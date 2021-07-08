Убит президент Гаити

ПОРТ-О-ПРЕНС. 7 ИЮЛЯ - Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Также пострадала первая леди, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Ночью на резиденцию главы государства напали неизвестные, некоторые из них говорили по-испански, сказано в заявлении главы, сообщает РИА Новости

Это не первое покушение на Моиза. В феврале полиция предотвратила попытку государственного переворота и убийства руководителя республики.

Моиз возглавлял Гаити с 2017 года. По словам исполняющего обязанности премьера Клода Жозефа, ситуация в стране под контролем.

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