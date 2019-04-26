В Москве впервые решили помыть фасады всех жилых домов

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Москва. 25 апреля. Kazakhstan Today - Власти Москвы приняли решение впервые очистить фасады всех жилых домов в городе, в том числе хрущевок, попавших в программу реновации, специальным моющим раствором, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков, передает Kazakhstan Today.

Сергей Семенович [Собянин, мэр Москвы] принял решение в этом году помыть с моющим растровом все фасады города. До майских праздников моем то, что выходит на центральные улицы, а дальше зайдем в каждый двор. Даже у домов, которые пойдут под реновацию, мы отмоем фасады", - сказал Бирюков, добавив, что, по его мнению, после помывки фасады будут выглядеть "как новенькие".

Бирюков уточнил, что решение о мытье фасадов всех жилых домов в Москве принято впервые, пишет ТАСС

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