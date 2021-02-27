В Китае наградили деятелей, отличившихся в борьбе с бедностью

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай создал собственную модель сокращения масштабов нищеты и внес значительный вклад в борьбу с бедностью во всем мире, пишет "Синьхуа".
Напомним, в Китае заявили, что цель по сокращению бедности достигнута на 10 лет раньше намеченного срока. За прошедшие восемь лет 98,99 млн малоимущих сельских жителей страны, которые по ныне действующему в Китае критерию жили за чертой бедности, были выведены из бедности, при этом 832 уезда и 128 тыс. деревень были исключены из списка бедных.
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