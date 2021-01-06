В Китае за двоеженство и взяточничество казнят экс-главу крупнейшей компании

Пекин. 5 января. Kazakhstan Today - Власти Китая приговорили к смертной казни бывшего секретаря партийного комитета и председателя правления крупнейшей в КНР компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co., Ltd Лая Сяоминя, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РИА Новости , суд китайского города Тяньцзиня приговорил экс-главу компании к смертной казни по обвинению в коррупции, взяточничестве и двоеженстве.

Осенью 2018 года Лай Сяоминь был исключен из партии за серьезное нарушение партийной дисциплины и законодательства.

В ходе расследования центральной комиссии по проверке дисциплины удалось выявить, что Лай Сяомин серьезно нарушил политическую дисциплину и правила, "слепое расширение и непоследовательное управление привели к тому, что компания серьезно отклонилась от своих основных профессиональных обязанностей, а также к плохому политическому влиянию". Отмечается, что он участвовал в различных политических авантюрах, способствовал продвижению по служебной лестнице отдельных лиц, препятствовал проведению инспекций и проверок.

Бывший глава China Huarong принимал дорогие подарки, в том числе и крупные денежные суммы, нелегально организовывал банкеты в дорогих ресторанах и клубах, использовал служебное положение в личных интересах. Его подозревают также в присвоении общественного имущества.

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