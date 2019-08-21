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В отношении Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела

20.08.2019, 11:29 9262
Ташкент. 20 августа. Kazakhstan Today - Генеральная прокуратура возбудила новые уголовные дела против Гульнары Каримовой по фактам хищения госсредств и вымогательства, передает Kazakhstan Today.
 

Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путём вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, собранные на основании информации, поступившей от международной компании, а также заявлений граждан", - сообщается на сайте ведомства.

 
Генпрокуратура установила, что Каримова в сговоре с другими лицами приобрела по заниженной стоимости принадлежащие государству пакеты акций АО "Кувасайцемент" и "Бекабадцемент". Затем она реализовала вышеуказанные пакеты акций иностранным предпринимателям и покровительствовала в последующей их незаконной деятельности, причинившей ущерб интересам республики в особо крупном размере.
 

Кроме этого, Каримова под угрозой применения насилия вынудила граждан и владельцев различных компаний передать свое имущество принадлежащим ей компаниям", - добавили в ведомстве.

 
В целях предотвращения попыток воспрепятствования установления истины по делу остальные подробности не разглашаются. Следствие по уголовным делам продолжается.
 
Как сообщалось ранее, в июле 2017 года на сайте Генпрокуратуры Узбекистана появилась информация о том, что Гульнара Каримова в августе 2015 года приговорена к пяти годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Затем против нее было открыто новое уголовное дело, по которому Каримовой были предъявлены обвинения в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности.
 
18 декабря 2017 года Ташкентский областной суд по уголовным делам приговорил Каримову к 10 годам лишения свободы. 1 июля 2018 года это наказание было заменено на ограничение свободы на пять лет. Отбывание наказания в виде ограничения свободы по выбору самой осужденной Каримовой назначили по месту жительства ее дочери Иман Каримовой. Позже, в связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания, Яшнабадским районным судом по уголовным делам 5 марта 2019 года принято определение о замене наказания на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима, информировала Генпрокуратура Узбекистана.
 
В ведомстве пояснили, что в ходе отбытия наказания Каримова "систематически нарушала установленные судом обязательства". Так, 22 ноября 2018 года она самовольно покинула место жительства, в связи с чем была предупреждена о недопустимости нарушения порядка и условий отбывания наказания. Она также неоднократно использовала средства связи, включая Интернет; активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба, установленного по уголовному делу.
 

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