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Взрыв произошел в Сьерра-Леоне в результате столкновения бензовоза с грузовиком, могли погибнуть более 100 человек

06.11.2021, 13:13 71794
Взрыв произошел в Сьерра-Леоне в результате столкновения бензовоза с грузовиком, могли погибнуть более 100 человек
АЛМАТЫ. 6 НОЯБРЯ - Взрыв произошел в Сьерра-Леоне в результате столкновения бензовоза с грузовиком, возможно, погибли больше 100 человек, сообщила мэр столицы страны Фритауна Ивонн Аки-Савьерр, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Я опечалена известием о взрыве на Бай Бурех Роуд в (жилом квартале) Веллингтоне после того, как грузовик с топливом столкнулся с другим грузовиком… По слухам, погибло более 100 человек. Размер материального ущерба неизвестен", - написала она на своей странице в Facebook, также выразив соболезнования родным погибших, пишет РИА Новости.

 

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Мужчина погиб из-за хлопка газа в Акмолинской области

07.11.2021, 17:40 14527
Мужчина погиб из-за хлопка газа в Акмолинской области
Фото: Parentingupstream from Pixabay
КОКШЕТАУ. 7 НОЯБРЯ - В поселке Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области из-за хлопка газовоздушной смеси погиб 73-летний мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как уточнили в пресс-службе ДЧС региона, трагедия произошла 7 ноября в 11:53, на территории частного жилого дома, где установлено автономное газовое отопление. 
 

При открытии колодца газгольдера произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. На месте происшествия скончался 73-летний хозяин дома", - рассказали в ДЧС.

 
Обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте происшествия работают сотрудники ДЧС, полиции и скорой помощи.
 
Ранее стало известно, что в Карагандинской области на шахте погибли шестеро человек, пострадали двое. Аким области провел совещание, президент выразил соболезнования
 

Шесть человек погибли на шахте в Карагандинской области

07.11.2021, 11:45 55513
Шесть человек погибли на шахте в Карагандинской области
Фото: Alina Kuptsova from Pixabay
КАРАГАНДА. 7 НОЯБРЯ - Шестеро человек скончались в Карагандинской области при работе в шахте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент произошел в Абае на шахте Абайская УД АО "АрселорМиттал Темиртау". В забое вентиляционного штрека 3-К10 север произошел внезапный выброс метана.
 

По предварительной информации, всего в шахте находилось 64 работника. В забое 3-К10 - восемь работников (информация уточняется). Из восьми работников, находящихся в забое, шестеро погибли, двое травмированы (состояние уточняется). Производится подъем на поверхность", - сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Талгат Уали.

 
Обстоятельства и причины выясняются.
 
К месту происшествия выехали сотрудники и техники отделения ЦШ ПВАСС и ДЧС Карагандинской области.
 
По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина на место происшествия выехала комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.
 
В ликвидации ЧС задействованы силы и средства КФ ТОО "Республиканский центральный штаб ПВАСС" (15 работников), ДЧС (три сотрудника и две единицы техники), ФГУ "ЦМК" (три работника и одна единица техники).
 

В Алматы в результате столкновения автобуса и троллейбуса пострадали семь человек

06.11.2021, 19:42 125605
В Алматы в результате столкновения автобуса и троллейбуса пострадали семь человек
Фото: скриншот из видео
АЛМАТЫ. 6 НОЯБРЯ - В Алматы в результате столкновения автобуса и троллейбуса пострадали семь человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в городском департаменте полиции, 6 ноября 2021 года, в 12.36, водитель за рулем автобуса марки Yuotong, следуя по улице Толе би в восточном направлении, на пересечении с проспектом Абылай хана, проехав на запрещающий красный сигнал светофора, допустил столкновение с троллейбусом марки Yuong man, который двигался по проспекту Абылай хана в южном направлении.
 

В результате ДТП пассажиры троллейбуса марки Yuong man: 1962, 1974, 1996 годов рождения, пассажиры автобуса марки Yuotong: 1997, 1977 годов рождения, водитель троллейбуса 1966 года рождения и водитель автобуса 1986 года рождения с телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждение. Материал находится в производстве УП Алмалинского района", - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

 
Видео с места ДТП появилось в соцсетях.

 

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