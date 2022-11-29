В ЕЭК выступили за создание универсальной платежной системы

Женева. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Евразийской экономической комиссии выступают за создание универсальной платежной системы, предполагающей выпуск общей платежной карточки, объединяющей национальные системы Китая, Индии, Бразилии, государств - членов Европейского экономического союза, сообщает пресс-служба ЕЭК.
В ЕАЭС проводится последовательная работа по формированию общего финансового рынка, где достигнут серьезный прогресс. Работа ведется по трем секторам: банковский, страховой, а также рынок ценных бумаг. Одним из ключевых направлений является построение общего биржевого пространства, реализуется соответствующая дорожная карта", - информирует iz.ru.
Отмечается, что в 2021 году страны союза также заключили соглашение, регулирующее обмен сведениями о кредитных историях. Таким образом, на горизонте 2025 года ожидается создание условий для свободного движения капитала и оказания финансовых услуг в ЕАЭС.
Предусмотрено учреждение наднационального органа по регулированию финансового рынка. Соответствующие наработки могут быть интересны и нашим партнерам из БРИКС", - добавили в пресс-службе ЕЭК.