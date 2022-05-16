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В ОДКБ к концу года появится новое военное формирование

15.05.2022, 20:46 4626
МИНСК. 15 МАЯ - В Организации Договора о коллективной безопасности к концу нынешнего года появится формирование радиационной, химической и биологической защиты, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Проводимая сегодня специальная военная операция в Украине выявила ряд биологических лабораторий. Мы знали, конечно, что они существуют, но теперь есть веские доказательства. Это следующее направление развития нашей организации - противодействие биологическим угрозам. Кстати, к концу года у нас должны появиться соответствующие формирования радиационной, химической и биологической защиты", - цитирует Виктора Хренина РИА Новости со ссылкой на белорусскую военную газету "Во славу Родины".

 
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции. Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
 

новости по теме

Более 296 тысяч случаев "незнакомой лихорадки" за сутки выявили в КНДР

15.05.2022, 11:46 7001
ПХЕНЬЯН. 15 МАЯ - В Корейской Народно-Демократической Республике за субботу зарегистрировали более 296 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще 15 погибших, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Всего заболели более 820 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). 
 
Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заразившихся коронавирусом.
 
По данным ЦТАК, с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщения государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, сколько именно пациентов могут быть больны именно COVID-19, не приводится. 
 
Как следует из сообщения ЦТАК "о ситуации с распространением и лечением пандемии", по данным Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба КНДР, с вечера 13 мая до 18.00 (12.00 мск) 14 мая число "пациентов с повышенной температурой" в стране возросло более чем на 296 тысяч человек, умерли еще 15 человек. Более 252 тысяч пациентов выздоровели. 
 
Общее число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура, с конца апреля по 14 мая составляет более 820 тысяч человек, среди них 496 тысяч выздоровели, а более 324 тысяч все еще проходят лечение. 
 
На данный момент погибли 42 человека. Как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса омикрон BA.2, так называемый стелс-омикрон. 
 
Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию лидера страны Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.
 

Новым президентом ОАЭ избрали принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна

14.05.2022, 19:47 10116
БЕЙРУТ. 14 МАЯ - Верховный федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал в субботу новым президентом страны наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщило национальное информационное агентство WAM, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что совет единогласно избрал наследного принца Абу-Даби президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Заседание совета возглавил вице-президент и премьер-министр, правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, который временно исполняет обязанности главы государства, сообщает ТАСС.
 
Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян умер в пятницу в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.
 
Новый глава государства родился 11 марта 1961 года в городе Эль-Айн и является третьим сыном шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна, первого президента и основателя ОАЭ. Женат на шейхине Саламе бинт Хамдан Аль Нахайян, у них четыре сына и пять дочерей.
 
После того как его старший брат в 2014 года перенес тяжелый инсульт, шейх Мухаммед бен Заид фактически управлял государством. Он носит звание генерала ВВС, окончил курсы военных летчиков в США и военную академию в Сандхерсте (Великобритания), стажировался в Египте.
 
В ОАЭ главой государства является президент, избираемый на пять лет Верховным федеральным советом, состоящим из правителей семи эмиратов. С момента основания государства этот пост принадлежит эмиру Абу-Даби и передается по наследству. Президент ОАЭ является верховным главнокомандующим Вооруженными силами и председателем Высшего совета обороны.
 

В возрасте 73 лет скончался президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

13.05.2022, 17:20 15081
В возрасте 73 лет скончался президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян
Фото: Abd Rabbo Ammar/ABACA via Reuters Connect
КАИР. 13 МАЯ - Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян скончался в возрасте 73 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Министерство по делам президента объявляет народу ОАЭ, арабским и исламским нациям и всему миру о смерти лидера нации, ее покровителя, Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента государства, который скончался сегодня, в пятницу, 13 мая", - сообщило информационное агентство страны WAM.

 
В стране объявлен национальный траур, который будет действовать 40 дней. Все это время будут приспущены государственные флаги. На три дня закрываются все министерства, государственные учреждения и предприятия частного сектора.
 

Северная Корея впервые признала вспышку COVID-19

13.05.2022, 10:06 16961
ПХЕНЬЯН. 13 МАЯ - Более 18 тысяч человек заболели COVID-19 в Северной Корее, шесть из них скончались, передает агентство "Ренхап" со ссылкой на государственные северокорейские СМИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Днем ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР "внезапно" возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, приказал своему правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания, информирует РИА Новости.
 
В частности, Ким Чен Ын приказал заблокировать уезды и города страны.
 
По результатам анализов, взятых 8 мая у пациентов с лихорадкой в Пхеньяне, у них констатировали вариант коронавируса BA.2, то есть штамм омикрон. Власти страны объявили о внедрении системы вирусного контроля для "максимальной чрезвычайной ситуации".
 

Лидеры ОДКБ обсудят совершенствование системы коллективной безопасности

12.05.2022, 18:47 20681
МОСКВА. 12 МАЯ - Лидеры ОДКБ на встрече 16 мая обсудят взаимодействие в рамках организации и меры по совершенствованию системы коллективной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Встреча 16 мая лидеров государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности приурочена к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации, сообщает РИА Новости.
 
В ходе встречи планируется обсуждение ключевых вопросов взаимодействия в рамках ОДКБ, актуальных международных и региональных проблем, а также мер по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности.
 
Кроме того, по итогам встречи планируется подписать заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с юбилейными датами.
 

