В Китае женщина ранила ножом 14 воспитанников детсада

Шанхай. 26 октября. Kazakhstan Today - Вооруженная кухонным ножом женщина напала в пятницу утром на воспитанников детского сада в городе Чунцин на юго-западе Китая. Согласно опубликованному заявлению местной полиции, среди пострадавших 14 детей, передает Kazakhstan Today.





Нападение произошло у ворот дошкольного образовательного учреждения в городском районе Банань, когда дети возвращались с утренней зарядки. Охранникам и работникам детского сада удалось остановить 39-летнюю женщину, которая чуть позже была задержана прибывшей на место происшествия полицией, пишет ТАСС .





Пострадавшие дети направлены в больницу. Об их состоянии данных нет.





О том, что побудило женщину напасть на детей, также не сообщается. Начато расследование инцидента.





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