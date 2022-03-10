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Украина потеряла боевое управление авиацией и ПВО - МО РФ

09.03.2022, 20:45 11731
МОСКВА. 9 МАРТА - Украина потеряла боевое управление авиацией и противовоздушной обороной, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

За время проведения операции Вооруженными силами России уничтожено 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125. Это более 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности. Уничтожен 81 радиолокационный пост украинских ПВО. Это привело к потере боевого управления авиацией и противовоздушной обороной Украины", - цитирует Игоря Конашенкова РИА Новости.

 
По его словам, сейчас система ПВО украинских войск носит только очаговый характер и не способна существенно противостоять российской авиации.
 
Благодаря этому ВКС с начала только 9 марта уничтожили 49 военных объектов ВСУ:
 
  • два пункта управления;
  • шесть зенитно-ракетных комплексов;
  • четыре склада боеприпасов и горючего;
  • 37 районов сосредоточения вооружения и военной техники.
 
Всего за время операции уничтожено 2786 объектов военной инфраструктуры Украины:
 
  • 953 танка и других бронированных машин;
  • 101 реактивная система залпового огня;
  • 351 орудие полевой артиллерии, включая минометы;
  • 718 единиц специальной военной техники;
  • 93 беспилотника.
 
Конашенков добавил, что на Украине практически не осталось подготовленных военных летчиков первого и второго класса, при этом около 90% военных аэродромов выведены из строя. Потери ВСУ достигли 89 боевых самолетов и 57 вертолетов.
 

Фиксируются только единичные попытки вылетов боевой авиации воздушных сил Украины", - добавил он.

 
По словам представителя оборонного ведомства, часть самолетов ВСУ перебазировалась в Румынию и не участвует в боях.
 
Ранее Минобороны РФ подтвердило, что на Украине разрабатывалось биооружие.
 
5 марта президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о крупных штрафах и уголовном наказании за призывы к антироссийским санкциям и за фейки, дискредитирующие Вооруженные силы РФ.
 

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При отступлении националисты приковывают сослуживцев цепями, заявили в ДНР

10.03.2022, 14:25 1831
ДОНЕЦК. 10 МАРТА - Украинские националисты при отступлении пристегивают своих сослуживцев цепями, чтобы они не сложили оружие и не перешли на сторону войск ДНР, сообщили в штабе территориальной обороны Республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Новотроицком боевик был пристегнут к столбу металлической цепью. Отмечается, что при отступлении с позиций националисты пристегивают своих сослуживцев цепями, чтобы они не сложили оружие и не перешли на нашу сторону при входе группировки войск ДНР в наши населенные пункты", - приводит сообщение штаба РИА "Новости".

 
Отмечается, что украинские военнопленные подтверждают такое отношение со стороны командования, управляющего боевыми действиями против населения Донбасса.
 
Во время Второй мировой войны подобные действия наблюдались со стороны немецкой армии, сообщает издание "Русская семерка".
 
В номере газеты "Красная звезда" за август 1941 года была опубликована заметка о том, что советские воины, атаковавшие блиндажи противника на одном из участков фронта на Смоленском направлении, только за 2 дня июля обнаружили 12 австрийцев, прикованных цепями к пулеметам.
 
По словам пленного стрелка Фердинанда Кербера, его приковали, когда немцы начали отступать. Оставшись в блиндаже один, он, как сам утверждал на допросе, стрелял в воздух, опасаясь появления офицера, который мог бы его проверить. А потом, когда понял, что товарищи отступили на несколько километров, и вовсе прекратил огонь.
 
Обнаруженные австрийские пулеметчики, прикованные цепями к оружию, были "совершенно обессилевшими" - отступая, немцы совсем не оставили им еды.
 
Советский снайпер Иосиф Пилюшин (уничтожил за войну 138 солдат и офицеров вермахта) в своей книге "У стен Ленинграда" описывал встречу с одним из таких вражеских пулеметчиков. В атаке советские пехотинцы дошли до четвертой линии обороны гитлеровцев, и там им встретился немец, прикованный за левую кисть к своему MG-08. Молодой парень, совсем седой. Пулеметчика не пристрелили сразу, поскольку он не единого выстрела так и не сделал: лента, заправленная в его станковый пулемет, осталась неиспользованной. Гитлеровца освободили от оков, и он что-то по-своему сказал русским. Судя по благодарному взгляду, пулеметчик был рад такому исходу. Командир перевел Иосифу Пилюшину, о чем лопотал немец: он был смертником и был прикован к MG-08 по приказу офицера за то, что вслух усомнился в победе рейха.
 
Также генерал-майор Герой Советского Союза Владимир Антонов, рассказывая о берлинской операции 1945 года, писал в своих мемуарах, что к пулеметам в главном городе Третьего рейха приковывали эсэсовцев, засевших в подвалах зданий, - они ожесточенно сопротивлялись до последнего патрона.
 

В биолабораториях США на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей

10.03.2022, 14:04 2406
В биолабораториях США на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей
Фото: depositphotos
МОСКВА. 10 МАРТА - В созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях шли опыты с коронавирусом летучих мышей, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей", - цитирует Конашенкова РИА "Новости".

 
Он отметил, что особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами.
 
По его словам, согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.
 

Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов", - добавил генерал.


 
Игорь Конашенков сообщил, что Минобороны РФ в ближайшее время опубликует очередной пакет документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины и представит результаты их экспертизы.
 

Минобороны России продолжает работу по анализу переданных сотрудниками украинских биолабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины", - сказал Конашенков.


 
По его словам, российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены документы о передаче по указанию представителей США взятых на Украине человеческих биоматериалов в иностранные государства.
 

В ближайшее время мы опубликуем очередной пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы", - добавил генерал.



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Также, по словам оппозиционного депутата Верховной рады Ильи Кивы, около 4,5 тысячи украинских военнослужащих прошли в качестве подопытного материала через военно-биологические лаборатории США на Украине, сообщает РИА "Новости".

Действительно, что в этом такого, ну подумаешь, прошли через эти лаборатории четыре с половиной тысячи украинских военнослужащих в качестве подопытного материала", - написал Кива в своем Telegram-канале.


Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева также опубликовала расследование, в котором сообщила, что Пентагон проводил эксперименты над 4,4 тысячи солдат на Украине и тысячей в Грузии в своих биолабораториях, расположенных в этих странах.
 

На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка

10.03.2022, 13:55 2781
БИШКЕК. 10 МАРТА - На границе Таджикистана и Кыргызстана произошел инцидент с применением оружия. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Погранслужбы, примерно в 10.50 в ходе несения службы на неописанном участке границы в местности Тескей Баткенского района пограничный наряд Таджикистана, изменив ранее используемый маршрут движения, вышел на новый рубеж охраны границы и потребовал от пограничников Кыргызстана покинуть участок, сообщает 24.kg.
 
На место к таджикским пограничникам прибыло подкрепление. Пограничники Таджикистана, используя численное превосходство, попытались выйти на новый рубеж. Однако кыргызские пограничники не позволили военнослужащим РТ реализовать свои намерения. Вследствие чего началась перестрелка, длившаяся примерно 10 минут. В результате перестрелки раненых и пострадавших с кыргызской стороны нет.
 
Сообщается, что незамедлительно состоялся телефонный разговор пограничных представителей сторон, по результатам которого были приняты решения об отводе пограничных нарядов от места инцидента до прибытия пограничных представителей и недопущении стягивания на участок других дополнительных сил и средств.
 
Отмечается, что, по предварительным данным, есть раненые с таджикской стороны.
 
Пограничные представители двух стран проводят переговоры. Местность Тескей является неописанным участком госграницы, но фактически используется гражданами Кыргызстана. Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, переведены на усиленный вариант несения службы.
 

Венесуэла не поддержит США в вопросе энергетической войны с РФ

09.03.2022, 21:06 10901
КАРАКАС. 9 МАРТА - Высокопоставленный источник в венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA сообщил о реальной позиции компании и правительства страны в отношении переговоров с США по смягчению санкций, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Также затронут вопрос возможных поставках венесуэльских энергоносителей на глобальный рынок, сообщает News-Front.info.
 
