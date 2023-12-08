07.12.2023, 15:19 6996
В Брянске восьмиклассница расстреляла школьников и покончила с собой
Убиты двое, еще пятеро пострадали
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Брянск. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Восьмиклассница в четверг утром пронесла оружие в гимназию № 5 в Брянске и открыла стрельбу. В результате два человека погибли, еще пятеро пострадали. Сама стрелявшая девочка покончила с собой.
В российском городе Брянске ученица 8го класса гимназии № 5 пронесла в учебное заведение огнестрельное оружие и устроила стрельбу.
В результате стрельбы погибли два человека, еще пятеро пострадали. Девушка, открывшая стрельбу, покончила с собой, сообщает ТАСС.
Трое пострадавших госпитализированы. У одного из пострадавших ранения плеча и колена, он находится в реанимации, есть угроза жизни, у второго - ранение плеча, он в состоянии средней степени тяжести. Третья пострадавшая - девочка с ранением спины, она также находится в состоянии средней степени тяжести", - сообщили изданию в приемных отделениях хирургии городской и областной детских больниц.
В оперативных службах отметили, что ученица смогла спокойно пронести в тубусе охотничье ружье, а также огромный нож, спрятанный в обуви. Оружие, из которого велась стрельба, зарегистрировано на отца девочки.
В качестве приоритетной версии нападения рассматривается конфликт с одноклассниками. Девочке будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
Напомним, в сентябре прошлого года в результате стрельбы в школе Ижевска погибли 13 человек.
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28.11.2023, 18:15 65296
В Пекине заявили, что независимость Тайваня ведет к войне
Чэнь Биньхуа призвал жителей острова выступить против идей независимости и способствовать возвращению отношений между двумя сторонами пролива на путь мирного развития
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Пекин. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава управления по делам Тайваня в Государственном совете Китая Чэнь Биньхуа заявил, что независимость островного государства будет означать войну.
Он отметил, что Пекин не проявит снисходительности к силам "независимости Тайваня", если они осмелятся провоцировать инциденты, пропагандирующие суверенитет острова, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CGTN.
Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не допустит сепаратистской деятельности, направленной на его "независимость", заявил Чэнь Биньхуа.
Он призвал жителей острова выступить против идей независимости и способствовать возвращению отношений между двумя сторонами пролива на путь мирного развития.
Напомним, ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил поездку чиновницы, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, после чего провел масштабные военные учения.
На 13 января 2024-го запланированы выборы главы администрации Тайваня.
28.11.2023, 18:07 65921
Баку выразил протест США, ФРГ и Франции из-за незаконных финансовых операций
Среди организаций, нарушивших правила предоставления грантов, называются Агентство международного развития США, FreedomNow и New Democracy Fund
Фото: pexels.com
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Баку. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Азербайджана вызвали посла Франции и временных поверенных Германии и США, им выразили протест из-за незаконных финансовых операций, сообщает пресс-служба ведомства.
Было отмечено, что новостной портал "Абзасмедиа" с участием организаций, зарегистрированных в этих странах, осуществляет незаконные финансовые операции, а посольства указанных стран также были вовлечены в эту деятельность, и было высказано серьезное возражение против этой деятельности", - информирует rbc.ru со ссылкой на министерство.
В МИД Азербайджана отметили, что в соответствии с законодательством страны финансирование местных СМИ зарубежными физическими и юридическими лицами или госструктурами не допускается. Кроме того, выделение финансирования проектам, не прошедшим регистрацию, является нарушением законодательства о грантовой поддержке.
Среди организаций, нарушивших правила предоставления грантов, называются Агентство международного развития США, FreedomNow (оказывает юридическую помощь пострадавшим от "правительственных репрессий"), New Democracy Fund (поддерживает проекты по развитию и обеспечению демократии и прав человека в странах "Восточного соседства ЕС").
Действия посольств и принадлежащих им организаций на территории Азербайджана являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, добавили в азербайджанском МИДе.
Азербайджанская сторона жестоко осудила эту деятельность, которая противоречит законодательству нашей страны и направлена на вмешательство во внутренние дела страны, и проинформировала, что в связи с указанными фактами она оставляет за собой право принимать соответствующие меры в соответствии с национальным законодательством", - отметили в ведомстве.
Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Азербайджан выразил протест Франции из-за резолюции парламента о санкциях против Баку. МИДом Азербайджана французскому дипломату было заявлено, что резолюция является очередной провокацией Парижа против Баку, информирует ТАСС.
22.11.2023, 17:52 131716
Китай выдвинул инициативу по международному научно-техническому сотрудничеству
Инициатива призывает к совершенствованию глобального научно-технического управления
Фото: russian.news.cn
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Пекин. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Китай впервые выдвинул инициативу по международному научно-техническому сотрудничеству на конференции по научно-техническим обменам в рамках "Пояса и пути", которая прошла с 6 по 7 ноября в городе центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая.
Инициатива призывает продвигать и претворять в жизнь концепцию открытого, честного, справедливого и недискриминационного международного сотрудничества в области науки и технологий с соблюдением принципа, который гласит, что "наука не имеет границ и служит на благо всему человечеству", и объединять усилия для построения глобального научно-технического сообщества.
Инициатива также призывает к совершенствованию глобального научно-технического управления, усилению защиты прав интеллектуальной собственности, глобальному сотрудничеству в области технологических инноваций и построению глобальной инновационной сети.
Инициатива подчеркивает важность свободного перемещения по всему миру кадров и ресурсов в сфере технологических инноваций, укрепления сотрудничества и обменов между талантливыми кадрами. Она выступает за равное участие всех стран и научно-исследовательских организаций в международном научно-техническом сотрудничестве.
Инициатива также ратует за укрепление углубленного взаимодействия и взаимного обучения между организациями, занятыми в сфере технологических инноваций, за поиск новых взаимовыгодных и обоюдовыигрышных моделей глобального сотрудничества в этой области.
В настоящее время во всем мире ускоряются невиданные за столетие важные изменения, человеческое развитие сталкивается со все более серьезными вызовами", - заявил министр науки и технологий КНР Инь Хэцзюнь.
По его словам, человеческое общество сейчас нуждается в международном сотрудничестве и открытых обменах больше, чем когда-либо, и должно искать решения глобальных проблем посредством сотрудничества в области технологических инноваций, чтобы справиться с вызовами эпохи и содействовать мирному развитию, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Как свидетельствуют официальные данные, опубликованные на конференции, Китай подписал межправительственные соглашения о научно-техническом сотрудничестве более чем с 80 странами - партнерами по инициативе "Пояса и пути". Он также построил более 50 совместных лабораторий в рамках "Пояса и пути", работающих в таких областях, как здравоохранение, транспорт, материаловедение и энергетика, создал свыше 20 демонстрационных центров сельскохозяйственных технологий и более 70 промышленных парков в странах - участницах инициативы "Пояса и пути".
14.11.2023, 14:14 200476
Десятки казахстанцев и членов их семей смогут покинуть сектор Газа через Египет
Фото: russian.news.cn
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главное управление погранпереходов и границ сектора Газа опубликовало списки, в которых числятся 122 казахстанца и члены их семей, которым разрешат покинуть сектор Газа через Египет.
В списке, опубликованном главным управлением пограничных переходов сектора Газа, в разделе "Казахстан" числятся 65 граждан Казахстана и 65 палестинцев - членов их семей. Указанные лица во вторник, 14 ноября, могут быть эвакуированы через КПП "Рафах" на границе с Египтом.
Для этого им необходимо явиться на указанным КПП в 07.00 по местному времени.
Напомним, эвакуацию казахстанцев из сектора Газа начали 13 ноября. На эту дату была запланирована эвакуация первой группы из 44 граждан. В эту группу входят 40 граждан Казахстана и четыре иностранца - члена их семей, сообщили в казахстанском МИД.
04.11.2023, 11:21 324126
В Непале произошло землетрясение, погибли более 120 человек
В результате землетрясения пострадали минимум сто человек
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Катманду. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6 произошло в Непале.
Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128 человек, сообщает РИА Новости.
Как сообщает агентство Франс Пресс, в результате землетрясения пострадали минимум сто человек.
