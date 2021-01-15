В особой таможенной зоне на севере Китая произошел взрыв, погиб человек

Пекин. 14 января. Kazakhstan Today - Как минимум один человек погиб, еще семь пострадали в четверг в результате мощного взрыва на объекте поставщика автокомпонентов TWC, находящегося на территории специальной таможенной зоны в городе Тяньцзинь на севере КНР, передает Kazakhstan Today.

По информации Центрального телевидения Китая, ЧП произошло примерно в 12.50 по пекинскому времени.

Все лица, получившие ранения и травмы, уже отправлены в больницу. Как утверждают спасатели, под образовавшимися завалами пострадавших нет. Причина взрыва выясняется, ведется следствие, сообщает ТАСС

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