В одном из городов США ранены полицейские - введен комендантский час

Нью-Йорк. 24 сентября. Kazakhstan Today - Неизвестные открыли огонь в среду в Луисвилле (штат Кентукки) во время акций протеста, два сотрудника полиции получили ранения. Об этом сообщил местный телеканал WLKY со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов, передает Kazakhstan Today.

Информации о состоянии сотрудников правоохранительных органов пока не приводится. Ранее представители полицейского управления города сообщили журналистам, что огнестрельное ранение получил один полицейский, пишет ТАСС

В Twitter отделения Федерального бюро расследований в Луисвилле сообщается, что к месту, где был ранен полицейский, направлены бойцы спецназа. Сотрудники бюро окажут содействие в проведении расследования.

Протесты и беспорядки начались в Луисвилле в среду. Ранее в этот же день было объявлено, что власти города не будут предъявлять обвинений в убийстве полицейским в связи со смертью афроамериканки Брионны Тейлор. Она была застрелена сотрудниками правоохранительных органов в своей квартире в марте. Три полицейских вошли в квартиру, где, как они полагали, хранят наркотики. В ней находились Тейлор и ее друг. Последний вступил в перестрелку с полицейскими. Во время нее Тейлор, которая тогда спала, была убита. Этот случай привлек большое внимание СМИ и правозащитных организаций.

Манифестанты заявляют, что с указанными полицейскими обошлись слишком мягко. Одному из них предъявлены обвинения, но не в убийстве, а в том, что он во время операции спровоцировал необоснованную угрозу для жильцов соседних квартир.

В среду некоторые демонстранты в Луисвилле вступали в стычки с сотрудниками правоохранительных органов. Для разгона участников акций протеста были применены силы Национальной гвардии США. Мэр города Грег Фишер объявил о введении на территории Луисвилла комендантского часа.

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