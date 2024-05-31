30.05.2024, 14:02 9256
Ушла из жизни Анастасия Заворотнюк
Актрисе было 53 года
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Москва. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Российская актриса Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни после длительной болезни.
Ушла из жизни актриса Анастасия Заворотнюк, долгое время боровшаяся с раком головного мозга. Ей было 53 года, сообщает rbc.ru.
Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя", - говорится в сообщении на ее странице во "ВКонтакте".
Актриса стала известной после выхода сериала "Моя прекрасная няня". Актриса после этого продолжила активно работать на телевидении, в том числе в качестве ведущей программ "Танцы со звездами", "Танцы на льду", "Ледниковый период", "Лед и пламень", "Две звезды" и др.
Всего она снялась в более чем 30 фильмах и сериалах.
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31.05.2024, 10:15 3721
Си Цзиньпин призвал к модернизации работы в сфере общественной безопасности
Он призвал полицейских прилагать все усилия для обеспечения безопасности
Фото: Россия-Китай: главное
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Пекин. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Во время встречи с участниками Всекитайского рабочего совещания по вопросам общественной безопасности в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин призвал сотрудников правоохранительных органов по всему Китаю прилагать усилия для дальнейшей модернизации работы в сфере общественной безопасности, сообщает медиаплатформа "Россия - Китай: главное".
На встрече присутствовали члены постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Цян, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си.
Выступая на совещании, член политбюро ЦК КПК, глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин призвал сотрудников полиции быть верными, честными и готовыми выполнить свой долг.
Он призвал полицейских прилагать все усилия для предотвращения рисков и обеспечения безопасности и стабильности, повышения качества работы, эффективности и авторитета правоохранительных органов, а также усиливать полицию путем реформирования.
Предыдущее подобное совещание проводилось в 2019 году. На недавней пресс-конференции Министерства общественной безопасности КНР отмечалось, что с тех пор в Китае произошли большие изменения в сфере общественной безопасности, в том числе был укреплен общественный порядок.
Усиленная работа полиции по борьбе с организованной преступностью, мошенничеством в сфере телекоммуникаций и другими видами преступности помогла сделать Китай одной из самых безопасных стран в мире.
Индекс чувства безопасности китайцев в 2023 году составил 98,2% против 87,55% в 2012 году.
28.05.2024, 17:17 22736
ГИБДД вернули название Госавтоинспекция в России
Вопрос законодательно урегулирован
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Москва. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Российской Федерации ГИБДД вернули название Госавтоинспекция, сообщил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников.
Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. Милиция не знаю, но Госавтоинспекция уже есть", - приводит слова Черникова rbc.ru.
По данным издания, Госавтоинспекция существовала с середины 1930-х годов, переименование в ГИБДД произошло в конце 90-х, но в начале нулевых президент Владимир Путин издал указ, согласно которому аббревиатуры ГИБДД и ГАИ считались равнозначными.
Ведомство предлагали переименовать в начале 2010-х, когда шла реформа (и милиция стала полицией). ГИБДД сохранила название.
27.05.2024, 14:05 31861
В МИД Китая прокомментировали обращение Зеленского к Си Цзиньпину
Китай также призвал США задуматься о своей ответственности за украинский кризис
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Пекин. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала обращение президента Украины Владимира Зеленского к главе Китая Си Цзиньпину, в котором он призвал китайского лидера принять участие в саммите в Швейцарии, посвященном мирному урегулированию конфликта.
По вопросу украинского кризиса Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, а также настаивал на содействии примирению и проведению переговоров", - сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломата.
Мао Нин подчеркнула, что "Китай поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса, а также поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признаваемой как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив".
Китай также призвал США задуматься о своей ответственности за украинский кризис.
Китай призывает США глубоко задуматься и правильно оценить свою ответственность за возникновение и эскалацию украинского кризиса, прекратить клеветать и оказывать давление, а также перестать без разбора вводить незаконные односторонние санкции", - заявила Мао Нин.
Как ранее сообщало агентство, Владимир Зеленский в видеообращении призвал лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена поддержать саммит по Украине в Швейцарии. Однако лидер Китая на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.
Ранее Китай предложил провести конференцию для урегулирования украинского кризиса и подчеркнул, что мирные переговоры необходимо начать как можно скорее, чтобы предотвратить нанесение еще большего ущерба.
В 2022 году министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на полях сессии Совета ООН по правам человека в Женеве заявлял, что Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины.
23.05.2024, 16:51 65791
Спецслужбы стран ШОС предотвратили 181 теракт в 2023 году - РАТС
Обнаружены и задержаны 214 иностранных боевиков и 1185 членов и пособников международных террористических организаций
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Ташкент. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Спецслужбы стран - членов Шанхайской организации сотрудничества в 2023 году предотвратили 181 теракт, задержали 214 иностранных боевиков и пресекли деятельность 95 ячеек террористических организаций, заявил директор исполкома региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Руслан Мирзаев на совещании председателей верховных судов стран ШОС.
По итогам 2023 года в процессе совместной работы компетентными органами государств - членов ШОС, в том числе путем обмена оперативной информацией, пресечена деятельность 95 ячеек террористических организаций, предотвращен 181 теракт, выявлено и пресечено 2010 преступлений экстремистского и террористического характера", - цитирует Мирзаева РИА Новости.
