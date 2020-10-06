В Бишкеке митингующих разгоняют светошумовыми гранатами и слезоточивым газом

Как сообщает 24.kg, с территории охраняемого объекта слышались выстрелы. Также на площадь прибыло несколько колонн сотрудников милиции.
Милиция теснит протестующих. Площадь Ала-Тоо очищена. Участники акции бегут вверх по улице Киевской.
На акцию протеста в кыргызской столице вышли представители 11 партий: "Ата Мекен", "Бир Бол", "Бутун Кыргызстан", "Замандаш", "Республика", "Мекенчил", "Мекен Ынтымагы", "Социал-демократы Кыргызстана", "Реформа", "Ордо" и "Ыйман Нуру". Они требуют признать прошедшие парламентские выборы недействительными и назначить новые.
Сообщается, что на митинге присутствуют около 5 тысяч человек.
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