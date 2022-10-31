В Иране заявили, что США используют соцсети для информационной войны

Тегеран. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вашингтон и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) используют социальные сети для ведения информационной войны против Тегерана, следует из совместного заявления Министерства разведки и разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
По приказу режима США Twitter, игнорируя все международные законы и свои технические и правовые инструкции, в интересах врагов Ирана подготовил поле боя и информационную войну против Исламской Республики Иран, чтобы заказная антиреволюционная "пехота", сидящая за границей и управляемая разведывательными службами, обманывала общественное мнение в Иране и за границей, создавая тысячи фейковых пользователей (ботов) и распространяя лживые, направленные на (определенную) цель новости", - цитирует РИА Новости заявление.
Также сообщается, что беспорядки и протесты в Иране в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини были полностью спланированы и реализованы разведывательными службами Соединенных Штатов, Англии, Израиля и Саудовской Аравии.
По имеющейся информации, главную роль в этом (в беспорядках) сыграло Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в тесном сотрудничестве с британской службой внешней разведки, службой внешней разведки Израиля (Моссад) и службой внешней разведки Саудовской Аравии и ряда других стран", - отмечается в заявлении.
В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности - полиции, КСИР и ее структуры Басидж.