Ученые китайского происхождения массово покидают США - Washington Times

ВАШИНГТОН. 2 ОКТЯБРЯ - Соединенные Штаты Америки сталкиваются с крупным оттоком ученых китайского происхождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Исследование, проведенное недавно азиатско-американским академическим форумом, показало, что многие обучившиеся в США ученые китайского происхождения переезжают обратно в Китай на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Пекином, сообщает rt.com со ссылкой на The Washington Times.

Всего за прошлый год было зарегистрировано 1500 ученых, которые начинали карьеру в США и переехали в Китай. По мнению авторов исследования, основными причинами оттока китайских ученых стали инициатива Китая по привлечению талантов, а также атака на шпионаж в научной и экономической сфере времен администрации Дональда Трампа. С тех пор как началась эта инициатива, количество ученых, переехавших в Китай, возросло на 40%.

По словам бывшего профессора из университета Альфреда в Нью-Йорке Роберта Хайнеманна, за последние три десятилетия Китай стал куда более привлекательным местом работы для ученых. Однако вторым важным фактором отъезда стало закрытие многих институтов, которые спонсировало китайское правительство.

При этом юрист Рональд Ричлак отмечает, что еще один фактор заключается в росте напряженности в отношениях между США и Китаем, причем эта напряженность не имеет прямого отношения к периоду правления Дональда Трампа. В этой связи также все больше китайских студентов остаются работать у себя в стране и не переезжают в США, отмечается в исследовании.

Согласно опросу, проведенному с декабря 2021 по март 2022 года, 61% китайских профессоров рассказали, что чувствовали побуждение покинуть США, а 70% заявили, что больше не чувствуют себя в безопасности.