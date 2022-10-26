В Кыргызстане по подозрению в подготовке массовых беспорядков арестованы политики

Бишкек. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Первомайский районный суд Бишкека арестовал нескольких известных политиков по подозрению в подготовке массовых беспорядков и последующего захвата власти.
Речь идет в том числе о бывшем кандидате в президенты Кыргызстана Равшане Джеенбекове, экс-депутате Асие Сасыкбаевой и бывшем генпрокуроре Азимбеке Бекназарове. Наряду с ними суд арестовал нескольких активистов и журналистов, информирует РИА Новости.
Задержания политиков и активистов, выступающих против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану, прошли в Кыргызстане 23 октября. По версии следствия, арестованные планировали массовые беспорядки в Бишкеке.
Днем в понедельник в столице Кыргызстана прошел митинг сторонников задержанных, которые потребовали от властей прекратить политические репрессии и сохранить водохранилище в собственности республики. В акции приняли участие несколько сотен человек.
Кемпир-Абадское водохранилище находится в Кыргызстане неподалеку от границы с Узбекистаном. По проекту соглашения делимитации границы между двумя странами водоем планировалось передать Узбекистану в обмен на 19 тысяч гектаров спорных территорий с условием сохранения правил совместного пользования водными ресурсами. В Кыргызстане уже прошел ряд акций и митингов с требованием не отдавать Кемпир-Абадское водохранилище.