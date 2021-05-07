В Нидерландах дети смогут изменить пол в свидетельстве о рождении

АМСТЕРДАМ. 6 МАЯ - Власти Нидерландов упростили процедуру смены пола детям младше 16 лет в свидетельстве о рождении, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Теперь дети могут сменить пол без заключения врача или психолога, пишет портал Газета.ru

Условия были смягчены еще в 2014 году с принятием закона о трансгендерах, и теперь, после оценки закона, процедура упрощена еще больше", - сказано в сообщении правительства Нидерландов.

Ссылаясь на поставщиков медицинских услуг, в правительстве пояснили, что врач или психолог не могут установить, насколько человек убежден в своей принадлежности к противоположному полу. В то же время в голландской организации по вопросам полового многообразия участие врачей в принятии решения считают нарушением права на самоопределение личности.

В правительстве дополняют, что, согласно сравнительным международным исследованиям, повторные изменения в регистрации пола происходят редко.

С этого момента процедура будет разделена на два этапа: письменное заявление о желании изменить пол и подтверждение этого намерения через четыре-двенадцать недель. Для смены пола будет достаточно обратиться в суд", - пишет издание.

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