Система Orphus

В особой таможенной зоне на севере Китая произошел взрыв, погиб человек

14.01.2021 14986
Пекин. 14 января. Kazakhstan Today - Как минимум один человек погиб, еще семь пострадали в четверг в результате мощного взрыва на объекте поставщика автокомпонентов TWC, находящегося на территории специальной таможенной зоны в городе Тяньцзинь на севере КНР, передает Kazakhstan Today.
 
По информации Центрального телевидения Китая, ЧП произошло примерно в 12.50 по пекинскому времени.
 
Все лица, получившие ранения и травмы, уже отправлены в больницу. Как утверждают спасатели, под образовавшимися завалами пострадавших нет. Причина взрыва выясняется, ведется следствие, сообщает ТАСС.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая