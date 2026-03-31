В ФНС разъяснили ситуацию двойного налогообложения "удаленщиков"
Доход физлица, работающего удаленно из России на казахстанского работодателя, облагается налогом только в России
Москва. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Россия и Казахстан собираются провести консультации по теме двойного налогообложения дистанционных работников, сообщила заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Юлия Шепелева в интервью РБК.
Сказать, что это массовая проблематика, я не могу. Тем не менее мы с коллегами из Казахстана планируем буквально в ближайшее время провести взаимные консультации по этому вопросу", - указала она.
Прошлым летом ФНС начала рассылать россиянам, получавшим доходы в Казахстане, уведомления с требованием оплатить НДФЛ по полной ставке. При этом в Казахстане их заработок уже облагался ИПН. В ФНС заявили, что проводят "контрольные мероприятия".
Если говорить о разграничении прав стран - кто, где и как должен удерживать налог, то в соглашении об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Казахстаном (так же, как и в других СИДН) данные нормы закреплены в статье 15, отметила Шепелева.
Они говорят о том, что если физическое лицо работает из России удаленно, а работодатель - налоговый резидент Казахстана, то все доходы, которые идут в адрес нашего налогового резидента, должны облагаться только в России. В некотором роде это льгота, освобождение от налогообложения в государстве работодателя. Казахстан, как и Россия, взял на себя обязательство эту льготу предоставлять. Ровно то же самое делаем и мы", - сказала она.
Если в Казахстане налоговый агент - работодатель произвел удержание налога, это могло произойти в трех случаях, сказала Шепелева. Первый: налоговый резидент не предоставил там сертификат, что он налоговый резидент России. Второй: работа на самом деле выполнялась в Казахстане. Третий случай: во внутреннем законодательстве страны может быть прописано, что сначала налог удерживается, а потом возвращается при предоставлении пакета документов.
В любом случае, если вы считаете, что налог в другой стране - участнице СИДН удержан излишне, вы должны обращаться именно в ту страну за возвратом налога, потому что здесь мы не можем предоставить зачет", - указала Шепелева.
Если же произошла "экстремальная ситуация" и налоговый резидент России не приезжал в другую страну, там не работал (выполнял свои функции удаленно), но ему все равно говорят, что он не имеет права на возврат налога, то существует взаимосогласительная процедура между государствами.
Такая процедура инициируется лицом, которое обращается в компетентный орган с заявлением, что его доход был обложен неправильно, то есть не в соответствии с СИДН. Тогда уже компетентные органы двух стран (страны резидентства и страны, где был удержан налог) начнут консультироваться между собой, почему произошло двойное налогообложение. В России таким компетентным органом является Министерство финансов", - сказала Шепелева.