площади перед станцией метро "Минская" в Оболонском районе Киева поступило в полицию около 12.00 мск. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали, а взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и киосками, обезвредили. Украинские СМИ также сообщили об эвакуации людей из ТРЦ Ocean Plaza в центре столицы в связи с сообщением о его минировании. У здания торгового центра в настоящее время также работают сотрудники полиции и взрывотехники.
 
Ранее, 17 июля, взрыв произошел на станции метро "Шулявская" на проспекте Победы в Киеве. Правоохранители тогда установили, что взрыв произошел в мусорной урне. В результате пострадал 22-летний студент. По данным мэра Киева Виталия Кличко, пострадавший находится в одной из столичных больниц, его состояние стабильное, средней тяжести.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая