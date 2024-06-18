17.06.2024, 21:13 3486
В Баренцевом море вызволили кита из рыболовных сетей
Операция по спасению длилась несколько дней
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Москва. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Группа спасателей в Баренцевом море освободила горбатого кита от рыболовных сетей, в которых он запутался, сообщает BFM.ru.
После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного", - сообщила в телеграм-канале глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова.
Специалист по морским млекопитающим Анастасия Куница отметила, что это "первый удачный опыт официального распутывания" кита в России. Животное первоначально заметили туристы, отдыхавшие в Териберке Мурманской области. Спасательная операция началась 11 июня.
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14.06.2024, 15:23 15361
В Таджикистане депутата арестовали по подозрению в подготовке госпереворота
Подготовку к насильственному захвату власти депутат начал еще в 2021 году
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Душанбе. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Таджикистане арестован и лишен неприкосновенности депутат нижней палаты парламента маджлиси Оли Саидджафар Усмонзода.
Генеральной прокуратурой Таджикистана возбуждено уголовное дело в отношении депутата нижней палаты парламента республики Усмонзода Саидджафара и других лиц по статье Уголовного кодекса РТ, которая устанавливает преступное деяние по насильственному захвату власти, начато предварительное расследование, сообщает издание "Ховар".
Как рассказал генпрокурор Юсуф Рахмон, в сентябре 2021 года Саидджафар Усмонзода вел переговоры с заместителем руководителя экстремистско-террористической организации "Паймони милли Точикистон" и дал предварительные рекомендации по поводу узурпации государственной власти в Республике Таджикистан.
Тот в свою очередь пообещал, что для достижения этой цели глава экстремистско-террористической организации "Партия исламского возрождения" окажет ему финансовую помощь и предоставит более трех тысяч бойцов террористической организации "Джамаат Ансаруллох" из-за пределов Республики Таджикистан.
Для реализации своего преступного плана Саидджафар Усмонзода вербовал своих сторонников из разных социальных слоев внутри страны и за рубежом, организовывал группы и поручал каждой из них выполнять определенные задачи.По заранее намеченному плану они хотели в кратчайшие сроки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в ряде районов страны, захватив здания правоохранительных органов и военных структур, хотели захватить оружие и насильственно свергнуть государственную власть в стране. Для совершения этого преступления Саидджафар Усмонзода запросил у представителя одной из зарубежных стран 10 миллионов долларов для привлечения влиятельных людей и организации митингов", - информирует издание.
12 июня 2024 года против Саидджафара Усмонзода и других лиц было возбуждено уголовное дело. Его вина полностью подтверждается материалами уголовного дела, в том числе признательными показаниями депутата.
09.06.2024, 12:17 34616
В Минздраве России заявили о десятках тысяч зараженных коронавирусом
Фото: pexels.com
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Москва. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума заявил о десятках тысяч зараженных коронавирусом в стране.
Сегодня в России зафиксировано более 80 тысяч человек с коронавирусом - более 20 тысяч из них находятся на лечении в стационарах", - цитирует РБК министра здравоохранения РФ.
Ранее ученые допускали рост заболеваемости в мире этим летом из-за нового штамма FLiRT.
Министр подчеркнул, что в стране следят за ситуацией с коронавирусом, а также эффективностью вакцин и лечения заболевания. По его словам, в случае появления новых вызовов система здравоохранения будет готова быстро отреагировать.
Напомним, в России выявили вариант коронавируса FLiRT.
В феврале сообщалось о том, что в Казахстане растет заболеваемость КВИ. В январе в сравнении с декабрем 2023 года отмечается рост в 2,5 раза - со 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе.
05.06.2024, 17:54 51866
В отставку подал премьер-министр Индии
Отставка носит технический характер
Фото: russian.news.cn
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Нью-Дели. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Заявление об отставке вместе с правительством подал премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщили в пресс-службе кабмина страны.
