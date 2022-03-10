Украина потеряла боевое управление авиацией и ПВО - МО РФ

МОСКВА. 9 МАРТА - Украина потеряла боевое управление авиацией и противовоздушной обороной, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За время проведения операции Вооруженными силами России уничтожено 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125. Это более 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности. Уничтожен 81 радиолокационный пост украинских ПВО. Это привело к потере боевого управления авиацией и противовоздушной обороной Украины", - цитирует Игоря Конашенкова РИА Новости.
По его словам, сейчас система ПВО украинских войск носит только очаговый характер и не способна существенно противостоять российской авиации.
Благодаря этому ВКС с начала только 9 марта уничтожили 49 военных объектов ВСУ:
- два пункта управления;
- шесть зенитно-ракетных комплексов;
- четыре склада боеприпасов и горючего;
- 37 районов сосредоточения вооружения и военной техники.
Всего за время операции уничтожено 2786 объектов военной инфраструктуры Украины:
- 953 танка и других бронированных машин;
- 101 реактивная система залпового огня;
- 351 орудие полевой артиллерии, включая минометы;
- 718 единиц специальной военной техники;
- 93 беспилотника.
Конашенков добавил, что на Украине практически не осталось подготовленных военных летчиков первого и второго класса, при этом около 90% военных аэродромов выведены из строя. Потери ВСУ достигли 89 боевых самолетов и 57 вертолетов.
Фиксируются только единичные попытки вылетов боевой авиации воздушных сил Украины", - добавил он.
По словам представителя оборонного ведомства, часть самолетов ВСУ перебазировалась в Румынию и не участвует в боях.
Ранее Минобороны РФ подтвердило, что на Украине разрабатывалось биооружие.
5 марта президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о крупных штрафах и уголовном наказании за призывы к антироссийским санкциям и за фейки, дискредитирующие Вооруженные силы РФ.