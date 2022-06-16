В Грузии зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян

ТБИЛИСИ. 15 ИЮНЯ - В Грузии выявлен первый случай заражения вирусом оспы обезьян, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Лабораторные тесты подтвердили один случай заражения вирусом оспы обезьян, сообщает РИА Новости.
Пациент имел легкую форму вирусного заболевания и был выписан из лечебного учреждения вскоре после проведения соответствующего лечения.
Заболевший путешествовал по Европе. На данный момент ведется наблюдение за людьми, с которыми он контактировал, но пока ни в одном из случаев не было обнаружено никаких клинических признаков.
На 11 июня Всемирная организация здравоохранения располагала сведениями о 1285 подтвержденных случаях заболевания человека оспой обезьян в 28 странах, не являющихся эндемичными для этого заболевания. За неделю число подтвержденных заражений в них выросло на 505.
Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК c 8 июня ввел временные ограничения на ввоз и транзит всех видов грызунов (живых и мертвых в корм животным) и приматов в связи с выявлением случаев заболевания человека оспой обезьян в целях предосторожности и недопущения заноса и распространения инфекции на территории республики.
Пандемию обезьяньей оспы предсказали американцы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек.
Российские ученые считают, что новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона.
Российский доктор биологических наук Анча Баранова считает, что оспа обезьян перешла к людям из-за ослабленного ковидом иммунитета.