Премьер-министр Нарендра Моди встретился сегодня с президентом и подал заявление об отставке вместе с советом министров. Президент принял отставку и попросил Нарендру Моди и совет министров продолжить работу до вступления в должность нового правительства", - цитирует rbc.ru сообщение пресс-службы.
Моди занимает пост премьера с мая 2014 года. Отставка носит технический характер.
Напомним, с апреля по июнь 2024 года в стране проходили выборы в нижнюю палату парламента Индии лок сабху, участие в которых приняли рекордные 642 млн человек.
02.06.2024, 11:22 69101
Китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны
Фото: russian.news.cn
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Пекин. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" успешно сел на обратной стороне Луны, откуда должен доставить образцы грунта на Землю, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
Комбинация посадочного и взлетного модулей китайского зонда "Чанъэ-6" успешно прилунилась в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс - Эйткен, в воскресенье утром для сбора образцов грунта с обратной стороны Луны", - говорится в сообщении.
Ракета "Чанчжэн-5 Y8" стартовала в пятницу с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в соответствии с графиком в 17.27 по местному времени (12.27 мск). В случае успеха миссии аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны. Согласно плану, обнародованному Китайским национальным космическим управлением, на Землю планируется доставить около двух килограммов образцов грунта.
Чанъэ-6" состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлета, зонд оснащен полезной нагрузкой, включая посадочную камеру, панорамную камеру, прибор для спектрального анализа минералов и прибор для анализа структуры лунного грунта. Кроме того, на "Чанъэ-6" установлена международная полезная нагрузка, в частности, французский детектор DORN для измерения концентрации газа радона и продуктов его распада на поверхности естественного спутника Земли, анализатор отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства, итальянский лазерный уголковый отражатель и пакистанский спутник ICUBE-Q.
01.06.2024, 09:28 77626
Хуситы заявили об ударе по американскому атомному авианосцу "Дуайт Эйзенхауэр"
В США об атаке на авианосец пока не сообщали
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Сана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Военный представитель хуситов Яхья Сария заявил об ударе по американскому атомному авианосцу "Дуайт Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower), который последние несколько месяцев находится в Красном море. По его словам, для атаки использовались несколько крылатых и баллистических ракет, сообщает РБК.
Попадание было прямое и точное благодаря Аллаху", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.
Сария заявил, что удар стал ответом на продолжающиеся бомбардировки Йемена и "угнетение палестинского народа".
Американская сторона об атаке на авианосец пока не сообщала.
Дуайт Эйзенхауэр" - это атомный авианосец типа "Нимиц", второй в этой серии. Он был введен в эксплуатацию в 1977 году. Назван в честь 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра.
Водоизмещение корабля составляет 97 тыс. т, длина - 340 м, ширина - почти 77 м. Авиационная группа на нем состоит из примерно 90 самолетов. Стоимость авианосца на момент ввода в строй составила $679 млн, или $5,3 млрд на 2023 год с учетом инфляции.
8 октября почти сразу после нападения ХАМАС на Израиль администрация президента США Джо Байдена направила авианосную ударную группу (АУГ) во главе с авианосцем "Джеральд Р. Форд" в восточную часть Средиземного моря. Позже "Дуайт Эйзенхауэр" и сопровождающие его корабли направились в тот же регион.
01.06.2024, 09:09 78276
В Чжэцзяне открылся международный коммуникационный центр
Фото: Центр международных коммуникаций провинции Чжэцзянь
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Пекин. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Чжэцзянский международный коммуникационный центр был официально открыт 31 мая в Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян, передает корреспондент агентства.
Официальные лица, ученые университетов, представители международных организаций и представители СМИ в стране и за рубежом приняли участие в церемонии открытия.
Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма, бывший президент Чили Эдуардо Фрей и бывший посол России в Китае Андрей Иванович Денисов направили поздравительные послания, в которых выразили надежду на то, что центр станет мостом между Чжэцзяном и остальным миром.
