В Брянске восьмиклассница расстреляла школьников и покончила с собой

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Брянск. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Восьмиклассница в четверг утром пронесла оружие в гимназию № 5 в Брянске и открыла стрельбу. В результате два человека погибли, еще пятеро пострадали. Сама стрелявшая девочка покончила с собой.





В российском городе Брянске ученица 8го класса гимназии № 5 пронесла в учебное заведение огнестрельное оружие и устроила стрельбу.





В результате стрельбы погибли два человека, еще пятеро пострадали. Девушка, открывшая стрельбу, покончила с собой, сообщает ТАСС





Трое пострадавших госпитализированы. У одного из пострадавших ранения плеча и колена, он находится в реанимации, есть угроза жизни, у второго - ранение плеча, он в состоянии средней степени тяжести. Третья пострадавшая - девочка с ранением спины, она также находится в состоянии средней степени тяжести", - сообщили изданию в приемных отделениях хирургии городской и областной детских больниц.





В оперативных службах отметили, что ученица смогла спокойно пронести в тубусе охотничье ружье, а также огромный нож, спрятанный в обуви. Оружие, из которого велась стрельба, зарегистрировано на отца девочки.





В качестве приоритетной версии нападения рассматривается конфликт с одноклассниками. Девочке будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.



