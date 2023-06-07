06.06.2023, 12:32 7056
В Кыргызстане задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота
Всего в группу заговорщиков входили более ста человек
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Бишкек. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Спецслужбы Кыргызстана задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота, сообщает в пресс-служба Госкомитета нацбезопасности республики.
Задержаны лица, которые планировали организовать массовые беспорядки и акции неповиновения в целях последующего насильственного захвата власти", - цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.
Всего в группу заговорщиков, по его словам, входили более ста человек. В понедельник более 30 из них были задержаны и уже дали признательные показания.
Напомним, в 2021 году в Кыргызстане предотвратили попытку госпереворота.
По результатам следственных действий и полученных в ходе расследования неопровержимых доказательств принято решение о задержании и привлечении к уголовной ответственности более 15 активных членов упомянутой группы лиц. ГНКБ начал досудебное производство по статьям 38 и 309 (Приготовление к насильственному захвату власти) Уголовного кодекса КР, а Генпрокуратурой создана межведомственная следственная группа.
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04.06.2023, 18:29 23591
В Индии назвали причину железнодорожной катастрофы
В трагедии виноват сбой в системе электронной блокировки
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Нью-Дели. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Причиной столкновения трех поездов в индийском штате Одиша стал сбой в электронной системе блокировки, сообщает РИА Новости.
Речь идет о электронной блокировке. Изменение, которое произошло во время электронной блокировки, из-за этого и произошла авария. Кто это сделал и как это произошло, будет выяснено после надлежащего расследования", - заявил министр железных дорог страны Ашвини Вайшнав.
Напомним, столкновение поездов произошло в пятницу недалеко от города Баласора в Индии. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, 10-12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми. В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда.
04.06.2023, 13:27 25761
Главы мировых разведок собрались на секретную встречу в Сингапуре
Такие встречи организуются правительством Сингапура и проводятся в течение нескольких лет
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Сингапур. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Высокопоставленные должностные лица примерно двух десятков крупнейших мировых разведслужб провели секретную встречу в рамках встречи по вопросам безопасности диалога "Шангри-Ла" в Сингапуре в эти выходные, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
По информации издания, такие встречи организуются правительством Сингапура и проводятся в течение нескольких лет.
США представляла директор национальной разведки Аврил Хейнс, глава разведывательного сообщества своей страны. Китай также был представлен, несмотря на напряженность в отношениях между двумя сверхдержавами.
По словам индийского источника, на мероприятии также присутствовал Самант Гоэл, глава отдела исследований и анализа индийского разведывательного управления за рубежом.
Сообщается, что "встреча является важным пунктом в международной теневой повестке дня". "Учитывая количество участвующих стран, это способ способствовать более глубокому пониманию намерений и результатов".
03.06.2023, 18:54 29486
Эрдоган вступил в должность президента Турции
Он вступил в должность президента на пятилетний срок
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Анкара. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в субботу присягу в Великом национальном собрании Турции (парламент).
Таким образом, он вступил в должность президента Турецкой Республики на пятилетний срок, сообщает ТАСС.
Исполняющий обязанности председателя парламента лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели также вручил Эрдогану исполнительное удостоверение президента. После этого был исполнен гимн Турции.
Эрдоган отправится в мавзолей основателя и первого президента Турецкой Республики Кемаля Ататюрка, чтобы оставить запись в памятной книге. После этого он поедет в президентский комплекс на церемонию инаугурации.
После инаугурации пройдет торжественный ужин. В нем примут участие высокопоставленные лица из 78 стран.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл в Анкару по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана. Он примет участие в церемонии инаугурации президента Турции.
Поздно вечером в Анкаре президент Турции объявит новый состав кабинета министров.
Эрдоган по итогам второго тура выборов 28 мая получил 52,18% голосов избирателей.
03.06.2023, 17:24 27606
В Лос-Анджелесе родители учеников начальной школы подрались со сторонниками ЛГБТ
Драка произошла во время митинга против навязывания детям мероприятий в рамках так называемого месяца гордости
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Нью-Йорк. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В американском Лос-Анджелесе родители учеников начальной школы подрались со сторонниками ЛГБТ (люди нетрадиционной ориентации, трансгендеры и т.д.). Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
Драка произошла во время митинга против навязывания детям мероприятий в рамках так называемого месяца гордости (Pride), посвященного представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает gazeta.ru.
В частности, учащимся планируется прочесть книги писательницы Мэри Хоффман о семьях ЛГБТК+, пишет Daily Mail.
Как сообщалось ранее, депутаты предложили запретить ЛГБТ-пропаганду в Казахстане.
В Уганде ввели смертную казнь для гомосексуалистов.
03.06.2023, 13:12 29031
Дрон Пентагона решил убить своего оператора во время испытаний
Он решил убить оператора, чтобы человек не мешал ему выполнить свою задачу
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Беспилотник под управлением искусственного интеллекта принял решение убить оператора во время имитационных испытаний, проводимых армией США, чтобы тот не мешал выполнению миссии.