По словам источника, принята принципиальная позиция не идти на встречу Белому дому в вопросе энергетической войны с Россией.
 

Боливарианское правительство поддерживает революционный курс, взятый Уго Чавесом Фриасом и мы помним все то зло, которое Соединенные штаты принесли нашей стране с начала 90-х годов. Мы остаемся верны всем договоренностям, достигнутым президентом Мадуро и президентом Путиным, мы уважаем Россию и ее народ. Большинство политических сил в Венесуэле осуждают санкции в отношении России!", - уточнил источник.

 

Президент Турции назвал нападки на студентов из РФ проявлением фашизма

09.03.2022, 20:51 11346
АНКАРА. 9 МАРТА - Нападки на студентов и деятелей культуры из России, которые наблюдаются в настоящее время в ряде стран из-за ситуации вокруг Украины, являются проявлением фашизма. Об этом 9 марта заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в Анкаре, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы осуждаем происходящие в ряде стран нападки на студентов и деятелей культуры из России, а также критику в адрес российской культуры", - сказал президент Турции.

 
Также Эрдоган отметил, что в Анкаре считают, что такого рода действия кого-либо являются неприемлемыми, сообщает ИА REGNUM.

 

Это проявление фашизма, которое не приносит никакой пользы законной борьбе украинского народа", - добавил турецкий президент.

 

Документы с планами Киева атаковать Донбасс в марте попали в распоряжение российских военных

09.03.2022, 12:29 16396
МОСКВА. 9 МАРТА - В распоряжение российских военных попали документы нацгвардии Украины, подтверждающие подготовку Киевом наступательной операции в Донбассе в марте, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе проведения специальной военной операции в распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования нацгвардии Украины. Эти документы подтверждают скрытую подготовку киевским режимом наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года", - сказал генерал.

 
Конашенков подчеркнул, что в Минобороны хорошо помнят тиражируемые в феврале западными СМИ заявления руководства киевского режима о якобы отсутствии каких-либо планов вооруженного захвата Луганской и Донецкой народных республик и их стремлении решать все вопросы якобы "политико-дипломатическим путем", информирует РИА "Новости".

 

Однако оригиналы секретных боевых документов нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений", - заявил генерал.

 
Так, в распоряжении МО РФ находится приказ командующего национальной гвардией Украины, генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. В нем подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" на Донбассе.
 
Конашенков отметил, что в приказе уделяется существенное внимание вопросам "отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации".
 

США опасаются попадания хранящихся в биолабораториях патогенов к экспертам РФ

09.03.2022, 10:35 18111
МОСКВА. 9 МАРТА - Заявления госдепа США о биолабораториях на Украине свидетельствуют о том, что в Вашингтоне опасаются попадания хранящихся на объектах патогенов в руки экспертов из РФ, считает посол России в США Анатолий Антонов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Заявления представителя госдепартамента свидетельствуют о том, что США опасаются попадания хранящихся на указанных объектах патогенов в руки российских экспертов. В таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", - говорится в ответах Антонова на вопросы СМИ.

 
Согласно данным посла, в ходе спецоперации на Украине ВС РФ вскрыли факты экстренной зачистки "киевским режимом" следов военно-биологической программы. 
 
Имеется информация об уничтожении особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней, информирует РИА "Новости".
 
Как отмечает Антонов, заказчиком работ, проводимых в биолабораториях на территории Украины, является Пентагон.

 
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований. Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.

 

Заместитель госсекретаря США признала наличие объектов биоисследований на Украине

09.03.2022, 09:18 18916
ВАШИНГТОН. 9 МАРТА - Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований. Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Во время слушаний в сенате Нуланд спросили, есть ли на Украине химическое или биологическое оружие, сообщает РИА Новости.
 

Украина располагает объектами биологических исследований. Мы обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться взять их под свой контроль, поэтому мы работаем с украинцами над тем, как не допустить попадания любых этих исследовательских материалов в руки российских сил", - ответила Нуланд.


 
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
 
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

 

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