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Москва. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% лабораторных животных, был создан в Соединенных Штатах Америки, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов.

В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма омикрон и исходного уханьского варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких", - цитирует РИА Новости Игоря Кириллова.

Он добавил, что защитные свойства антител снижаются в 11 раз при взаимодействии с новым патогеном, а существующие вакцины против него неэффективны.

По его словам, сама постановка такого эксперимента говорит о том, что в США отсутствует система государственного надзора за НИОКР в сфере генетической инженерии и синтетической биологии.

Несмотря на высокие биологические риски, исследование было проведено на средства американского госбюджета без соответствующего одобрения национального регулятора по биобезопасности", - уточнил он.

Начальник войск РХБЗ напомнил, что Пентагон обладает системой, которая позволяет ему в реальном времени контролировать местонахождение и использование особо опасных патогенов в лабораториях по всему миру, а также получать доступ к результатам экспериментов, "неоднозначных с этической и правовой точки зрения". Создание нового штамма коронавируса он отнес к числу таких экспериментов.



