В ОДКБ к концу года появится новое военное формирование

МИНСК. 15 МАЯ - В Организации Договора о коллективной безопасности к концу нынешнего года появится формирование радиационной, химической и биологической защиты, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Проводимая сегодня специальная военная операция в Украине выявила ряд биологических лабораторий. Мы знали, конечно, что они существуют, но теперь есть веские доказательства. Это следующее направление развития нашей организации - противодействие биологическим угрозам. Кстати, к концу года у нас должны появиться соответствующие формирования радиационной, химической и биологической защиты", - цитирует Виктора Хренина РИА Новости со ссылкой на белорусскую военную газету "Во славу Родины".
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции. Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.