В азербайджанском секторе Каспийского моря прогремел мощный взрыв

БАКУ. 5 ИЮЛЯ - По версии Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, 4 июля произошло извержение грязевого вулкана на острове Дашлы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

После появления в соцсетях видео, на которых запечатлен пожар в Каспийском море, Министерство по чрезвычайным ситуациям начало расследование.

В ходе предварительного расследования было установлено, что на объектах по добыче нефти и газа, других промышленных и транспортных инфраструктур в море не произошло каких-либо чрезвычайных происшествий", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве рассказали, что сегодня ранним утром начались разведывательные полеты в Каспийском море с привлечением вертолета авиационного отряда министерства.

В ходе полета был выявлен факт извержения грязевого вулкана на каменистом острове, примерно в 30 километрах от берега в направлении Сальянского района. В настоящее время в кратере вулкана наблюдается относительно небольшое пламя. Вулкан не представляет опасности для морской нефтегазовой инфраструктуры и других объектов, а также для жизни людей", - проинформировали в пресс-службе.





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