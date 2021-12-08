В одном из ТЦ Узбекистана произошел взрыв

МОСКВА. 1 ДЕКАБРЯ - Россия рассматривает отъезд российских дипломатов из США как высылку. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольств США в Москве, которые находятся в командировке свыше трех лет", - цитирует Захарову ТАСС .

Захарова подчеркнула, что США не имеют полномочий диктовать параметры отъезда и прекращения командировок российских дипломатов.

Туда их направляла РФ, выстраивая кадровую политику внутри нашего ведомства, дипломатической службы. Американские партнеры за нас придумали, как и кому из российских дипломатов уезжать из США, прекращая свою деятельность. Это, конечно, никак не вписывается в дипломатические нормы", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона характеризует действия США как "неприкрытое посягательство на суверенное право государства, которое командирует своих представителей, дипломатов и само определяет сроки его нахождения в стране пребывания, причем делает это по тем законам и правилам, которые были написаны принимающей стороной".

Подчеркну, что выбор не наш. Нам подобную игру навязали американские партнеры. Мы долго и упорно пытались их вразумить и все-таки направить на какое-то конструктивное решение вопроса, но они сделали свой выбор", - сказала Захарова.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января, еще столько же работников диппредставительства РФ уедут из страны 30 июня следующего года. Он добавил, что проблема с визами для российских дипломатов в США до сих пор не решена, их семьи намеренно разделяют.