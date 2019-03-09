В Китае задержан бывший канадский дипломат

Отмечается, что Коврига взяли под стражу в понедельник, 10 декабря, во время визита в Пекин. Информацию подтвердил министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл.
Мы глубоко обеспокоены. Мы прилагаем все усилия, чтобы позаботиться о его безопасности", - заявил министр.
При этом Гудейл отметил, что пока нет указаний на то, что задержание Коврига связано с арестом финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, что правительство страны связалось с китайскими чиновниками по поводу задержания бывшего дипломата. "Мы занимаемся этим делом, к которому относимся очень серьезно", - сказал он, пишет РБК.
Финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу задержали в аэропорту Ванкувера 1 декабря по запросу прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка. США подозревают ее в нарушении торговых санкций против Ирана и настаивают на ее экстрадиции. МИД Китая выразил протест американскому послу Терри Брэнстеду. Ваньчжоу попросила освободить ее под залог из-за ухудшения состояния здоровья.
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