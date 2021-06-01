В Бишкеке задержаны бывший премьер-министр и экс-спикер жогорку кенеша

БИШКЕК. 31 МАЯ - Госкомитет национальной безопасности КР задержал экс-премьер-министра Кыргызстана Омурбека Бабанова, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы ГКНБ, Бабанов задержан по факту коррупции при реализации проекта "Кумтор", пишет "Вечерний Бишкек"

Межведомственной следственной группой из числа следователей ГКНБ, Генеральной прокуратуры и МВД КР продолжается расследование уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор". На основании полученных в ходе следствия доказательств, 31 мая 2021 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 319, часть 2 (Коррупция) УК КР был задержан экс-премьер министр Бабанов", - сообщили в ведомстве.

По информации 24.kg , также в рамках расследования этого дела задержаны экс-спикер жогорку кенеша Асылбек Жээнбеков и депутат Торобай Зулпукаров. Обоим вручено уведомление о подозрении по статье "Коррупция" УК КР. Зулпукарову также инкриминируется незаконное обогащение.

Сообщается также, что 15 мая в офисах ЗАО "Кумтор Голд Компани" были проведены обыски. Расследуется четыре уголовных дела, связанных с рудником "Кумтор", которые касаются выделения дополнительных земельных участков компании, начисления налоговых отчислений и нарушения правил обращения опасных веществ и загрязнения воздуха.

В компании назначен внешний управляющий - Тенгиз Болтурук.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства