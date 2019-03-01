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В Китае женщина ранила ножом 14 воспитанников детсада

26.10.2018, 19:20 6472
Шанхай. 26 октября. Kazakhstan Today - Вооруженная кухонным ножом женщина напала в пятницу утром на воспитанников детского сада в городе Чунцин на юго-западе Китая. Согласно опубликованному заявлению местной полиции, среди пострадавших 14 детей, передает Kazakhstan Today.

Нападение произошло у ворот дошкольного образовательного учреждения в городском районе Банань, когда дети возвращались с утренней зарядки. Охранникам и работникам детского сада удалось остановить 39-летнюю женщину, которая чуть позже была задержана прибывшей на место происшествия полицией, пишет ТАСС.

Пострадавшие дети направлены в больницу. Об их состоянии данных нет.

О том, что побудило женщину напасть на детей, также не сообщается. Начато расследование инцидента.

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