Орден "Достык" вручил посол Казахстана в России губернатору Омской области

12.05.2022, 11:01 22866
Фото: kazembassy.ru
ОМСК. 12 МАЯ - Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев в ходе своего рабочего визита в Омскую область вручил губернатору региона Александру Буркову орден "Достык" II степени, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В Омской области проводятся мероприятия, популяризующие казахскую культуру, фестивали с участием ведущих профессиональных творческих коллективов, обменные гастроли театров и филармоний. Духовным мостом с Казахстаном является казахская диаспора, численность которой в регионе по итогам переписи составляет порядка 78 - 80 тысяч человек. В связи с чем Ермек Кошербаев выразил признательность Александру Буркову за содействие соотечественникам в сохранении и развитии культуры и языка и вручил губернатору Орден "Достык" II степени", - сообщили в пресс-службе посольства Республики Казахстан в Российской Федерации. 

 
Также в рамках поездки посол встретился с руководителями казахских общественных объединений Омской области. Были затронуты актуальные вопросы, волнующие соотечественников, в первую очередь касающиеся изучения казахского языка, и совместные гуманитарные проекты. Указанные темы посол обсудил и с директорами местных школ, в которых есть казахские центры.
 
В Омске Ермек Кошербаев возложил цветы к памятнику Чокану Валиханову и мемориальной доске Кемелю Токаеву. 
 
Кроме того, в ходе встречи с губернатором региона Александром Бурковым был обсужден широкий круг вопросов по всему спектру сотрудничества, в том числе договоренности, достигнутые во время апрельского визита делегации Омской области в Казахстан и переговоров с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. 
 
Было отмечено, что за последние годы сотрудничество вышло на новый качественный уровень и Омская область вносит здесь заметный вклад. Так, за 2021 год объем товарооборота между регионом и Казахстаном достиг $402,1, что на 12,3% выше показателя 2020 года.
 

Стороны подчеркнули, что потенциал двусторонних связей далеко не исчерпан и имеются хорошие возможности для их наращивания. В частности, открываются хорошие перспективы для взаимовыгодного взаимодействия и совместных проектов в сферах сельхозмашиностроения, здравоохранения, АПК, химической промышленности и туризма", - добавили в пресс-службе.

 

На Украине разбрасывались фальшивые купюры, зараженные туберкулезом

12.05.2022, 09:04 23961
МОСКВА. 12 МАЯ - В ходе специальной военной операции на Украине российским военным удалось получить дополнительную информацию о различных биоинцидентах. Об этом в среду сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, специалистами были изучены материалы, свидетельствующие о преднамеренном использовании в 2020 году возбудителя туберкулеза. Причем с "множественной лекарственной устойчивостью", информирует "Российская газета". 
 
Сообщается, что жуткий опыт с целью намеренного заражения населения был проведен в Славяносербском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Для этого были специально изготовлены бумажные листовки в виде фальшивых денежных купюр. Так называемые деньги банка приколов. Все эти фальшивые купюры были инфицированы возбудителем туберкулеза и распространены в населенном пункте Степовое. Причем фальшивки намеренно раскидывались в местах, где присутствуют несовершеннолетние.
 

Организаторы учли особенности поведения детей, ведь те имеют привычку все "тянуть в рот" и брать продукты питания немытыми руками", - пояснил генерал Кириллов.

 
В итоге результаты бактериологических исследований, по словам начальника Войск РХБЗ, подтвердили "устойчивость выделенных бактерий к противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда". "То есть вызванное ими заболевание гораздо сложнее поддается лечению, а стоимость лечения намного выше", - разъяснил военачальник.
 
Эксперты Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции оформили заключение, согласно которому заражение фальшивых купюр "осуществлено, вероятнее всего, искусственным путем". Так как материал, установили специалисты, содержит чрезвычайно опасные штаммы возбудителя в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса.
 
Главврач Луганского республиканского противотуберкулезного диспансера также указал, что имеются все признаки "умышленного, рукотворного заражения листовок биоматериалом высокой патогенности".
 
Ранее российские военные установили, что опасные для жизни эксперименты на Украине проводились на пациентах психиатрической клиники. На них испытывали биологические препараты.
 

Минобороны РФ: Байден курировал биологическую программу США на Украине

12.05.2022, 08:27 23776
МОСКВА. 12 МАЯ - Джо Байден координировал работу исполнителей военно-биологической программы США на Украине, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Идеологами военно-биологической деятельности США на Украине являются лидеры Демократической партии", - уточнил генерал.

 
По его словам, сначала создавалась законодательная база для финансирования исследований напрямую из федерального бюджета. Для этого под государственные гарантии привлекали средства НПО, находящихся под контролем Демократической партии, сообщает РИА Новости.
 
Так, бывший президент США Барак Обама "в 2005 году заключил партнерские соглашения с Украиной о начале реализации военно-биологических программ на территории страны". В свою очередь экс-госсекретарь Хиллари Клинтон "инициировала принятие американской стратегии противодействия биологическим угрозам и способствовала легализации исследований двойного назначения".
 
Нынешний глава Белого дома Джо Байден, будучи вице-президентом при Обаме, "координировал деятельность исполнителей военно-биологической программы и был вовлечен в финансовые махинации на Украине". А инвестор Джордж Сорос оказался "основным спонсором военно-биологических исследований на Украине и лоббистом "Биг Фармы".
 
Кроме того, в этой схеме участвуют фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna и американская Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead, пояснил Кириллов.
 
Это позволяет экспертам из США обходить международные нормы безопасности при проведении испытаний новых медицинских препаратов. Таким образом, западные компании серьезно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают весомые конкурентные преимущества, заключил военный.
 
Ранее специалисты Минобороны посетили две биолаборатории в Мариуполе и обнаружили там следы экстренного уничтожения документов. По данным ведомства, на Украине сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США, но все необходимое для продолжения военно-биологической программы вывезли после начала российской спецоперации. В министерстве пришли к выводу, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов.
 

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