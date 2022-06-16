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В Грузии зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян

15.06.2022, 20:30 1506
ТБИЛИСИ. 15 ИЮНЯ - В Грузии выявлен первый случай заражения вирусом оспы обезьян, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Лабораторные тесты подтвердили один случай заражения вирусом оспы обезьян, сообщает РИА Новости.
 
Пациент имел легкую форму вирусного заболевания и был выписан из лечебного учреждения вскоре после проведения соответствующего лечения.
 
Заболевший путешествовал по Европе. На данный момент ведется наблюдение за людьми, с которыми он контактировал, но пока ни в одном из случаев не было обнаружено никаких клинических признаков.
 
На 11 июня Всемирная организация здравоохранения располагала сведениями о 1285 подтвержденных случаях заболевания человека оспой обезьян в 28 странах, не являющихся эндемичными для этого заболевания. За неделю число подтвержденных заражений в них выросло на 505.
 
Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК c 8 июня ввел временные ограничения на ввоз и транзит всех видов грызунов (живых и мертвых в корм животным) и приматов в связи с выявлением случаев заболевания человека оспой обезьян в целях предосторожности и недопущения заноса и распространения инфекции на территории республики.
 
Пандемию обезьяньей оспы предсказали американцы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек. 
 
Российские ученые считают, что новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона. 
 
Российский доктор биологических наук Анча Баранова считает, что оспа обезьян перешла к людям из-за ослабленного ковидом иммунитета.
 

новости по теме

Россия предлагает отменить трансграничный механизм помощи Сирии

15.06.2022, 10:25 3821
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Россия считает, что пора сворачивать трансграничный механизм помощи Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев в начале переговоров в астанинском формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пока подвижек со стороны Запада в ослаблении санкционного режима мы не видим. Этот механизм действительно создавался как временная мера. Наверное, настало время, чтобы вся помощь, которая предоставляется международным сообществом, шла на законных основаниях через Дамаск", - сказал Лаврентьев.

 

Все обязательства по реализации проектов раннего восстановления, которые были обещаны еще год назад, со стороны Запада выполнены не были, поэтому в этих условиях мы, наверное, будем рассматривать вопрос о сворачивании трансграничного механизма", - цитирует спецпредставителя РИА Новости.

 
При этом спецпредставитель президента РФ по Сирии подчеркнул, что возможна и выработка новых механизмов.
 

Папа римский надеется встретиться с патриархом Кириллом осенью в Казахстане

14.06.2022, 21:09 6466
ВАТИКАН. 14 ИЮНЯ - Папа римский Франциск выразил надежду на встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Я должен был встретиться с ним 14 июня в Иерусалиме, чтобы поговорить о наших делах", - цитирует понтифика газета La Stampa.

 
Папа римский напомнил, что должен был встретиться с патриархом в июне в Иерусалиме, но встречу было решено перенести. Он понадеялся, что встретится с главой РПЦ в Казахстане и поговорит с ним "как с пастырем".
 
В апреле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме видео-конференц-связи провел переговоры с папой римским Франциском.
 
31 мая заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди встретился в папой римским Франциском.
 

Председатель КНР подписал директиву о невоенных операциях

14.06.2022, 19:26 7906
ПЕКИН. 14 ИЮНЯ - Председатель КНР Си Цзиньпин подписал свод положений, разрешающий невоенное использование вооруженных сил для защиты и безопасности страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Свод положений для армейских действий невоенного характера вступает в силу с 15 июня, сообщает "Синьхуа".
 
Свод положений состоит из шести глав и 59 статей. Он станет правовой базой для армейских действий невоенного характера. Положения нацелены на защиту жизни и имущества людей, суверенитета, безопасности и интересов развития страны, мира во всем мире и стабильности в регионе.
 
Свод положений вступает в действие с 15 июня 2022 года.
 

Беларусь подготовила заявку на членство в ШОС

14.06.2022, 12:31 9936
ТАШКЕНТ. 14 ИЮНЯ - Беларусь подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), это предложение уже одобрено совмином этой страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Ташкенте во вторник проходит заседание Совета национальных координаторов ШОС.
 

