В РФ принят комплекс мер по информационной безопасности

МОСКВА. 5 МАРТА - Социальную сеть Facebook заблокировали в России в ответ на ограничение доступа к российским СМИ, сообщает Роскомнадзор, передает KAZAKHSTAN TODAY.
4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации", - сообщается на сайте ведомства.
По данным РКН, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру".
Упомянутые ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данный документ принят для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах.
В конце февраля Facebook наложил ограничения на 90 дней на страницу РИА Новости - пресс-служба МИА "Россия сегодня" назвала это вопиющим нарушением свободы слова. Кроме того, за сутки цензуре подверглись материалы четырех российских СМИ - "Звезда", РИА Новости, "Лента.ру" и "Газета.ру", сообщает РИА Новости
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После этого Генпрокуратура РФ по согласованию с МИД РФ признала Facebook причастной к нарушению прав и свобод россиян, в частности, "свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом" - что прописано в 29-й статьей Конституции. Роскомнадзор тогда сообщил о частичном ограничении доступа к социальной сети.
Как предупреждали в РКН, если соцсеть не устранит нарушения, доступ к ней полностью или частично ограничат.