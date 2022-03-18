В Харькове под контролем США изучали заражение людей через летучих мышей

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МОСКВА. 17 МАРТА - США и страны НАТО вели на Украине секретный проект по изучению путей передачи заболеваний человеку от летучих мышей, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY.





По его словам, специалисты российских войск радиационной, химической и биологической защиты работают с подлинными документами, полученными от сотрудников украинских лабораторий, информирует РИА "Новости"





В рамках американского проекта Харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа. Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности", - пояснил Конашенков.





Имеющиеся бумаги подтверждают, что исследования в Харькове в течение многих лет проводились на системной основе под непосредственным контролем специалистов из США, подчеркнул он.





Кроме того, в ближайшем будущем Минобороны опубликует новый пакет документов, добавил генерал.

Он отметил, что они будут касаться вывоза с Украины большого количества человеческих биоматериалов в Великобританию и другие европейские страны.





Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил , что деятельность американских биолабораторий может нести смертельную угрозу для мирного населения.

Как сообщалось ранее, на Украине были обнаружены 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия. США потратили более 200 млн долларов на работу биологических лабораторий на Украине, лаборатории Центрального санитарно-эпидемиологического управления украинского Минобороны участвовали в американской военно-биологической программе. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, на Украине велись работы по усилению патогенных свойств микробов, это было нарушением Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.



