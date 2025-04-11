В Кыргызстане заявили о пресечении попытки госпереворота

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Бишкек. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Спецслужбы Кыргызстана пресекли попытку организации в стране массовых беспорядков, проинформировал Государственный комитет национальной безопасности республики (ГКНБ), сообщает - Спецслужбы Кыргызстана пресекли попытку организации в стране массовых беспорядков, проинформировал Государственный комитет национальной безопасности республики (ГКНБ), сообщает РБК





Основная цель этих беспорядков - дестабилизация общественно-политической обстановки с последующей попыткой государственного переворота, утверждают в комитете.





ГКНБ установил и задержал всех участников группы, которая планировала переворот. По информации спецслужбы, подозреваемые хотели снять "фейковый провокационный" видеоролик, в котором избитая кыргызская девушка рассказывает, как над ней надругались иностранные граждане.





Этот ролик должен был воздействовать на "национальные патриотические чувства" и спровоцировать представителей "неорганизованной молодежи страны", пояснили в ГКНБ. После этого "специально подготовленные боевые группы, снаряженные огнестрельным оружием", устроили бы погромы "в местах работы и жительства иностранцев", как это было в мае 2024 года, когда в Бишкеке нападениям подверглись граждане из стран Юго-Восточной Азии. Провокации и беспорядки планировали и в отношении граждан Кыргызстана и представителей правоохранительных органов.





Как отметили в комитете, один из идейных вдохновителей группы находится в бегах, предположительно он скрывается в ОАЭ.





18 мая 2024 года в Бишкеке разъяренная толпа собралась из-за драки с участием иностранцев, которая произошла в одном из хостелов столицы несколькими днями ранее. Люди согласились разойтись после переговоров с милицией. Минздрав КР сообщил о 29 пострадавших в этом инциденте, 15 из них попали в больницу.