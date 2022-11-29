Система Orphus

В ЕЭК выступили за создание универсальной платежной системы

28.11.2022, 16:40 2701
Женева. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Евразийской экономической комиссии выступают за создание универсальной платежной системы, предполагающей выпуск общей платежной карточки, объединяющей национальные системы Китая, Индии, Бразилии, государств - членов Европейского экономического союза, сообщает пресс-служба ЕЭК.
 

В ЕАЭС проводится последовательная работа по формированию общего финансового рынка, где достигнут серьезный прогресс. Работа ведется по трем секторам: банковский, страховой, а также рынок ценных бумаг. Одним из ключевых направлений является построение общего биржевого пространства, реализуется соответствующая дорожная карта", - информирует iz.ru.

 
Отмечается, что в 2021 году страны союза также заключили соглашение, регулирующее обмен сведениями о кредитных историях. Таким образом, на горизонте 2025 года ожидается создание условий для свободного движения капитала и оказания финансовых услуг в ЕАЭС.
 

Предусмотрено учреждение наднационального органа по регулированию финансового рынка. Соответствующие наработки могут быть интересны и нашим партнерам из БРИКС", - добавили в пресс-службе ЕЭК.

 

новости по теме

Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

26.11.2022, 21:02 10811
Минск. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз.
 
Владимир Владимирович Макей родился в 1958 году в Гродненской области, информирует БЕЛТА.
 
С 22 августа 2012 года Владимир Макей занимал пост министра иностранных дел Беларуси. Имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
 
Ранее сообщалось, что первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни.
 

США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью - Минобороны РФ

26.11.2022, 19:28 11651
США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью - Минобороны РФ
Фото: Depositphotos
Москва. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% лабораторных животных, был создан в Соединенных Штатах Америки, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов.
 

В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма омикрон и исходного уханьского варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких", - цитирует РИА Новости Игоря Кириллова.

 
Он добавил, что защитные свойства антител снижаются в 11 раз при взаимодействии с новым патогеном, а существующие вакцины против него неэффективны.
 
По его словам, сама постановка такого эксперимента говорит о том, что в США отсутствует система государственного надзора за НИОКР в сфере генетической инженерии и синтетической биологии.
 

Несмотря на высокие биологические риски, исследование было проведено на средства американского госбюджета без соответствующего одобрения национального регулятора по биобезопасности", - уточнил он.

 
Начальник войск РХБЗ напомнил, что Пентагон обладает системой, которая позволяет ему в реальном времени контролировать местонахождение и использование особо опасных патогенов в лабораториях по всему миру, а также получать доступ к результатам экспериментов, "неоднозначных с этической и правовой точки зрения". Создание нового штамма коронавируса он отнес к числу таких экспериментов.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, подобных COVID.
 

В Иерусалиме совершены два теракта

23.11.2022, 13:23 23751
Иерусалим. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Иерусалиме ранним утром прогремел взрыв у центральной автобусной станции, позднее поблизости взорвался автобус.
 

Причины взрывов не были сразу установлены, но израильская полиция заявила, что взрыв возле центральной автобусной станции, по-видимому, был вызван бомбой, заложенной в сумке возле автобуса", - сообщает РИА Новости.

 
Местные СМИ пишут, что как минимум один человек погиб, пострадали почти 20.
 

В результате двух терактов в Иерусалиме, вызванных взрывами этим утром, 18 человек пострадали, двое серьезно", - написала заммэра Иерусалима Флер Хассан-Нахум в Twitter.

 
Силовики изучают несколько версий случившегося. Как сообщил изданию представитель израильской полиции Михаил Зингерман, речь идет о подозрении на связанные между собой теракты.

 

На западе Турции произошло землетрясение

23.11.2022, 10:06 25351
Анкара. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
 
Землетрясение было зафиксировано в 01.08 по времени UTC (04.08 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров, информирует РИА Новости.
 
Отмечается, что в результате пострадали двадцать два человека, состояние одного из них тяжелое.

