Гульнаре Каримовой заменили ограничение свободы на пребывание в колонии

Ташкент. 6 марта. Kazakhstan Today - Гульнаре Каримовой, дочери предыдущего президента Узбекистана Ислама Каримова, ужесточили наказание, передает Kazakhstan Today.

18 декабря 2017 года Ташкентский областной суд по уголовным делам приговорил Каримову Гульнару Исламовну, 1972 года рождения, к 10 годам лишения свободы. 1 июля 2018 года это наказание было заменено на ограничение свободы на пять лет. Отбывание наказания в виде ограничения свободы по выбору самой осужденной Каримовой назначили по месту жительства ее дочери Иман Каримовой.

На основании представления Службы пробации при ГУИН МВД Республики Узбекистан, в связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания, Яшнабадским районным судом по уголовным делам 5 марта 2019 года принято определение о замене наказания осужденной Г. Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством", - указано в сообщении Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В ведомстве пояснили, что в ходе отбытия наказания Каримова "систематически нарушала установленные судом обязательства".

Так, 22 ноября 2018 года Г. Каримова самовольно покинула местожительство, в связи с чем она была предупреждена о недопустимости нарушения порядка и условий отбывания наказания. Несмотря на предупреждение, Г. Каримова, не сделав для себя соответствующих выводов, продолжила злостно нарушать порядок и условия отбывания наказания, в том числе: неоднократно использовала средства связи, включая Интернет; активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба, установленного по уголовному делу", - добавили в Генпрокуратуре РУ.

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