Об этом сообщается в блоге Британского Королевского авиационного общества. Внимание на публикацию обратила газета The Guardian, пишет РБК.
Эпизод обсуждался во время саммита, главной темой которого был потенциал военно-воздушных и космических сил будущего. Мероприятие, на котором присутствовали более 200 представителей научного сообщества и военных сил из разных стран, состоялось 24-25 мая в Лондоне.
Полковник Такер "Синко" Гамильтон, начальник отдела испытаний и операций искусственного интеллекта в ВВС США, рассказал, что во время испытательной миссии беспилотнику поставили задачу уничтожить системы ПВО противника. В случае успеха ИИ получил бы очки за прохождение испытания. Финальное решение, будет ли цель уничтожена, должен был принимать оператор БПЛА. После этого во время одной из тренировочных миссий он приказал беспилотнику не уничтожать цель.
Так что же он (беспилотник) сделал? Принял решение убить оператора. ИИ "убил" оператора, потому что этот человек мешал ему выполнить свою задачу", - сообщил Гамильтон. Он уточнил, что во время тренировочной миссии никто не пострадал.
После инцидента ИИ обучили, что убивать оператора неправильно и за такие действия будут сниматься очки.
Так что же искусственный интеллект начинает делать? Он начинает разрушать башню связи, которая используется для связи с дроном, чтобы не дать ему убить цель", - цитирует Гамильтона блог авиационного общества.
По словам полковника, этот пример показывает, что невозможно вести разговор об искусственном интеллекте и машинном обучении, если игнорировать вопросы этики.
01.06.2023, 20:11 43876
USAID выделит до 12 млн долларов на противодействие "дезинформации" в Центральной Азии
Фото: freepik.com
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Вашингтон. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Американское агентство по международному развитию (USAID) готово выделить до $12 млн на пятилетнюю программу, направленную среди прочего на повышение устойчивости общества стран Центральной Азии к "дезинформации", сообщает RТ.
Это якобы необходимо для "укрепления суверенитета и демократической культуры" государств региона. Такие тезисы содержатся в гранте, подготовленном представителями USAID.
В документе отмечается, что цель новой американской инициативы в Центральной Азии может быть достигнута посредством проведения кампаний по повышению уровня "медиаграмотности", по противодействию "дезинформации" и "ложным нарративам", по взаимодействию с имеющими влияние на аудиторию пользователями соцсетей и прочее.
В рамках данного комплекса мероприятий также будет обеспечиваться стимулирующая поддержка, направленная на улучшение технических навыков и знаний независимых СМИ по всему региону для подготовки качественных репортажей по международным, региональным и местным политическим и социально-экономическим вопросам", - уточняется в тексте.
По словам авторов гранта, мероприятия в рамках проекта в основном будут сосредоточены на Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Однако в целом механизм будет доступен для всех пяти стран Центральной Азии.
В данном регионе российские новостные каналы чаще смотрят в городах, чем в сельской местности; в сельской местности люди смотрят национальные телеканалы", - говорится в гранте.
Бюджет, который американская сторона готова выделить на реализацию инициативы, не должен превышать 12 млн долларов, а сроки ее выполнения - пять лет.
Ранее сообщалась о намерении американского Национального демократического института (NDI) провести в Кыргызстане исследование и получить данные о "дезинформации" в стране. Как отмечалось в заявке организации, такой проект мог бы помочь СМИ и гражданскому обществу государства "противостоять злонамеренному влиянию".
По мнению многих экспертов, подобные инициативы США предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.
30.05.2023, 19:16 57156
В Уганде ввели смертную казнь для гомосексуалистов
За пропаганду гомосексуализма может грозить до 20 лет лишения свободы
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Москва. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Уганде президент Йовери Мусевени подписал "один из самых жестких" законов в отношении ЛГБТ, сообщает РБК.
Документ подразумевает наказание вплоть до смертной казни. Ей могут подвергнуть "серийных преступников", которые через секс с партнером того же пола передали неизлечимые болезни, например СПИД. Кроме того, за пропаганду гомосексуализма может грозить до 20 лет лишения свободы.
На Западе раскритиковали новый закон. Президент США Джо Байден назвал его "трагическим нарушением" прав человека и отметил, что за подобные действия могут грозить санкции.
Наказание в виде смертной казни в связи с однополыми отношениями также введены в Мавритании, Нигерии и Сомали. Вплоть до пожизненного срока за гомосексуализм грозит в девяти странах (Судане, Кении, Танзании и других). До десяти лет лишения свободы грозит представителям ЛГБТ в 20 странах (Алжире, Ливии, Эфиопии и др.).
30.05.2023, 12:37 59396
В Москве несколько домов атаковали беспилотники
Никто серьезно не пострадал
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Москва. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Рано утром в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию", - написал он в своем телеграм-канале.
Напомним, в начале мая беспилотники атаковали Кремль.
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