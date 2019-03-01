В Китае женщина ранила ножом 14 воспитанников детсада

Нападение произошло у ворот дошкольного образовательного учреждения в городском районе Банань, когда дети возвращались с утренней зарядки. Охранникам и работникам детского сада удалось остановить 39-летнюю женщину, которая чуть позже была задержана прибывшей на место происшествия полицией, пишет ТАСС.
Пострадавшие дети направлены в больницу. Об их состоянии данных нет.
О том, что побудило женщину напасть на детей, также не сообщается. Начато расследование инцидента.
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