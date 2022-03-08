В ЛНР на оставленных украинскими войсками позициях обнаружили пыточную

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ПЕКИН. 7 МАРТА - Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин во второй половине дня 6 марта нанес визит членам Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 13-го созыва из кругов сельского хозяйства, социального благосостояния и социального обеспечения, принимающим участие в 5-й сессии ВК НПКСК 13-го созыва, присоединился к их совместной панельной дискусси, заслушал их мнения и предложения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Си Цзиньпин подчеркнул, что для реализации стратегии подъема сельских районов необходимо рассматривать обеспечение снабжения ключевой сельскохозяйственной продукцией, особенно зерновыми, как приоритетную задачу, ставть наращивание комплескного потенциала сельскохозяйственного производства на более заметное место, а также по-настоящему претворять в жизнь стратегию повышения потенциала зернового производства за счет сохранения пахотных земель и внедрения новых технологий. Необходимо прилагать неустанные усилия для продвижения высококачественного развития социального обеспечения, создать надежную безопасную сеть социального обеспечения, тем самым предоставляя базовые гарантии для благополучной жизни народа.

По случаю приближающегося Международного женского дня, Си Цзиньпин от имени ЦК КПК поздравил представительниц прекрасного пола с праздником, выразив наилучшие пожелания женщинам-депутатам Всекитайского Собрания народных представителей (ВСНП), женщинам-членам ВК НПКСК, сотрудницам ежегодных сессий ВСНП и ВК НПКСК, представительницам всех национальностей и различных кругов общественности страны, а также соотечественницам из Сянганского и Аомэньского особых административных районов, тайваньским и зарубежным соотечественницам.

В мероприятии также принял участие член Постоянного Комитета Политбюро ЦК КПК и председатель ВК НПКСК Ван Ян.

В совместной панельной дискуссии Ян Фэнцзи, Ван Цзин, Тан Цзюньцзе, Мо Жун, Есчэ Дава, Вань Цзяньминь и Ван Хайцзин - семь членов НПКСК отдельно выступили по вопросам: "интенсивное развитие сельских производств, заложение краеугольного камня безопасности и качества сельскохозяйственной продукции, содействие самостоятельным инновациям в сфере семеноводства, восполнение слабых мест в системе социального обеспечения, способствование устойчивому развитию социального благосостояния, всестороннее стимулирование модернизации сельского хозяйства и сельских районов, мобилизация общественных сил для содействия достижению всеобщего достатка и др".

Заслушав выступления членов НПКСК, Си Цзиньпин выступил с речью, в которой подчеркнул, что "перед лицом сложной и суровой международной обстановки и тяжелой задачи по реформам, развитию и стабильности в стране, особенно сталкиваясь с серьезными вызовами со стороны эпидемии COVID-19, за истекший год ЦК КПК, сплачивая и ведя за собой всех партийных товарищей и многонациональный народ страны, вел упорную борьбу и двигался вперед навстречу всем трудностям. Мы торжественно отпраздновали 100-летний юбилей КПК, в намеченные сроки одержали победу в интенсивной борьбе с бедностью и достиги приуроченной к столетию КПК цели полного построения общества среднего достатка, а также начали новый поход в направлении осуществления приуроченной к столетнему юбилею КНР цели полного построения модернизированной социалистической страны. Были достигнуты новые значимые успехи в различных сферах дела партии и страны и было положено хорошее начало реализации 14-й пятилетней программы, отметил Си Цзиньпин. Все эти успехи дались нам нелегко, заявил Си Цзиньпин, назвав эти успехи результатами так упорной борьбы всей партии, страны и многонационального народа, как и объединенных усилий всех членов НПКС".

Председатель КНР отметил, что "в настоящее время международная обстановка по-прежнему переживает глубокие и сложные перемены, переплетаются невиданные за последние сто лет перемены и глобальная пандемия, экономическая глобализация сталкивается со встреченым течением, конкуренция между державами становится все более ожесточенной, мир вступает в новый период потрясений и преобразований, внутри страны стоит тяжелая задача в области реформ, развития и стабильности. Мы должны осознать, что в развитии нашей страны по-прежнему имеются многочисленные стратегические благоприятные условия. Во-первых, твердое руководство Коммунистическойпартии Китая, контролирующей общую ситуацию и координирующей работу всех сторон, предоставляет коренные политические гарантии для спокойного преодоления различных серьезных рисков и вызовов. Во-вторых, явные преимущества социалистического строя с китайской спецификой. Политический строй и система управления Китая в большей степени проявили явные преимущества на практике борьбы с эпидемией COVID-19 и одержания победы в интенсивной борьбе с бедностью. "Эффективное управление в Китае" и "беспорядок на Западе" составляют более разительный контраст. В-третьих, накопленная прочная основа за счет устойчивого интенсивного развития. Заметно усиливается экономическая, научно-техническая, оборонная и совокупная мощь Китая, объем нашей экономики крупный, возможность маневрирования большая, притом имеется еще сверхкрупный рынок, остается неизменной основная тенденция к улучшению нашей экономики в долгосрочной перспективе, характеризующейся сильной стрессоустойчивостью и жизнеспособностью. В-четвертых, стабильная общественная среда в течение длительного времени. Заметно укрепляются чувства обретения, ощущения счастья и безопасности у народа, постоянно повышается уровень социального управления, продолжается чудо долгосрочной социальной стабильности. В-пятых, духовная сила - уверенность в своих силах и неустанное устремление вперед. Еще более мобилизована активность, инициативность и созидательность китайского народа, беспрецедентно повышена его решимость, непоколебимая воля и уверенность, воодушевлен и поднят дух партии, армии и народа. Мы должны смотреть в лицо трудностям, в то же время укрепить уверенность в себе, развивать дух исторической инициативы, неустанно двигаться вперед навстречу всем трудностям и проявлять смелость в борьбе, упорно продвигаться, вдохновляясь энтузиазмом, практическими действиями встретить успешный созыв ХХ съезда КПК".

Продовольственная безопасность - коренные интересы государства. Пища важнее всего. Народ считает пищу своим небом. Благодаря неустанным усилиям нашей стране удалось прокормить почти 1/5 мирового населения за счет лишь 9% мировых запасов пахотной земли и 6% мировых запасов пресной воды. В прошлом в Китае недоедали 400 млн жителей, а на сегодня хорошо питаются более 1,4 млрд человек, это дало решительный ответ на вопрос "Кто будет кормить Китай". Такой успех дался нелегко, следует в дальнейшем его закреплять и расширять. Нельзя проявлять ни малейшей небрежности к вопросу продовольственной безопасности. Нельзя допускать мысли о том, что после вступления на этап индустриализации проблема с питанием становится маловажной, нельзя также возлагать надежды на международный рынок в решении этого вопроса. Необходимо заблаговременно принимать меры предосторожности, все время придавать большое значение продовольственной безопасности, неизменно придерживаться принципов опора на собственное производство, учета конкретных условий в стране, обеспечения производственной мощности, умеренного импорта и научно-технической поддержки", - сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНР подчеркнул, что "необходимо всесторонне претворить в жизнь систему равной совместной ответственности партийных комитетов и правительственных органов за обеспечение продовольственной безопасности, ужесточать систему проверки осуществления ответственности за продовольственную безопасность, главные житницы, главные сбытовые районы и районы с балансом производства и сбыта должны совместно нести на себя ответственность за продовольственную безопасность. Следует оптимизировать размещение производства зерна, стабилизировать продовольственный паек и производство кукурузы, увеличивать посевы соевых бобов и масличных культур, обеспечить поддерживать годовой объем производства зерна выше 650 млн тонн, обеспечить удовлетворение потребностей китайцев в продовольствии за счет отечественного производства. Необходимо защитить активность крестьян в зерновом производстве, развивать умеренную масштабную хозяйственную деятельность, чтобы крестьяне смогли получить большую выгоду. Пресечение пищевого расточительства - долгосрочная задача, которая требует неустанных усилий, продвигать строительство общества экономного типа. Пахотные земли жизнено важны для производства зерна, они являются основой вечного развития китайской нации. Пахотные земли могут использованы только для развития растениеводства, в особенности производства зерна, необходимо претворить в жизнь самую строгую систему охраны пахотных земель, усилить контроль за их использованием, упорядочить баланс реквизированных и компенсационных пахотных земель, усилить контроль за использованием передаваемых земель, содействовать использованию залежных земель, категорически запретить использование пахотных земель для несельскохозяйственных нужд, а также использование основных пахотных земель для бесконтрольного выращивания непродовольственных культур. Пахотные земли должны быть плодородными полями, необходимо cоздавать национальные производственные пояса обеспечения продовольственной безопасности, усиливать гидромелиоративное строительство, осуществлять проект защиты черноземов, классифицированно преобразовать солончаки, всеми силами строить площадь высококлассных сельхозугодий более чем на 66,67 млн га. Необходимо принять жесткие меры, всесторонне конкретизировать ответственность местных партийных комитетов и правительств на всех уровнях за охрану пахотных земель, ЦК должен потребовать от местных правительств дать обязательства выполнить порученные задачи охраны пахотных земель, ужесточать проверку и расследовать пожизненную ответственность, по-настоящему обеспечить сохранение площади пахотных земель на уровне не ниже 120 млн га".

По мнению Си Цзиньпина, "коренной выход для решения актуальной проблемы питания заключается в развитии науки и техники. Безопасность ресурсов зародышевой плазмы напрямую связана с обеспечением национальной безопасности. Необходимо решительно развивать наше семеноводство, чтобы укрепить собственный потенциал в области семеноводческой науки и техники и обеспечить самостоятельность и контролируемость в области семеноводства. Следует раскрывать институционные преимущества нашей страны и реализовать научное распределение превосходящих ресурсов, стимулировать создание ключевых инновационных платформ в области семеноводства на государственном уровне, активизировать фундаментальные и перспективные исследования, усиливать работу по сбору, охране, освоению и использованию ресурсов зародышевой плазмы, ускорять шаги по повышению уровня индустриализации селекции растений и животных. Необходимо углублять структурные реформы сельского хозяйства и усиливать доминирующую роль предприятий в инновационной деятельности, совершенствовать системы видовой идентификации и защиты интеллектуальной собственности, стимулировать высококачественное развитие семеноводства нашей страны посредством строительства инновационных цепочек. Необходимо утвердить всестороннюю концепцию об обеспечении продутов питания. Исходя из более эффективного удовлетворения потребностей народа к прекрасной жизни, уяснять тенденцию изменений структуры питания народных масс, наряду с обеспечением продовольственного снабжения необходимо обеспечивать эффективное снабжение различными видами продуктов питания, такими как мясо, овощи, фрукты и аквапродукты. Без любого из них не обойтись. При предпосылке защиты экологии следует развивать сельское хозяйство за счет всех территориальных ресурсов, отказавшись прошлого метода - лишь за счет пахотных земель. В соответствии с конкретными условиями заниматься выращиванием зерна и ведением хозяйства, а также развитием животноводства, рыболовства и лесоводства, чтобы сформировать современные структуры сельскохозяйственного производства и его регионального размещения, которые адаптируются к рыночному спросу и соразмерны с допустимой нагрузкой на природные ресурсы. Следует обеспечивать снабжение продуктами питания за счет развития лесоводства, освоения ресурсов в бассейнах рек, озер и морей, а также за счет развития современного сельского хозяйства. Одновременно с этим, следует реализовывать переход от использования традционных сельскохозяйственных культур и животноводческих ресурсов к освоению более богатых биоресурсов, развивать биотехнику и биоиндустрию, увеличивать количество калорий и белков с помощью выращивания растений и животных, а также использования микроорганизмов. Необходимо активно содействовать структурному реформмированию предложения в сельском хозяйстве, всесторонне и многоканально осваивать пищевые ресурсы и развивать разнообразные виды пищевых продуктов в целях обеспечения баланса между спросом и предложением различных продуктов питания, тем самым лучше удовлетворять более разнообразные потребности народных масс в потреблении продуктов питания".

Подъем сельских районов зависит не только от экономического развития, но и от укрепления строительства низовых партийных организаций в деревнях. Необходимо уделять пристальное внимание нравственному воспитанию крестьян и правовому строительству, совершенствовать систему управления в сельской местности, углублять практику по крестьянскому самоуправлению, эффективно активизировать роль сельских регламентов и договоренностей, домашнего воспитания и семейных традиций, формировать цивилизованный местный облик и добрые народные нравы и обычаи. Необходимо совершенствовать постоянно действующий механизм развертывания мероприятий, направленных на ликвидацию криминальных структур в сельских районов, последовательно бороться с мафиозными силами и темными силами кровного рода в сельской местности, в соответствии с законом вести борьбу с противозаконными поступками, связанными с порнографией, азартными играми и наркоманией, а также с нарушением прав и интересов женщин и детей в сельской местности", - подчеркнул Председатель КНР.

Си Цзиньпин отметил: "в нашей стране уже сформирована самая масштабная в мире система социального обеспечения. Мы должны прилагать неустанные усилия для высококачественного развития социального обеспечения, гарантировать единство и нормативность систем, стимулировать развитие многоуровневой и многоопорной системы пенсионного страхования, расширять охват системой социального обеспечения. Следует совершенствовать систему социального обеспечения для лиц, занятых гибкими формами занятости, расширять охват страхованием от безработицы и производственного травматизма, а также репродуктивным страхованием, посредством создания более справедливых систем и обеспечения более широкого их охвата предоставлять базовые социальные гарантии для благополучной жизни народа. Необходимо совершенствовать систему контроля над фондом социального обеспечения, вести решительную борьбу со страховым мошеничеством, расходованием и использованием не по назначению различных средств социального обеспечения. Необходимо защищать каждые копейки, накопленные народом на старость и на случай непредвиденных обстоятельств. Нет мелочей в жизни народа и с его чувством тесно связаны все детали. Мы должны уделять наибольшее внимание, проявлять наибольшую любовь и оказывать наибольшую заботу тем, кому жить тяжело, помогая им в преодолении всех невзгод и трудностей. Нам необходимо углублять реформу системы по оказанию социальной помощи в целях формирования широкоохватной, классифицированной, многоуровневой и высокоэффективной системы по оказанию социальной помощи, основным содержанием которой являются помощь в обеспечении базовых жизненных потребностей, специальная социальная помощь и социальная помощь при бедствии, причем в которой участвуют социальные силы, играющие вспомогательную роль. Необходимо принимать целенаправленные меры для оказания помощи особо нуждающимся с учетом их характеристик и потребностей, своевременно и полным счетом выдавать различные средства помощи, усиливать меры по оказанию временной помощи, обеспечивать точность и справедливость при предоставлении минимальных социальных гарантий. Следует усиливать все слабые стороны по осуществлению социального обеспечения в сельской местности, оказывать еще большую заботу и проявлять еще большую любовь сельским пожилым людям и детям, и другим особым категориям лиц, оказавшихся в тяжелом положении на селе, в частности, людей в пожилом возрасте, детей и женщин, оставленных в деревнях. Необходимо усиливать меры по оказанию временной помощи людям, оказавшимся в тяжелом положении из-за эпидемий и других стихийных бедствий. Следует налаживать работу по оказанию помощи лицам с физическими недостатками в их реабилитации, получении образования и трудоустройстве. Обеспечивать личную безопасность и основные жизненные потребности лиц, занимающихся бродяжничеством и попрощайничеством, проявлять любовь и оказывать заботу лицам, страдающим от психического расстройства, вести решительную борьбу с такими правонарушениями, как оскорбление и жестокое обращение с женщинами и детьми, а также стариками и лицами с физическими недостатками".

В совместной панельной дискуссии также присутствовали Дин Сюесян, Чжан Цинли, Ли Бинь, Ван Юнцин и Гу Шэнцзу.

Источник: посольство КНР в РК