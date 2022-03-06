В РФ принят комплекс мер по информационной безопасности

НЬЮ-ДЕЛИ. 6 МАРТА - Индия ищет эффективные инструменты, чтобы обойти последние санкции, наложенные на Россию в связи с конфликтом на Украине, чтобы сохранить торговлю с Российской Федерацией, передает KAZAKHSTAN TODAY.



"Индия изучает все возможные платежные механизмы для продолжения торговли с Россией, включая тот, который принят для расчетов с Ираном", - сообщает The Economic Times.



В частности, как информирует издание, в числе рассматриваемых вариантов - осуществление расчетов через иностранные финансовые учреждения, не работающих в странах, которые поддержали карательные меры против России, направление платежей через мелких российских кредиторов, на которых не распространяется запрет SWIFT, и усиление механизма обмена рупии к рублю. Также, как и в ситуации с Ираном, для расчетов по торговле возможно использование банков "третьих" стран.



Отмечается, что крупнейшие российские банки Сбербанк и Газпромбанк до сих пор были освобождены от последних санкций из-за их важной роли в обработке платежей за импорт газа и нефти в ЕС из России.



"Мы изучаем это. Даже если эти банки столкнутся с санкциями со стороны США, платежи могут осуществляться в евро, поскольку эти транзакции все еще осуществляются до дальнейших санкций", - цитирует издание представителя правительства.



По его словам, полное влияние последних санкций против России еще предстоит ощутить.



Сообщается, что другим рассматриваемым вариантом является механизм, используемый для погашения российского долга через аукцион рупий, проводимый Центробанком России. Такое погашение производится за счет экспорта идентифицированных товаров и услуг.



В 2014 году Индия и Россия договорились осуществлять платежи через торговлю рупиями и рублями после того, как Индия столкнулась с угрозой вторичных санкций из-за оборонного соглашения с Россией. На этой неделе Вашингтон в очередной раз пригрозил Нью-Дели санкциями в связи с оружейной сделкой, сообщает RT.



Двусторонняя торговля между Индией и Россией составила 8,1 млрд долларов в финансовом году, закончившемся в марте 2021 года, при этом экспорт в Россию составил 2,6 млрд долларов, а импорт - 5,5 млрд долларов.



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