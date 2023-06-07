В Кыргызстане задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота

Всего в группу заговорщиков входили более ста человек

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Бишкек. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Спецслужбы Кыргызстана задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота, сообщает в пресс-служба Госкомитета нацбезопасности республики.





Задержаны лица, которые планировали организовать массовые беспорядки и акции неповиновения в целях последующего насильственного захвата власти", - цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.





Всего в группу заговорщиков, по его словам, входили более ста человек. В понедельник более 30 из них были задержаны и уже дали признательные показания.





Напомним, в 2021 году в Кыргызстане предотвратили попытку госпереворота.





По результатам следственных действий и полученных в ходе расследования неопровержимых доказательств принято решение о задержании и привлечении к уголовной ответственности более 15 активных членов упомянутой группы лиц. ГНКБ начал досудебное производство по статьям 38 и 309 (Приготовление к насильственному захвату власти) Уголовного кодекса КР, а Генпрокуратурой создана межведомственная следственная группа.