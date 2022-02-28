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МОСКВА. 27 ФЕВРАЛЯ - Удаление посольством США документов о биолабораториях на Украине является цензурой, заявила журналистка из Болгарии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Диляна Гайтанджиева рассказала " Известиям ", что "в ответ на публикации о лабораториях правительство США как можно скорее постаралось удалить всю информацию о них, ведь она доказывает, что американское правительство, и в частности Пентагон, основало 11 биолабораторий в Украине".

По словам журналистки, большая часть пользователей, опубликовавших эту информацию, была обвинена в распространении фейков. Подчеркивается, что данные были опубликованы правительством США, их можно найти на некоторых ресурсах и убедиться, что американцы по-прежнему сотрудничают с Украиной в плане открытия новых лабораторий.

В посольстве США на Украине поняли, что теперь Россия может найти все эти 11 лабораторий и начать расследование", - отметила журналистка.

Гайтанджиева напомнила об утечке документов Службы безопасности Украины, в которых сотрудники предупреждали Киев об опасной деятельности американских ученых в украинских лабораториях.

Обеспокоенность людей из службы безопасности, журналистов и политиков была проигнорирована. И я сама задаюсь вопросом: означает ли реакция американского посольства, что они боятся, что рано или поздно людям удастся раскрыть то, чем они занимаются в этих лабораториях, какие из них были профинансированы американской стороной", - подытожила журналистка.

26 февраля власти США удалили документы о биолабораториях на Украине. О военных лабораториях стало известно несколько лет назад. Пентагон открыл на Украине сеть учреждений по биоисследованиям. Доступ в здания был закрыт даже для украинских властей. В 2020 году Киев признал наличие в стране лабораторий Пентагона. Эксперты уверены, что учреждения вели разработки биооружия.

Во время январских беспорядков в Казахстане под атакой оказались и секретные биологические лаборатории, созданные с участием американских военных.