МИНСК. 27 ФЕВРАЛЯ - В Беларуси проходит референдум по конституции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как пишет БЕЛТА, на территории Беларуси образовано 5510 участков для голосования на республиканском референдуме, в том числе 217 в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и 12 в воинских частях. 27 февраля участки для голосования будут открыты с 8.00 до 20.00.
На голосовании созданы все необходимые условия для соблюдения санэпидтребований, предписанных Минздравом страны в рамках борьбы с распространением COVID-19.
На референдум вынесен один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?
Поставить свою отметку участники референдума должны будут в одном из двух квадратов - "за" или "против". Знак в одном из квадратов можно ставить любой. Референдум проводится путем всеобщего, свободного, равного и тайного голосования. Право участвовать в нем имеют граждане, достигшие 18 лет. Каждый участник референдума голосует лично. Референдум считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования.