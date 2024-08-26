25.08.2024, 10:53 18071
В МИД России прокомментировали арест Дурова во Франции
Фото: facebook/Консульский департамент МИД России
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Москва. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных Российской Федерации прокомментировали арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже.
В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена. Дипломаты начали эту работу задолго до обращения Даванкова (вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков. - Прим. ред.)", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, Владислав Даванков обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой призвать Францию освободить бизнесмена, пишет РБК.
Ранее стало известно о задержании Павла Дурова в Париже. Предприниматель предстанет перед судом как гражданин Франции, так как в 2021 году он получил французское гражданство.
По информации французских СМИ, жандармерия считает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram, отказа от сотрудничества с правоохранительными ведомствами, а также функций мессенджера, например позволяющих пользователям пересылать криптовалюту. Как отмечает lenta.ru, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.
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25.08.2024, 21:07 10271
Эдвард Сноуден назвал задержание Дурова "захватом заложника" для Макрона
Сноуден выразил сожаления из-за задержания Дурова и обвинил власти Франции в попытке получения доступа к частной переписке
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Москва. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-сотрудник Агентства национальной безопасной США Эдвард Сноуден прокомментировал задержание Павла Дурова в Париже. Он назвал случившееся посягательством на свободу слова.
Я удивлен и глубоко опечален тем, что (президент Франции Эмманюэль Макрон. - прим. ред.) Макрон опустился до уровня захвата заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям. Это унижает не только Францию, но и мир", - цитирует РБК пост Сноудена в соцсети X.
Сноуден выразил сожаления из-за задержания Дурова и обвинил власти Франции в попытке получения доступа к частной переписке.
В 2013 году Сноуден передал прессе материалы, свидетельствующие о слежке спецслужб США за гражданами через ведущие интернет-компании, включая Google и Apple. После этого он получил убежище в России, а через год - трехлетний вид на жительство. Российское гражданство он получил в сентябре 2022 года.
Ранее стало известно о задержании Павла Дурова в Париже. Предприниматель предстанет перед судом как гражданин Франции, так как в 2021 году он получил французское гражданство.
По информации французских СМИ, жандармерия считает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram, отказа от сотрудничества с правоохранительными ведомствами, а также функций мессенджера, например позволяющих пользователям пересылать криптовалюту. Как отмечает lenta.ru, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.
В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции "сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена".
25.08.2024, 09:29 19766
Во Франции задержали Павла Дурова
Фото: facebook/Pavel Durov
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Париж. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту Парижа.
Павел Дуров прибыл во Францию из Азербайджана. Его задержали сотрудники жандармерии воздушного транспорта, когда частный самолет бизнесмена приземлился в аэропорту Ле Бурже, бизнесмена сопровождали женщина и телохранитель. Силовики имели ордер на обыск", - сообщает РБК.
По информации французских СМИ, жандармерия считает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram, отказа от сотрудничества с правоохранительными ведомствами, а также функций мессенджера, например позволяющих пользователям пересылать криптовалюту.
Сообщается, что 25 августа Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, преступлениях по статьям о наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег, сокрытии преступлений, связанных с педофилией.
Предприниматель предстанет перед судом как гражданин Франции, так как в 2021 году он получил французское гражданство.
Как отмечает lenta.ru, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.
Собеседник французского телеканала LCI назвал прилет Дурова во Францию ошибкой, поскольку тот "знал, что он персона нон грата" в этой стране и мало путешествовал по Европе, избегая стран, где работа Telegram находится под наблюдением силовиков, предпочитая вместо этого поездки в ОАЭ, постсоветские республики или Южную Америку.
На своей платформе он позволял совершать бесчисленное количество преступлений и правонарушений и ничего не делал для сотрудничества в этом вопросе", - добавил источник LCI.
Подчеркивается, что задержанием Дурова преследуется несколько целей: в первую очередь так они могут "разворошить муравейник", произвести впечатление и повлиять на преступников, которые организуют свои действия в Telegram, рассказал собеседник телеканала. Кроме того, правоохранительные ведомства стремятся оказать давление на страны Европы, чтобы вместе принимать меры против зашифрованного обмена сообщениями подозреваемых в терроризме.
23.08.2024, 21:35 38161
Захват заложников в российской колонии: заключенных ликвидировали
Снайперы нейтрализовали четырех заключенных
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Москва. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Снайперы Росгвардии нейтрализовали четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, сообщило РИА Новости.
Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии", - уточнили в Росгвардии.
Заложников освободили.
Напомним, в российском городе Суровикино Волгоградской области заключенные исправительной колонии захватили в заложники несколько человек. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии, заложниками стали сотрудники исправительного учреждения.
23.08.2024, 20:17 39261
В столице Татарстана проходит III Казанский глобальный молодежный саммит
Главной темой мероприятия стали цифровые технологии
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Казань. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Татарстана собрались сотрудники министерств и ведомств, отвечающие за молодежную политику, а также представители крупных международных организаций - более 110 делегатов из 43 стран, сообщает пресс-служба посольства РФ в РК.
Главными темами мероприятия в 2024 году стали цифровые технологии, их роль в воспитании и формировании традиционных ценностей у молодежи. Саммит стал площадкой для общения и выстраивания связей между активной молодежью из десятков стран мира, которая впоследствии сможет внести существенный вклад в развитие и процветание своих государств.
Участники также обсудили вопросы сохранения традиционных ценностей в эпоху глобализации. О том, какая работа в этом направлении проводится в Казахстане, рассказал заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК Биржан Алимжанов.
Для сохранения традиций степной демократии в Казахстане с 2022 года ежегодно проходит заседание Национального курултая при президенте страны. Его роль становится особенно важной в эпоху быстрых перемен и глобальных вызовов, когда необходимо объединять усилия разных групп общества, включая молодежь", - отметил Биржан Алимжанов.
Президент международной организации "Молодежный форум Организации исламского сотрудничества" Таха Айхан также отметил актуальность повестки саммита в 2024 году.
Я очень рад, что мы смогли создать такую площадку, которая способствует межкультурному диалогу, обмену информацией и идеями, позволяет искать ответы на самые актуальные вопросы", - сказал он.
23.08.2024, 17:08 40971
Заключенные захватили заложников в российской колонии
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Москва. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В российском городе Суровикино Волгоградской области заключенные исправительной колонии захватили в заложники несколько человек, сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.
По данным ведомства, это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии, заложниками стали сотрудники исправительного учреждения, отмечает РБК.
В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие", - проинформировали в пресс-службе.
По данным ТАСС, один из сотрудников ФСИН убит, минимальное количество нападавших - трое. Baza пишет, что всего захвачено четыре заложника, часть из них может быть убита. Также, по данным телеграм-канала, нападавшие заявляют о принадлежности к "Исламскому государству" *.
Среди пострадавших в результате захвата заложников - начальник ИК-19, отмечает Baza. Согласно данным на сайте исправительного учреждения, его лимит по числу заключенных составляет более 1,2 тысячи человек.
*Организация, запрещенная на территории Казахстана.
23.08.2024, 14:56 42381
Первый случай заболевания оспой обезьян зафиксирован в Таиланде
Заболевшим оказался 66-летний европеец, приехавший в Бангкок из Африки
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Бангкок. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Таиланде зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян, заболевшим оказался европеец, приехавший в Бангкок из Африки, сообщил департамент по контролю за заболеваниями Минздрава Таиланда.
Иностранца с симптомами заболевания госпитализировали 15 августа, на следующий день после прибытия в Бангкок. Тайские власти выяснили, что 66-летний зараженный был в близком контакте с 43 лицами, которых сразу взяли под наблюдение. Все будут находиться под надзором в течение 21 дня на случай, если у них обнаружат симптомы, информирует РБК.
В середине августа ВОЗ во второй раз объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в общественном здравоохранении международного уровня. Первую большую вспышку заболевания зафиксировали в 2022 году, оно распространялось в США, странах Европы и Центральной Азии. К середине прошлого года вспышка в мировом масштабе сошла на нет, и ВОЗ отменила режим ЧС.
Оспа обезьян - вирусное заболевание, впервые выявлено в 1958 году. Большинство случаев было зафиксировано в Африке, однако в мае 2022 года вспышка заболевания произошла в других странах. Первый случай заражения тогда был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии.
Напомним, Минздрав РК закупил ПЦР-тесты для выявления оспы обезьян и дал рекомендации путешествующим.
21.08.2024, 10:26 53501
Камалу Харрис официально утвердили кандидатом от Демпартии на выборах в США
Выборы президента США состоятся 5 ноября
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Вашингтон. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-президент США Камала Харрис по итогам состоявшегося во вторник вечером формального голосования была утверждена кандидатом от Демократической партии на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах, сообщает РИА Новости.
Голосование проходило на крытой спортивной арене United Center.
Я с волнением объявляю, что Камала Харрис официально утверждена кандидатом на пост президента", - объявил модератор голосования.
Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии кандидатом в президенты США официально выдвинут Дональд Трамп.
18.08.2024, 12:53 69256
Ушел из жизни знаменитый французский актер Ален Делон
Фото: кадр из фильма Черный тюльпан
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Париж. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Известный французский актер Ален Делон скончался сегодня в возрасте 88 лет, сообщает Interfax со ссылкой на Le Figaro.
О смерти актеры сообщили его дети Фабьен, Анушка и Антони. По словам родственников, Делон умер у себя дома. Они призвали общественность с уважением отнестись к частной жизни родственников актера в этот скорбный момент", - пишет сайт.
Дата и время церемонии прощания и похорон пока не объявлены.
Делон стал легендой мирового кинематографа и эталоном мужской красоты. Он начал сниматься в кино в 1950-х. Среди известных его ролей - "Затмение", "Борсалино", "Рокко и его братья", "Зорро", "Любовь Свана", "Тегеран-43".
В 2017 году актер заявил о завершении карьеры, пояснив, что сделал в кино все, что хотел, пишет ria.ru.
Еще артист неплохо пел, слыл успешным ресторатором и защитником животных. Но, по собственному мнению Делона, лучше всего у него всегда получалось делать три вещи - работу, глупости и детей", - рассказывает сайт.
Он также приводит цитату из одной из последних бесед актера с журналистами, в которой тот признается, что уходит из этого мира без сожаления.
В современном мире все ненастоящее, поскольку все зависит от денег. Я уже все видел, все пережил. Но главное состоит в том, что я ненавижу это время, меня от него тошнит… На склоне лет я ухожу из жизни без сожалений", - признался Ален Делон.
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