По его данным, спецслужбы стран - членов организации в 2023 году также обнаружили и задержали 214 иностранных боевиков и 1185 членов и пособников международных террористических организаций. Вскрыто 13 каналов финансирования и 26 каналов незаконной миграции, которые использовались в террористических и экстремистских целях.
В странах ШОС в 2023 году также было выявлено 14 каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов, изъято 1589 единиц огнестрельного оружия, 777 взрывных устройств, 188 килограммов взрывчатых веществ и более 660 тонн наркотиков, свидетельствуют данные РАТС.
21.05.2024, 11:13 85981
Сунак объявил "день позора" в Британии из-за скандала с зараженной кровью
В Британии опубликовали доклад по итогам пятилетнего расследования заражений тысяч пациентов ВИЧ и гепатитом после переливания крови
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Лондон. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, комментируя скандал с заражением тысяч пациентов ВИЧ и вирусом гепатита С после переливания крови, назвал 20 мая "днем позора" для страны, сообщает РБК.
Заражения произошли в 1970-1980-х годах. Большая часть пострадавших страдала от гемофилии или нарушения свертываемости крови, и им вводили препарат фактора свертывания крови VIII, дефект гена которого может приводить к развитию гемофилии. Препарат был произведен в США, где, как передавала Би-би-си, донорами часто становились люди из зоны высокого риска, в том числе люди, принимавшие наркотики, и заключенные. Донорская кровь не проверялась на ВИЧ до 1986 года и на гепатит С до 1991 года. Одного человека - носителя вируса достаточно, чтобы испортить всю партию, отмечает Sky News.
Сунак выступил в палате общин вскоре после выхода доклада сэра Брайана Лэнгстаффа по итогам пятилетнего расследования. В 2500-страничном отчете говорится, что c 1970-х по 1990-е гепатитом С или ВИЧ были инфицированы 30 тыс. человек, из них 3 тыс. умерли. Ответственность за произошедшее Лэнгстафф возложил на сотрудников Национальной службы здравоохранения, британское правительство и других лиц, ответственных за безопасность пациентов.
По словам Лэнгстаффа, этого можно было "в значительной степени, хотя и не полностью, избежать". Пациентов сознательно подвергали риску заражения, переливание крови часто проводилось в ситуациях, когда в нем не было необходимости, врачи знали о потенциальной опасности, но вводили людей в заблуждение, приводят Guardian и Sky News выдержки из доклада. Кроме того, заявил Лэнгстафф, власти скрывали масштабы катастрофы, десятилетиями не выплачивали жертвам компенсации и отказывались проводить расследование. Оно было начато в 2017 году по поручению тогдашнего премьера Терезы Мэй.
Это день позора для британского государства", - прокомментировал Сунак доклад, заявив, что власти на протяжении десятилетий демонстрировали "моральный провал". Премьер принес публичные извинения от имени правительства пострадавшим семьям и сообщил, что во вторник, 21 мая, будет объявлен размер материальной компенсации.
Такого никогда не должно было произойти", - заявил Сунак, добавив, что 3 тыс. человек умерли, "так и не узнав, как и почему такая ситуация была допущена" и не дождавшись, чтобы виновных привлекли к ответственности.
По состоянию на август 2022 года были собраны показания примерно 5 тыс. свидетелей по делу, тогда британские власти пообещали выплатить пострадавшим по £100 тыс.
20.05.2024, 09:11 97981
СМИ сообщили о гибели президента Ирана при крушении вертолета
Фото: Кадр с видео
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Ирана Ибрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана после визита, погибли в результате крушения вертолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.
Президент Ирана и его сопровождение погибли при происшествии, которое случилось с вертолетом... Ибрахим Раиси, президент нашей страны, погиб при крушении вертолета в горном районе на северо-западе Ирана, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан тоже среди погибших", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что, помимо президента Ирана и главы иранского МИД, на борту вертолета были имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один сотрудник охраны.
Инцидент с вертолетом президента Ирана произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.
19.05.2024, 18:22 106051
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
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Тегеран. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, совершил жесткую посадку у города Верзегана недалеко от ирано-азербайджанской границы.
Как сообщает ТАСС со ссылкой агентство IRNA, на на борту также находились министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников. Отмечается, что к месту происшествия направлены бригады спасателей.
Сложные погодные условия затрудняют спасателям доступ к месту посадки вертолета, отмечает телеканал IRIB.
Дополнено 19.05.2024, 20.50
Одна из поисково-спасательных групп добралась до места жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Tehran Times.
Ранее премьер-министра Словакии ранили в ходе стрельбы.
19.05.2024, 12:42 108041
В Москве из Большого театра из-за сработавшей пожарной сигнализации эвакуировали более полутора тысяч человек
Очагов возгорания не выявлено
Фото: instagram/bolshoi_theatre
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Москва. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве из Большого театра из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации во время балета "Раймонда" эвакуировали более полутора тысяч человек.
В Большом театре произошло срабатывание пожарной сигнализации во время спектакля "Раймонда". В целях безопасности были эвакуированы более 1,5 тысячи человек", - сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Отмечается, что во время проверки установлено, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Подчеркивается, что очагов возгорания не выявлено, пострадавших нет.
Напомним, в феврале из аэропорта Астаны эвакуировали людей из-за пожара.
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