Центр, представляющий собой платформу, связывающую Чжэцзян с миром, нацелен на укрепление международных связей с помощью новых ресурсов провинциального, муниципального и уездного уровней провинции, сотрудничая с ведущими зарубежными СМИ, развивать разносторонние таланты в области международных коммуникаций и создавать высококачественный контент, который может оказать влияние как внутри страны, так и за рубежом.
Компания создала универсальную коммуникационную платформу, состоящую из "веб-сайтов + новостных каналов + матрицы зарубежных социальных сетей", которая охватывает более 50 миллионов пользователей телевидения и 8 миллионов подписчиков в социальных сетях.
С момента моего приезда в Китай прошло более двадцати лет, и я по-прежнему считаю за честь быть свидетелем роста и развития, происходящих здесь вокруг меня", - сказал Эш Сатклифф, директор по связям с общественностью Geely Holdings. Во время церемонии Сатклифф поделился своими историями о Китае и Чжэцзяне.
В тот же день Сатклифф и 11 других иностранцов из разных слоев общества были назначены глобальными послами китайской культуры.
Издатель и партийный секретарь Zhejiang Daily Press Group Цзян Цзюнь заявил, что Zhejiang Daily Press Group, где базируется центр, будет использовать свои преимущества и интегрировать международные рекламные ресурсы провинции, чтобы превратить центр в ведущую платформу для международного общения, имеющую широкое влияние в стране и за рубежом.
Во время церемонии центр подписал рамочные соглашения о стратегическом сотрудничестве с новостными медиагруппами, международными коммуникационными группами, высшими учебными заведениями и аналитическими центрами, направленные на развитие международной коммуникации. Во время церемонии были запущены четыре международные коммуникационные кампании, в том числе три новостных проекта и один конкурс коротких видеороликов, чтобы лучше рассказать миру о Китае.
31.05.2024, 10:15 87621
Си Цзиньпин призвал к модернизации работы в сфере общественной безопасности
Он призвал полицейских прилагать все усилия для обеспечения безопасности
Фото: Россия-Китай: главное
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Пекин. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Во время встречи с участниками Всекитайского рабочего совещания по вопросам общественной безопасности в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин призвал сотрудников правоохранительных органов по всему Китаю прилагать усилия для дальнейшей модернизации работы в сфере общественной безопасности, сообщает медиаплатформа "Россия - Китай: главное".
На встрече присутствовали члены постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Цян, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си.
Выступая на совещании, член политбюро ЦК КПК, глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин призвал сотрудников полиции быть верными, честными и готовыми выполнить свой долг.
Он призвал полицейских прилагать все усилия для предотвращения рисков и обеспечения безопасности и стабильности, повышения качества работы, эффективности и авторитета правоохранительных органов, а также усиливать полицию путем реформирования.
Предыдущее подобное совещание проводилось в 2019 году. На недавней пресс-конференции Министерства общественной безопасности КНР отмечалось, что с тех пор в Китае произошли большие изменения в сфере общественной безопасности, в том числе был укреплен общественный порядок.
Усиленная работа полиции по борьбе с организованной преступностью, мошенничеством в сфере телекоммуникаций и другими видами преступности помогла сделать Китай одной из самых безопасных стран в мире.
Индекс чувства безопасности китайцев в 2023 году составил 98,2% против 87,55% в 2012 году.
30.05.2024, 14:02 92386
Ушла из жизни Анастасия Заворотнюк
Актрисе было 53 года
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Москва. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Российская актриса Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни после длительной болезни.
Ушла из жизни актриса Анастасия Заворотнюк, долгое время боровшаяся с раком головного мозга. Ей было 53 года, сообщает rbc.ru.
Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя", - говорится в сообщении на ее странице во "ВКонтакте".
Актриса стала известной после выхода сериала "Моя прекрасная няня". Актриса после этого продолжила активно работать на телевидении, в том числе в качестве ведущей программ "Танцы со звездами", "Танцы на льду", "Ледниковый период", "Лед и пламень", "Две звезды" и др.
Всего она снялась в более чем 30 фильмах и сериалах.
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