Белорусская сторона обратилась с просьбой их оперативно принять, и дали понять, что подготовлено предложение президента Белоруссии о подаче заявки на членство в ШОС", - сказал специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

 
Он уточнил, что это предложение проработано в межведомственном формате и одобрено советом министров Республики Беларусь, информирует РИА Новости.
 
В настоящий момент Беларусь имеет статус наблюдателя в ШОС.
 

За неделю выявлено 505 новых случаев оспы обезьян у человека в неэндемичных странах

11.06.2022, 21:16 18926
ЖЕНЕВА. 11 ИЮНЯ - Всемирная организация здравоохранения располагает сведениями о 1285 подтвержденных случаях заболевания человека оспой обезьян в 28 странах, не являющихся эндемичными для этого заболевания. За неделю число подтвержденных заражений в них выросло на 505, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По состоянию на 8 июня из 28 стран в ВОЗ поступили сообщения о 1285 подтвержденных лабораторным путем случаях оспы обезьян и одном предполагаемом случае", - отметили в ВОЗ, пояснив, что число подтвержденных случаев сейчас на 505 больше, чем было зафиксировано в предыдущем информационном бюллетене неделю назад.

 
В ВОЗ обратили внимание, что "во время нынешней вспышки многие случаи не представляют при их описании классической клинической картины для оспы обезьян", для которой характерны жар и увеличение лимфатических узлов "с последующим появлением сыпи, сконцентрированной на лице и конечностях". Среди нетипичных проявлений фиксируемых сейчас случаев болезни - наличие небольшого числа пораженных участков кожи, а также появление поражений до того, как увеличились лимфатические узлы, информирует ТАСС.
 
Больше всего заразившихся выявлено в Великобритании - 321. Далее следуют Испания (259), Португалия (191), Германия (113), Канада (110), Франция (66), Нидерланды (54), США (40), Италия (29) и Бельгия (24). В остальных 18 странах число случаев не превышает 20. По мнению экспертов, внезапное появление болезни в нескольких неэндемичных странах говорит о том, что "могла происходить скрытая передача [вируса], продолжавшаяся неопределенное время, прежде чем произошел рост заражений".
 
ВОЗ расценивает риск распространения оспы обезьян в глобальном масштабе как "умеренный".
 
Что касается эндемичных для вируса оспы обезьян стран, то с начала 2022 года в ВОЗ поступили сведения в общей сложности о 1536, предположительно, заразившихся этим вирусом. Лабораторным путем подтверждены только 59 случаев заражения. В 72 случаях болезнь закончилась летальным исходом. Больше всего случаев заражения и смерти за этот период зафиксировано в Демократической Республике Конго (ДРК) - 1356 и 64 соответственно.

Пандемию обезьяньей оспы предсказали американцы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек.

Российские ученые считают, что новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона.

Российский доктор биологических наук Анча Баранова считает, что оспа обезьян перешла к людям из-за ослабленного ковидом иммунитета.
 

В Сахаре обнаружили останки хищных динозавров нового вида

10.06.2022, 18:31 22926
КАИР. 10 ИЮНЯ - Около 100 млн лет назад на месте современной пустыни Сахара существовал густонаселенный болотистый регион, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Недавно ученые обнаружили в пустыне останки хищного динозавра нового для науки вида, сообщает planet-today.ru со ссылкой на издание Royal Society Open Science.
 
Место, богатое костями динозавров, называется Формация Бахария (Bahariya Formation) и расположено в западной части Египта. В прошлом здесь находили окаменелости рыбоядного спинозавра с "парусом" на спине, а также останки других, не менее интересных динозавров. Новая находка не такая впечатляющая, как спинозавр, но тоже заслуживает внимания.
 
Речь идет о представителе абелизаврид - это плотоядные ящеры, которые были распространены в Южном полушарии во времена мела. От своих северных сородичей тираннозаврид такие динозавры отличались менее длинным черепом, а также особенностями строения лап.
 
Динозавр, который жил на месте современной Сахары 98 млн лет назад, сохранился до наших дней в виде единственного шейного позвонка, который был обнаружен еще в 2016 году, однако изучить его как следует удалось только недавно. Строение позвонка не дает усомниться в том, что это представитель абелизаврид, длина которого составляла примерно шесть метров, а масса доходила до тонны.
 

Открыт первый автомобильный мост между Россией и Китаем

10.06.2022, 10:01 24556
ВЛАДИВОСТОК. 10 ИЮНЯ - Грузовое движение открыли по международному автомобильному мосту через реку Амур, который связывает Благовещенск с городом Хэйхэ в Китае, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Церемония прошла посредством телемоста из студий в Москве, Владивостоке, Пекине, с площадок Благовещенска и Хэйхэ. В ней удаленно приняли участие вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заместитель премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа, министр транспорта России Виталий Савельев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщает РИА Новости.
 

Поехали", - сказал по-русски Хуа Чаншэн, дав старт движению.

 
По словам Трутнева, в сегодняшнем разобщенном мире мост Благовещенск - Хэйхэ между Россией и Китаем имеет особое значение. "Он станет еще одной нитью, которая связывает народы России и Китая", - отметил он.
 
Полпред напомнил, что в строительстве моста участвовали тысячи человек как с российской, так и с китайской стороны. "Уникальность такого мостового перехода состоит в том, что проект удалось реализовать без бюджетных средств. Хочу поблагодарить всех, благодаря кому этот мост состоялся", - сказал Трутнев.
 
Савельев отметил, что открытие моста позволит нарастить объем грузооборота до миллиона тонн грузов в год. "Уверен, что открытие моста позволит сократить затраты и сроки транспортировки грузов во внешней торговле", - добавил министр.
 
По словам Ху Чуньхуа, открытие моста свидетельствует о готовности и уверенности в углублении комплекса взаимодействия. "Китайская сторона готова использовать возможности запуска перехода, предоставлять более качественные логистические услуги. Общими усилиями мы превратим мост в мост дружбы, сотрудничества", - сказал заместитель премьера.
 
По мосту через пункт пропуска "Кани-Курган - Хэйхэ" пошли первые грузовые автомобили - в Китай отправились восемь российских тягачей автопарка ООО "Газпром гелий сервис", работающие на экологически чистом топливе - сжиженном природном газе.
 
С китайской стороны также выехали восемь грузовиков. Они везут в Россию автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования.
 
Строительство трансграничного перехода Благовещенск - Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.
 
Строительство моста обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории. Длина моста - 1080 метров. Он двухполосный, общая ширина проезжей части - 11 метров. Сам мост от пролета до пролета - 18,2 метра. Общая протяженность мостового перехода - около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров - это мост через протоку Каникурганскую.
 
Согласно техническому заданию по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.
 

В Екатеринбурге подросток лишился пяти зубов и порвал губы из-за взрыва вейпа

08.06.2022, 16:10 29901
ЕКАТЕРИНБУРГ. 8 ИЮНЯ - Подросток в Екатеринбурге лишился передних зубов и порвал губы после взрыва вейпа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным полиции, 15-летний подросток взял вейп у своего друга и, когда никого не было дома, включил устройство. Практически сразу раздался хлопок, и подросток ощутил сильную боль в области рта, началось кровотечение. Оправившись от шока, несовершеннолетний обнаружил, что у него отсутствуют пять передних зубов, сообщает РИА Новости.
 
Сначала подросток пытался скрыть, что остался из-за вейпа без зубов, "испугавшись наказания родителей". Однако вскоре все-таки рассказал о случившемся матери. 
 
В результате курения вейпа подросток получил рваную рану обеих губ, перелом верхних и нижних резцов и ожог предплечья. По данному факту УМВД начало проверку.
 
Напомним, реализацию и курение вейпов планируют полностью запретить в Казахстане. О новых поправках в Кодекс о здравоохранении сообщил мажилисмен Аманжан Жамалов в кулуарах нижней палаты парламента.
 
Также, по его словам, будет введен акциз на курительные стики в размере 70% от акциза на сигареты.
 

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