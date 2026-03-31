В ФНС разъяснили ситуацию двойного налогообложения "удаленщиков"

Удары продолжатся до тех пор, пока не будут достигнуты заявленные цели

Сана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Йеменские хуситы атаковали объекты Израиля при помощи баллистических ракет. Об этом заявил представитель повстанцев бригадный генерал Яхья Сариа, сообщает - Йеменские хуситы атаковали объекты Израиля при помощи баллистических ракет. Об этом заявил представитель повстанцев бригадный генерал Яхья Сариа, сообщает РБК со ссылкой на Al Jazeera.





Как отмечает издание, это первые удары группировки после начала США войны с Ираном в конце февраля.





Удары будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты заявленные цели, как указано в предыдущем заявлении вооруженных сил, и пока не прекратится агрессия против всех фронтов сопротивления", - цитирует издание Сариа.





Накануне, 27 марта, генерал выступил с заявлением, в котором подчеркнул готовность вступлений йеменских повстанцев в войну с Израилем.





Мы подтверждаем, что готовы к прямой военной интервенции", - сказал он, добавив, что хуситы начнут боевые действия, если к США и Израилю в борьбе с Ираном присоединятся новые сторонники или если Красное море будет использовано для "враждебных операций" против Ирана.





Армия обороны Израиля утром субботы сообщила в телеграм-канале, что системы противовоздушной обороны страны перехватывают ракеты из Йемена.





Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории. Системы противовоздушной обороны работают в режиме перехвата", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.





Ранее, 15 марта, хуситы пригрозили закрыть для США и Израиля Баб-эль-Мандебский пролив, ведущий в Красное море. Хуситы регулярно атакуют торговые суда в проливе и берут взятки за проход через него. Само движение отрицает факт взяточничества.





РБК отмечает, Баб-эль-Мандебский пролив - это стратегически важный морской путь между юго-западной оконечностью Аравийского полуострова (Йемен) и северо-восточной частью Африки (Джибути и Эритрея). Пролив соединяет Красное море с Аденским заливом Аравийского моря. Через пролив проходит около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового сжиженного природного газа (СПГ).





Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, переросла в масштабный региональный кризис, затронувший страны Персидского залива.





На фоне эскалации над странами Ближнего Востока было закрыто воздушное пространство. Были отменены сотни рейсов. Тысячи пассажиров по всему миру не смогли вылететь транзитом через страны Персидского залива. Множество туристов оказались заблокированы в аэропортах Дохи, Дубая и Абу-Даби.





В условиях обострения ситуации Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявило, что прорабатываются меры и маршруты по возможной эвакуации граждан РК из зон эскалации.





По информации МИД, на данный момент данных о пострадавших среди казахстанцев не поступало. Загранучреждения переведены на усиленный режим работы, открыты линии экстренной связи, созданы оперативные чаты для связи с соотечественниками.





Продолжается уточнение количества граждан Казахстана, находящихся в регионе, включая транзитные зоны.





МИД призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования местных властей и внимательно следить за официальными сообщениями.





Тем временем Израиль и США объявили о начале совместной операции против Ирана. В ходе массированных авиаударов по Тегерану был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.





Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, по его резиденции было сброшено около 30 бомб. В момент удара там проходило совещание с участием высших военных и политических лиц. Иранские агентства также подтвердили гибель начальника Генштаба Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде и ряда командиров Корпуса стражей исламской революции.





Армия обороны Израиля заявила о ликвидации 40 высокопоставленных иранских командиров в рамках "превентивной операции".





В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. В Тель-Авиве прогремели взрывы, были зафиксированы разрушения жилых зданий.





После гибели Хаменеи иранское руководство объявило о начале ответной операции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера является "объявлением войны мусульманам всего мира". Видный шиитский богослов Макарем Ширази объявил "священную войну" против США и Израиля.