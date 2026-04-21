20.04.2026, 12:35 13011
В Австрии крысиный яд нашли в банке детского питания
По данным организации HiPP, употребление содержимого этих банок может быть опасно для жизни
Вена. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Австрии в баночке с детским питанием компании HiPP обнаружен крысиный яд после отзыва продукции с рынка, сообщает газета The Guardian.
В образце из одной из банок детского питания с морковью и картофелем весом 190 граммов, о которых сообщил покупатель, обнаружено наличие крысиного яда", - говорится в сообщении.
Между тем компания HiPP заявила, что нельзя исключать возможности попадания в продукт опасного вещества, а также возможного вскрытия банок с морковью и картофелем. По данным организации HiPP, употребление содержимого этих банок может быть опасно для жизни.
Напомним, в январе Nestlé отозвала партии детского питания с рынка Казахстана из-за риска наличия токсина.
В октябре прошлого года около трех тысяч жителей Великобритании обвинили американскую фармацевтическую компанию Johnson & Johnson в продаже опасной детской присыпки, содержащей загрязненный асбестом тальк. Фармкомпанию обязали выплатить 40 миллионов долларов женщинам, которые заявили, что тальк стал причиной рака яичников.
20.04.2026, 13:25 12061
В российском цирке тигр во время представления прыгнул в зрительный зал
Фото: Depositphotos
Москва. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Ростовском цирке шапито тигр во время представления прыгнул из манежа в зрительный зал, передает корреспондент агентства.
В результате ЧП никто не пострадал, всех зрителей вывели из зала", - информирует lenta.ru.
Отмечается, что происшествие попало на видео. На кадрах видно, как во время номера, когда дрессировщики заставляют тигров занять свои места на специальных стойках, защитная сетка на манеже срывается вниз. Один из хищников от неожиданности прыгает в зрительный зал и пугает людей. На кадрах слышны испуганные детские и женские крики.
Напомним, в Узбекистане с 1 января 2025 года вступил в силу запрет на использование диких животных в цирковых представлениях.
В конце 2024 года министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлана Нысанбаева спросили, когда в Казахстане введут запрет на использование диких животных в цирках и передвижных зоопарка. По его словам, законодательством об ответственном обращении с животными предусмотрена норма, которая вообще запрещает выставку диких животных, передвижные зоопарки, передвижные океанариумы и так далее. Эта норма вступила в силу с 1 января 2025 года.
15.04.2026, 18:13 62291
В Турции произошла вторая за два дня стрельба в школе, есть погибшие Дополнено
Фото: depositphotos.com
Анкара. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На юго-востоке Турции в школе провинции Кахраманмараш произошла стрельба, четыре человека погибли, двадцать пострадали. Это второе происшествие за два дня, пишет РБК.
Один из погибших - учитель. Нападавший - ученик восьмого класса этой же школы. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии. Ученик, который открыл огонь, зашел в два класса школы. Предварительно, его целью были ученики пятого класса", - пишет издание со ссылкой на турецкие СМИ.
По словам губернатора, при себе у стрелка было пять единиц оружия и семь магазинов, он вел беспорядочную стрельбу. После преступления подросток покончил с собой.
Глава региона добавил, что отец стрелка - бывший сотрудник полиции. Предположительно, школьник взял его оружие.
14 апреля в турецком городе Сиверек произошло еще одно вооруженное нападение на школу. Бывший ученик, 18-летний подросток взял в заложники нескольких школьников. Пострадали 16 человек, в их числе дети и преподаватели. Когда стрелка пытались обезвредить правоохранители, он покончил с собой.
Дополнено 15.04.2026, 19.57
Число погибших в результате стрельбы в школе в турецком Кахраманмараше возросло до девяти, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел Турции Мустафу Чифтчи.
В результате этого инцидента погибли девять человек - восемь учеников и один учитель", - сообщил министр журналистам.
По его словам, 13 пострадавших остаются в больницах, из них шестеро в отделении интенсивной терапии, трое в тяжелом состоянии.
15.04.2026, 17:47 63726
Россия и Азербайджан урегулировали вопросы последствий крушения самолета AZAL
Фото: МЧС РК
Москва. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерства иностранных дел России и Азербайджана выступили с совместным заявлением, в котором сообщили об урегулировании последствий крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи города Актау 25 декабря 2024 года.
В соответствии с договоренностями президентов Российской Федерации и Азербайджанской Республики, достигнутыми в ходе их встречи в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций, в связи с крушением самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании AZAL, вблизи города Актау 25 декабря 2024 года в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации", - сказано в заявлении.
Напомним, утром 25 декабря 2024 года рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. Выжили 29 человек, двое из которых - члены экипажа.
Черные ящики разбившегося самолета были направлены в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. Позже бортовые самописцы разбившегося самолета вернули в Казахстан.
14.04.2026, 08:57 84151
Иран оценил ущерб от бомбардировок США и Израиля в $270 млрд
Страна также подняла вопрос о военных репарациях
Тегеран. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ущерб Ирана от ударов США и Израиля составляет, предварительно, $270 млрд, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани.
Более точные цифры, по ее словам, назовут позднее - после процедуры из нескольких этапов.
Первый из них - оценка ущерба непосредственно зданиям, второй - анализ потерь доходов бюджета и последствий прекращения работы промышленных объектов", - сообщает источник.
Вопрос военных репараций обсуждали в том числе на переговорах в Исламабаде на прошлой неделе.
Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба", - сказала Мохаджерани.
Напомним, вчера в 10.00 по времени Вашингтона началось действие объявленной США блокады Ормузского пролива. Трамп предупредил, что любой из иранских кораблей, приблизившихся к блокаде, будет уничтожен.
После начала операции США и Израиля Иран объявил о приостановке торговли через Ормузский пролив, через который проходило 15-20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. На фоне сообщений о минировании пролива в марте Трамп призвал страны Европы и Азии направить свои корабли в Ормузский пролив, чтобы совместными силами обеспечить безопасность морского пути. Позднее он раскритиковал страны НАТО за отказ содействовать операции.
После переговоров между Ираном и Соединенными Штатами в Пакистане, которые продолжались около 21 часа, Иран отверг условия США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи. Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
13.04.2026, 20:06 93551
Началось действие объявленной США блокады Ормузского пролива
Блокада начала действовать в 10.00 по времени Вашингтона
Тегеран. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Американские военные по поручению президента США Дональда Трампа приступили к блокаде Ормузского пролива, сообщает РБК со ссылкой на американские СМИ.
Блокада начала действовать в 10.00 по восточному времени, пишет издание.
Трамп на своей странице в TruthSocial написал, что военно-морской флот Ирана "лежит на дне моря". Полностью уничтожены, по его словам, 158 кораблей. При этом американские военные не поразили так называемые быстрые ударные корабли Ирана, поскольку не считали их серьезной угрозой.
Предупреждение: если какой-либо из этих кораблей приблизится к нашей БЛОКАДЕ, они будут немедленно УНИЧТОЖЕНЫ, используя ту же систему уничтожения, что и против наркоторговцев на морских лодках. Это быстро и жестоко", - написал он.
При этом в Тегеране считают, что попытки США блокировать Ормузский пролив "обречены на провал". Иран не допустит подобного шага, заявлял высокопоставленный военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи. По его словам, иранская армия обладает "значительными неиспользованными возможностями" для противодействия любым угрозам.
12.04.2026, 19:22 113986
США намерены блокировать Ормузский пролив - Трамп
По словам американского лидера, военные силы США будут искать и задерживать суда, заплатившие Ирану за проход по проливу
Вашингтон. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - США намерены препятствовать проходу любых судов через Ормузский пролив, а также искать и задерживать корабли, заплатившие Ирану за транзит, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, блокада начнется в ближайшее время, сообщает РБК.
Начиная с этого момента военно-морской флот Соединенных Штатов, лучший в мире, начнет процесс блокады любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его", - написал Трамп.
Он добавил, что военные силы США будут искать и задерживать суда, заплатившие Ирану за проход по проливу.
Никто из тех, кто платит незаконные пошлины, не получит безопасного прохода в открытом море", - пообещал американский лидер.
По словам Трампа, Иран за счет минирования пролива занимается шантажом, а США не позволят себя шантажировать.
Блокада начнется в ближайшее время, к ее поддержанию будут привлечены и другие страны, а Ирану не будет позволено извлекать выгоду из этого незаконного акта вымогательства", - заявил глава Белого дома.
Он также пригрозил, что американские ВМС начнут уничтожать мины, размещенные Ираном в проливе.
Любой иранец, который откроет по нам огонь или по мирным судам, будет уничтожен!" - предупредил он.
Недавно США и Иран согласились на прекращение огня на две недели.
12.04.2026, 13:23 119071
Иран отверг условия США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики
Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами в Пакистане продолжались около 21 часа, но не привели к сделке
Тегеран. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Иран не принял условия США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики, сообщает РБК со ссылкой на агентство Fars.
Американцы потребовали в ходе переговоров всего того, чего не могли добиться войной", - утверждает собеседник агентства.
По его мнению, американская сторона искала предлог, чтобы покинуть стол переговоров.
Агентство Tasnim также связало отсутствие соглашения по итогам переговоров с "чрезмерными требованиями" Вашингтона.
Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами в Пакистане продолжались около 21 часа и, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, не привели к сделке.
Он добавил, что США "очень четко обозначили" свои "красные линии" и сделали республике "окончательное и лучшее предложение", но Иран не принял эти условия.
10 апреля верховный лидер Ирана обратился к странам Персидского залива. Хаменеи призвал государства "занять правильную сторону" и "не поддаваться лживым обещаниям дьяволов", а также пригрозил, что Иран "не оставит в покое" напавшие на страну США и Израиль.
За два дня до этого Иран и США заключили перемирие на две недели.
11.04.2026, 19:26 126871
В Исламабаде начались переговоры США и Ирана
Иранская делегация уже прибыла в столицу Пакистана
Исламабад. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Переговоры между делегациями Соединенных Штатов и Ирана официально начались в Исламабаде, передает корреспондент агентства
Я дам вам знать очень скоро. Это не займет много времени", - цитирует gazeta.ru журналиста телеканала NewsNation, который приводит слова президента Дональда Трампа.
Переговоры между Ираном и США проходят 11 апреля в Исламабаде при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В команду также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.
От Ирана ожидается участие главы МИД Аббаса Арагчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа. Иранская делегация уже прибыла в столицу Пакистана.
Недавно США и Иран согласились на прекращение огня на две недели.
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?