В Москве впервые решили помыть фасады всех жилых домов

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Сергей Семенович [Собянин, мэр Москвы] принял решение в этом году помыть с моющим растровом все фасады города. До майских праздников моем то, что выходит на центральные улицы, а дальше зайдем в каждый двор. Даже у домов, которые пойдут под реновацию, мы отмоем фасады", - сказал Бирюков, добавив, что, по его мнению, после помывки фасады будут выглядеть "как новенькие".
Бирюков уточнил, что решение о мытье фасадов всех жилых домов в Москве принято впервые, пишет ТАСС.
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