26.10.2023, 09:49 443541
В результате стрельбы в американском штате Мэн погибли 22 человека
Порядка 60 человек получили ранения
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Вашингтон. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших при стрельбе в городе Льюистон в штате Мэн, США, выросло до 22, атаке подверглись три места в городе, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Согласно предварительным данным источника в правоохранительных органах, есть информация о 22 погибших в Льюистоне, штат Мэн", - говорится в публикации журналиста издания в соцсети Х.
Уточняется, что огонь велся в трех различных местах города, включая торговый центр и бар, сообщает РИА Новости.
В городе мобилизованы полицейские, поддержку им оказывает ФБР. Стражи порядка не считают нападение терактом.
О произошедшем проинформирован президент США Джо Байден, он следит за ситуацией, заявили в Белом доме.
Устроивший стрельбу в штате Мэн Роберт Кард является оружейным инструктором, у него есть проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал совершить подобное, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.
Подозреваемый проходил военную службу и является инструктором по огнестрельному оружию... у него также есть проблемы с психическим здоровьем, включая двухнедельное пребывание этим летом в психиатрической лечебнице после того, как он якобы угрожал устроить стрельбу в учреждении Национальной гвардии", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источники.
Согласно данным организации Gun Violence Archive (GVA), собирающей сведения обо всех инцидентах с применением огнестрельного оружия в стране, массовая стрельба в Льюистоне унесла наибольшее число человеческих жизней среди всех аналогичных случаев за 2023 год.
23.10.2023, 18:42 480246
Полиция Испании изъяла вывезенные с Украины украшения на 60 миллионов евро
Изъятые золотые украшения имеют историческую ценность
Фото: unsplash.com
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Мадрид. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Правоохранительные органы Испании изъяли в Мадриде 11 золотых изделий стоимостью более 60 миллионов евро, относящиеся к историческому наследию Украины и незаконно вывезенные из страны.
Агенты Национальной полиции в ходе совместной операции со службой безопасности Украины изъяли в Мадриде 11 золотых изделий стоимостью более 60 миллионов евро, относящиеся к историческому наследию Украины", - цитирует РИА Новости сообщение полиции Испании.
Уточняется, что агенты правоохранительных органов арестовали пять человек, троих испанцев и двух украинцев, тем самым ликвидировав преступную сеть, занимавшуюся незаконным вывозом культурных ценностей с Украины.
Изъятые предметы представляли собой золотые украшения, имеющие важную историческую роль. Для того чтобы отмыть происхождение изделий, преступники сопровождали их документами на украинском, английском и испанском языках, подтверждающими их принадлежность к Украинской православной церкви. В то же время они передали право собственности и право распоряжаться ими основному подследственному - православному священнику, проживающему в Мадриде.
Первое изделие было изъято следователями в 2021 году. Это был золотой пояс с головами баранов, который хранился в сейфе в Мадриде и который главный подозреваемый продал в частном порядке мадридскому бизнесмену", - пояснили в полиции.
Расследование проводилось в сотрудничестве с атташе по внутренним делам в Болгарии, Украине, Албании, Северной Македонии и на Кипре, а также с отделом международного сотрудничества.
Ранее из Украины пытались вывезти ценные документы ХІХ-ХХ веков и фарфоровые скульптурки, сообщает rbc.ua.
20.10.2023, 12:09 521811
Старинная греческая церковь разрушена в результате израильских бомбардировок в Газе
Также во время бомбардировок погибла девочка и несколько человек получили ранения
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Газа. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате израильских бомбардировок в Газе разрушена греческая православная церковь Святого Порфирия, погибла девочка и ранены несколько человек.
В церкви находились около 50 человек, большинство из которых - дети и женщины. По предварительной информации, погибла девочка", - сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Газы.
В МВД также подтвердили, что в результате удара ранения получили несколько человек, укрывавшихся в церкви.
По данным другого источника Al Jazeera, в Газе при бомбардировке церкви погибли по меньшей мере 2 человека и десятки получили ранения.
На днях в результате удара по больнице в Газе погибло более 500 человек.
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя этот инцидент, призвала Израиль соблюдать "законы войны" при проведении операций. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ЦАХАЛ в обстреле больницы. Он также призвал остановить это "беспрецедентное злодеяние". В МИД Турции также назвали этот инцидент "варварским нападением", за которое виновные неизбежно понесут ответственность по международному праву.
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