 

Текущая ситуация по землетрясению магнитудой 5,9, произошедшему в Дюздже в 04.08: у нас 22 пострадавших в Дюздже, один из них находится в тяжелом состоянии из-за прыжка с высоты. В город направлены необходимые бригады скорой помощи. Мы будем делиться новой информацией. Выздоравливайте скорее", - написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.

 
Глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что, по предварительным данным, жертв после землетрясения нет. Занятия в учебных заведениях региона приостановлены на один день.
 

На данный момент информации о жертвах нет. В Дюздже есть один тяжело пострадавший, который в панике прыгнул с балкона. Ситуация спокойная", - сообщил Сойлу в интервью телеканалу TRT Haber.

 

Землетрясение в Индонезии: число жертв достигло 268

22.11.2022, 18:45 30056
Джакарта. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в результате произошедшего 21 ноября в Индонезии землетрясения магнитудой 5,1 достигло 268.
 
По данным местных властей, еще 151 человек числится пропавшим без вести. Более тысячи человек получили ранения в результате удара стихии, сообщает ТАСС.
 
Также сообщается, что более 7 тысяч человек все еще не могут вернуться в свои жилища из-за последствий стихийного бедствия.
 

При пожаре на заводе в Китае погибли 38 человек

22.11.2022, 10:28 32636
При пожаре на заводе в Китае погибли 38 человек
Фото: Кадр с видео
Пекин. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 21 ноября, в китайской провинции Хэнань на заводе в Аньяне произошел крупный пожар, жертвами которого стали 38 человек.
 
Пожар был локализован в 20.00. В пожарно-спасательных мероприятиях принимали участие 240 человек, также были использованы 63 единицы техники.
 
Во вторник число погибших в результате пожара возросло до 38, сообщает "Известия".

 
Обстоятельства случившегося устанавливаются. В частности, предстоит определить, было ли нарушение техники безопасности, а также кто ответственен за возгорание.
 
Отмечается, что департамент общественной безопасности задержал соответствующих подозреваемых.
 

Жертвами землетрясения в Индонезии стали 162 человека

22.11.2022, 10:16 33021
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 21 ноября, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла, в результате которого погибли 162 человека. Эпицентр пришелся на город Чианджур в одноименном округе.
 

В кол-центре индонезийского Агентства метеорологии сообщили о 162 погибших. Большинство погибших были детьми, поэтому мы очень обеспокоены", - заявил губернатор Западной Явы Ридван Камил.

 
По его словам, число жертв среди несовершеннолетних связано с большим количеством школ-интернатов в Чианджуре.
 
Также сообщается, что 326 жителей получили тяжелые ранения, всего из провинции эвакуировали 13,8 тысячи человек, информирует РИА Новости.
 
Кроме того, пострадали более двух тысяч домов, процент повреждения зданий варьируется от 60 до 100 процентов, подытожил губернатор.
 

Президент Турции допустил проведение наземной операции в Ираке и Сирии

21.11.2022, 18:49 34716
Анкара. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Операция Турции в Сирии не ограничится только воздушными ударами.
 

Обезвреживание этих террористических организаций, их уничтожение в настоящее время являются неотъемлемым долгом наших сил безопасности. И это не ограничивается только воздушной кампанией", - цитирует CNN Turk турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

 
Он отметил, что по поводу того, сколько наземных сил потребуется, решат Минобороны и Генштаб.
 
Эрдоган ранее отдал приказ о проведении операции "Коготь-меч" против Рабочей партии Курдистана на севере Сирии и Ирака. Среди целей Анкары были заявлены предотвращение терактов против турецкого народа и обеспечение безопасности границ.
 
20 ноября Анкара нанесла удары по занятым курдами районам на севере Ирака и Сирии, поскольку эти территории "использовались террористами в качестве базы для нападений" на Турцию.
 
13 октября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемую в совершении теракта Ахлам Альбашир задержали. По данным МВД Турции, указание совершить теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов