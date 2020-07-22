У станции метро в Киеве прогремел взрыв

Киев. 21 июля. Kazakhstan Today - Взрыв прогремел в Киеве возле станции метро "Минская". Видеозапись момента взрыва опубликована во вторник на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook , передает Kazakhstan Today.

Пресс-служба управления полиции в Киеве сообщила, что взрывотехники по результату проверки сообщения о заминировании площади у метро, "обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский", пишет ТАСС





Остатки изъяты на экспертизу. На месте продолжают работать правоохранительные органы и проверять прилегающую территорию", - говорится в сообщении.

Анонимное сообщение о минировании площади перед станцией метро "Минская" в Оболонском районе Киева поступило в полицию около 12.00 мск. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали, а взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и киосками, обезвредили. Украинские СМИ также сообщили об эвакуации людей из ТРЦ Ocean Plaza в центре столицы в связи с сообщением о его минировании. У здания торгового центра в настоящее время также работают сотрудники полиции и взрывотехники.

Ранее, 17 июля, взрыв произошел на станции метро "Шулявская" на проспекте Победы в Киеве. Правоохранители тогда установили, что взрыв произошел в мусорной урне. В результате пострадал 22-летний студент. По данным мэра Киева Виталия Кличко, пострадавший находится в одной из столичных больниц, его состояние стабильное, средней тяжести.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства