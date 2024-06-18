В Баренцевом море вызволили кита из рыболовных сетей

Фото: Центр международных коммуникаций провинции Чжэцзянь

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Пекин. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Чжэцзянский международный коммуникационный центр был официально открыт 31 мая в Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян, передает корреспондент агентства.





Официальные лица, ученые университетов, представители международных организаций и представители СМИ в стране и за рубежом приняли участие в церемонии открытия.





Фото: Центр международных коммуникаций провинции Чжэцзянь





Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма, бывший президент Чили Эдуардо Фрей и бывший посол России в Китае Андрей Иванович Денисов направили поздравительные послания, в которых выразили надежду на то, что центр станет мостом между Чжэцзяном и остальным миром.





Центр, представляющий собой платформу, связывающую Чжэцзян с миром, нацелен на укрепление международных связей с помощью новых ресурсов провинциального, муниципального и уездного уровней провинции, сотрудничая с ведущими зарубежными СМИ, развивать разносторонние таланты в области международных коммуникаций и создавать высококачественный контент, который может оказать влияние как внутри страны, так и за рубежом.









Компания создала универсальную коммуникационную платформу, состоящую из "веб-сайтов + новостных каналов + матрицы зарубежных социальных сетей", которая охватывает более 50 миллионов пользователей телевидения и 8 миллионов подписчиков в социальных сетях.





С момента моего приезда в Китай прошло более двадцати лет, и я по-прежнему считаю за честь быть свидетелем роста и развития, происходящих здесь вокруг меня", - сказал Эш Сатклифф, директор по связям с общественностью Geely Holdings. Во время церемонии Сатклифф поделился своими историями о Китае и Чжэцзяне.





В тот же день Сатклифф и 11 других иностранцов из разных слоев общества были назначены глобальными послами китайской культуры.





Фото: Центр международных коммуникаций провинции Чжэцзянь





Издатель и партийный секретарь Zhejiang Daily Press Group Цзян Цзюнь заявил, что Zhejiang Daily Press Group, где базируется центр, будет использовать свои преимущества и интегрировать международные рекламные ресурсы провинции, чтобы превратить центр в ведущую платформу для международного общения, имеющую широкое влияние в стране и за рубежом.





Во время церемонии центр подписал рамочные соглашения о стратегическом сотрудничестве с новостными медиагруппами, международными коммуникационными группами, высшими учебными заведениями и аналитическими центрами, направленные на развитие международной коммуникации. Во время церемонии были запущены четыре международные коммуникационные кампании, в том числе три новостных проекта и один конкурс коротких видеороликов, чтобы лучше рассказать миру о Китае.